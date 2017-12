Lively.com: omyl Googlu

GOOGLE – TO NIE SÚ LEN ÚSPEŠNÉ PROJEKTY. FIRMA UŽ NIEKOĽKOKRÁT AJ ZAKOPLA.

26. nov 2008 o 0:03 Tomáš Ulej

Od začiatku to bol šialený plán. Služba Lively.com mala Google dostať do hry o trh, ktorý sa nepodobá na nič z toho, čomu sa dovtedy venoval: virtuálny svet s postavičkami, ktoré stavajú virtuálne mestá a v značkových obchodoch si kupujú atraktívnejší nos, neexistujúci stavebný materiál na dom a imaginárny prehrávač iPod.

Na vytriezvenie zo sna, v ktorom Google zdolá obľúbenú službu SecondLife, nakoniec gigant potreboval štyri mesiace. Minulý týždeň ohlásil, že stránku Lively.com, ktorú spustil len v júli, zatvorí a bude sa radšej venovať iným projektom.

„Chceli sme používateľom priniesť celkom nový spôsob komunikácie s priateľmi, vždy sme podporovali tento druh experimentov, ale tiež sme chápali, že nie každý risk je zisk,“ napísala spoločnosť vo svojom vyhlásení.

„To je dôvod, prečo sme sa stránku rozhodli na konci roka zatvoriť.“

Chyba: ľudia sa nechcú len rozprávať

Výhodou Lively oproti SecondLife bol najmä fakt, že na spustenie nevyžadoval špeciálny program, stačil internetový prehliadač s pluginom. Na rozdiel od svojho konkurenta mal tiež oveľa jednoduchšie ovládanie. Nevýhod však bolo viac: pretrvávajúce technické problémy, žiadne dodatočné služby a veľmi malá komunita.

Časopis BussinessWeek označil službu za prepad už mesiac po jej štarte. Hlavným dôvodom bol podľa neho najmä fakt, že služba ponúka iba rozhovor. „V Lively nenájdete nič, čo by ste mohli robiť, ak sa práve s niekým nerozprávate,“ citoval časopis experta na virtuálne svety Grega Lastowku z Rutgers School of Law v New Yersey.

Iné virtuálne svety ako SecondLife alebo Club Penguin pritom ponúkali aj hry alebo inú zábavu.

Lively začal nakoniec trpieť aj úbytkom používateľov: podľa internetového Compete.com sa jeho návštevnosť v októbri znížila oproti júlu skoro päťnásobne.

Googlu sociálne siete nejdú

Lively nie je jediná služba sociálnej siete, s ktorou sa Google snažil presadiť, a nakoniec neuspel. Vývoj siete Orkut, ktorú pre firmu naprogramoval jej zamestnanec Orkut Büyü­kkök­ten z Turecka ešte v roku 2002, Goo­gle tento rok presunul do Brazílie. Brazília spolu s Indiou sú totiž jediné krajiny sveta, kde sa jej ešte ako-tak darí.

V decembri 2006 Google pre neúspech zatvoril službu Google Answers, v ktorej si používatelia mohli medzi sebou za poplatok vymieňať rady.

Kto bude ďalší na odstrel?

Ktorej služby by sa ešte mohol Google neskôr zbaviť? Médiá minulý týždeň špekulovali o ďalších komunitných službách, ktorým sa momentálne veľmi nedarí – patrí medzi ne napríklad v júli spustená služba Knol, internetová encyklopédia, ktorou sa Google snaží konkurovať projektu Wikipédia, prípadne mikroblogovacia platforma Jaiku, z ktorej po nedávnych výpadkoch množstvo používateľov odišlo ku konkurenčnému Twitteru.