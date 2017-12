Viete ako jazdíte?

Odpoveď vám môže prezradiť prívesok na kľúče od firmy Lemur Autovision, ktorý na displeji zobrazí koľko kilometrov najazdíte, aká je vaša priemerná rýchlosť a ako často používate pri jazde brzdu.

25. nov 2008 o 11:32 Milan Gigel, (mg)

Ide o zariadenie, ktoré bezdrôtovo komunikuje s modulom, ktorý obsadí konektor systémovej diagnostiky. Pri každej udalosti odošle nové informácie bezdrôtovo pre ďalšie spracovanie a zapísanie do pamäte. K úplnej dokonalosti chýba už iba jediné. USB port, prostredníctvom ktorého by bolo možné vyhodnocovať zozbierané dáta priamo v počítači. No čo poviete, dá sa veriť ľuďom, ktorým zverujete váš automobil?