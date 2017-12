Asus Eee PC S101 – elegancia v malom formáte

Má jeden kilogram, 10-palcovú uhlopriečku a hrúbku iba 1,8 centimetra. Do vienka dostal procesor Atom, bezdrôtovú konektivitu, gigabajt operačnej pamäte a SSD disk s kapacitou 16 GB. Čím však upúta najviac, to je jeho nový, elegantný dizajn. Aká je es-sto

25. nov 2008 o 10:54 Milan Gigel, MILAN GIGEL, (mag)

Má jeden kilogram, 10-palcovú uhlopriečku a hrúbku iba 1,8 centimetra. Do vienka dostal procesor Atom, bezdrôtovú konektivitu, gigabajt operačnej pamäte a SSD disk s kapacitou 16 GB.

Čím však upúta najviac, to je jeho nový, elegantný dizajn. Aká je es-stojednotka z dielní Asusu? Otestovali sme ju v redakcii, aby sme vám prezradili viac.

Lákavé balenie, lákavý dizajn

To, že sa Eee PC S101 líši od predchádzajúcich modelov začína človek tušiť už v momente, keď sa mu v rukách ocitne jeho balenie.

Výrobca zahodil doterajšie zvyky a siahol po konzervatívnej elegancii, aby všetko poschovával do matnej čiernej škatule vo veľkosti štedro naplnenej bonboniéry. Po odklopení veka sa pred očami zjaví elegantné puzdro z brúsenej kože, v ktorom je zasunutý malý, exkluzívne pôsobiaci notebook, ktorý svojimi rozmermi osloví mnohých.

S kilogramovou hmotnosťou a 10-palcovým formátom nepriťaží v školskej taške dieťaťa, nezaskočí študenta ponáhľajúceho sa na poslednú chvíľu na prednášku a nebude sa musieť zaň hanbiť ani manažérka prichádzajúca na rokovanie. Atraktívny metalízový finiš, chrómované lemovky a zaoblenia sú jasným receptom na to, aby pri svojom malom formáte zaujal. Je to podobné ako vo svete mobilov. Skombinujete pár osvedčených dizajnových prvkov a neprehliadne vás nik.

Krásavec s chybičkami

Čím viac času s ním strávite, začnete vnímať aj kompromisy, ktoré vyhotovenie so sebou prináša. Pri naklápaní veka displeja spôsobuje aj najmenší tlak rukou na rám dúhové vlnenie obrazu, na chrómovanom plaste kĺbu sa objavujú jemné ryhy spôsobené opakovaným otváraním a zatváraním, batéria vŕzga v slote a veku displeja chýba uzamykanie, ktoré by zabránilo poškodeniu displeja pri transporte. Pruženie pántov je slabé a takže nemožno vylúčiť, že cudzí predmet vnikne kdesi do vnútra. Nuž a keď sa na filme displeja už po niekoľkých týždňoch používania začnú objavovať jemné odtlačky kontúr klávesnice, znamená to, že veci sa dajú urobiť aj lepšie. Nejde o žiadne závažné obmedzenia, ťažko však vopred odhadnúť, v akej kondícii bude notebook po ročnom intenzívnom používaní.

Displej s nízkou spotrebou, problémy s monitorom

S 10,2-palcovou uhlopriečkou a rozlíšením WSVGA 1024×600 bodov sa dá pomerne rýchlo spriateliť aj napriek tomu, že človek sa cíti akosi stiesnene. Na testy sme mali verziu s predinštalovaným operačným systémom Windows XP, ktorý pri integrovaní výrobcom neprešiel žiadnymi úpravami používateľského rozhrania. Je to škoda. Pracovná plocha je pomerne malá a tak plytvanie veľkými ikonami, ich rozstupmi, toolbarmi a ponukami nie je najideálnejším riešením.

Po chvíli nastavovania a drobných úprav sme sa prepracovali k lepším výsledkom, ktoré sa odrazili na tom, že sme si miestami museli pomáhať klávesovými skratkami, ktoré nepatria k bežnej rutine. V krátkosti povedané, funkcia zoom a nabifľované skraty sú silnou oporou, pretože najlepším bojom proti malému rozlíšeniu je povypínať všetky prvky, bez ktorých sa človek dokáže zaobísť. Dosiahli sme pomerne dobrý komfort, i keď predsa len s obmedzeniami. 600 riadkov displeja nie je príliš mnoho.

O to viac potešia dobré vlastnosti displeja. LED podsvietenie s mnohoúrovňovou reguláciou intenzity, matný krycí filter a nie najhoršia čitateľnosť v teréne na priamom slnku sa jednoducho počítajú. Azda jediné vylepšenie by snáď nikomu neprekážalo. Senzor intenzity okolitého osvetlenia, ktorý by reguloval jas sám. Touto technológiou sa dá ušetriť približne 20 percent energie vynaloženej na podsvietenie.

