Hra: Ošúchané gumy

Jednou z najdlhšie žijúcich a zároveň najziskovejších herných sérií je Need For Speed. Invencia autorov už v ostatných dieloch vyhasínala, a tak mal byť s veľkou pompou uvedený nový diel Undercover.

26. nov 2008 o 0:01 Michal Gardian

Snáď najvýraznejšou novinkou je príbeh nakrútený so skutočnými hollywoodskymi hercami. Väčšina z nich síce patrí do kategórie B a C, ale aspoň na herečky sa dobre pozerá. Scenáristi sa však veľmi nevytiahli a príbeh policajta brázdiaceho podsvetie v rýchlych autách veľmi nenadchne.

Zvyšok už veľmi dobre poznáme z minulosti NFS. Undercover azda najviac pripomína diel Most Wanted. Zopár nových režimov pretekov nikoho neohúri, ale stále to veľmi dobre funguje. Fyzika je klasicky arkádová a deštruk­čný model je len symbolický. Autá potešia milovníkov špičkových civilných strojov. Tuning bol obmedzený na minimum a k slovu sa dostávajú superšporty „od narodenia“. Od civilnejšieho Focusu ST alebo Golfu R32 cez kultový Lancer Evo sa dostanete až ku „dream cars“ v podobe Audi R8, Nissan GT-R či Bugatti Vey­ron. S nimi už má čo robiť aj polícia, ktorá opäť slávi svoj návrat. Zábava s ňou je slušná, ale úniky pred ňou sme už určite „niekde“ videli.

Grafika odzrkadľuje konzolový pôvod hry, respektíve jej vytváranie primárne pre tento trh. Na pomery PC hrubšie textúry však slušne vyvažujú naozaj vydarené modely áut či celkové grafické ladenie. To miestami smeruje až ku gýču – veď neustály nádych západu slnka musí časom omrzieť – ale s privretím jedného oka to nebude vadiť. Soundtrack či zvuky netreba komentovať, veď sú tradične skvelé. NFS Undercover je skutočne rozmanitým mixom. Komu nevadí vykrádanie jeho vlastných predchodcov a plytký cool­ faktor, bude sa skvele baviť. Naopak, náročný hráč sa už nedá opiť rožkom a pocit nepríjemného déja vu už neprehryzne. Obzvlášť ak novinky pôsobia lacno a chýba im zábavné jadro.

http://needforspeed.sk/

Odporúčaná konfigurácia: Procesor 3 GHz dvojj., 2 GB RAM, 512 MB grafická karta

Viac o počítačových hrách nájdete na hry.sme.sk.