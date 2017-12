Votrelci nezomreli potupnou smrťou

25. nov 2008 o 19:02 Ján Kordoš

Dôvodom prepúšťania bol nízky dopyt po nedávno vydanej akčnej hre s taktickými prvkami Brothers in Arms: Hell´s Highway, ktorá príliš na odbyt nešla. Gearbox opustí približne dvadsiatka ľudí. Hráčom sa nechcelo veľmi investovať do náročnejšieho projektu, ktorý od nich vyžaduje nielen streľbu, ale aj premýšľanie a zadávanie príkazov podporným tímom. V minulosti naberal Gearbox zamestnancov ako na bežiacom páse, čo sa napokon ukázalo ako neúnosné a aby sa predišlo tomu najhoršiemu, musí niekoľko vývojárov prísť o prácu.

Ako už bolo spomenuté, vôbec to neznamená, že by došlo k akémukoľvek rušeniu projektov. Dopad to bude mať maximálne na dobu vývoja, ktorá sa môže mierne predĺžiť. Momentálne pracuje Gearbox na dvoch veľkých projektoch. Okrem spomínaných Aliens je to ďalší akčný titul Borderlands. Rast spoločnosti sa teda zastavil a teraz sa budú po slovách Randyho Pitchforda sústrediť hlavne na kvalitu. Preto nedajte na poplašené správy, Aliens: Colonial Marines stále žijú.

Zdroj: Shacknews