S problémami sme sa stretli pri pripájaní externého monitora. Detekcia nepracovala na prvý krát, pri opakovanom pripájaní a odpájaní systém zle rozoznával rozlíšenia monitora a po návrate zo spánku nie všetko pracovalo tak, ako malo. Zdá sa, že po najnovšej aktualizácii BIOS-u sa bude musieť objaviť minimálne ešte jedna. Zobrať si so sebou S101 a projektor na dôležitú prezentáciu zatiaľ znamená jediné „vo vzduchu visí možný trapas“.

Klávesnica by mohla byť lepšia

Aj keď na vyhotovení vidno, že sa výrobca pokúšal ponúknuť pri práci s klávesnicou maximálny komfort, predsa len o plnoformátových tlačidlách nemožno hovoriť. Do štandardu im z každej strany chýbajú presne dva milimetre, na čo si treba pri používaní zvyknúť. To trvá niekoľko dní a presnosť písania sa vráti späť do normálu.

Horšie je to však s pravou časťou klávesnice, kde je kratučký shift schovaný až kdesi za navigačným blokom. Triafať sa naň nie je najjednoduchšie a ku komfortu neprispievajú ani ovládače v systéme. Tak ako touchpady dokážu filtrovať náhodný dotyk (skúste si odinštalovať ovládače a zistíte o čom je reč), klávesnica by pri rýchlom písaní mohla emulovať pravý shift na šípke nahor. Bol by to významný krok vpred.

Klávesnica je však kvalitná, neprehýba sa a nebyť vizuálnych prešľapov v jej potlači, všetko by bolo v poriadku. Nájdete na snímke netradičné umiestnenie samohlások s diakritikou?

Multitouch v plnej paráde

Keďže displej nemá dotykové ovládanie a k malému notebooku azda iba nepatrná časť používateľov bude pripájať myš, príjemne nás oslovila skutočnosť, že touchpad - presnejšie povedané Smart-pad - z dielní Elantechu plne rozumie gestám, ktoré je možné tvoriť dvoma, alebo tromi prstami. Určite sa oplatí stráviť nejaký čas v ovládacom paneli, aby ste sa naučili všetky možnosti, ktoré sú k dispozícii.

V softvéri síce nenájdete možnosť definovania vlastných gest a reakcií na ne, získate však lepší prehľad o tom, čo dokáže. Určite bude stáť za to sledovať dostupné aktualizácie, ktoré by mohli v budúcnosti ešte výraznejšie uľahčiť prácu so systémom. Touchpad sa pri testoch správal presne a spoľahlivo, jedinou jeho bariérou sú mokré prsty. Akonáhle zostane vlhkosť na snímacej ploche, nevie rozoznať či pracujete s jedným prstom alebo dvoma a začína moment plný prekvapení.

Rýchlo na lokáli, pomaly na internete

16-gigabajtový flash disk ponúka používateľovi približne 10-gigabajtový priestor pre jeho dáta. Úložisko je svižné, rýchlo pracuje aj s veľkým množstvom malých dokumentov, takže sa hravo môže porovnávať s notebookovými pevnými diskami. Obnova operačného systému prebieha z priloženého CD nosiča, takže USB mechaniky sa v prípade havárie príliš nezaobídete. Na disku sa nachádza skrytá 31-megabajtová partícia pre EFI, čo dáva tak trochu tušiť, aké technológie sa v stroji skrývajú.

Výrobca myslí aj na tých, ktorí majú vyššie kapacitné nároky a nepretržité pripojenie k internetu. Súčasťou notebooku je predplatený prístup k službe Eee Storage, ktorá ponúka ďalších 20 gigabajtov chránených šifrovaní na serveroch prevádzkovateľa. Úložisko je integrované do prieskumníka ako disková jednotka, počiatočné nastavenie je otázkou registrácie názvom konta a heslom. Službu sme sa pokúšali testovať s použitím ADSL linky a výsledky neboli nijako slávne. Výkon mizerný, o stabilite ani nehovoriac. Zaručene nejde o riešenie pre dokumenty či zálohy. Nejaká tie empétrojky si tam však miesto nájdu.

Komu by sa na lokáli kapacita SSD disku málila, ten môže siahnuť doplnkovo po SD alebo MS karte, ktorú je možné umiestniť do slotu skrytého za ľavým pántom displeja.

Pre bežnú prácu v teréne kapacita lokálneho úložiska stačí. Možno naň vtesnať aj zopár obrazov CD diskov pre ich namountovanie, veľký koncert však s obmedzenými možnosťami nezahráte. Preto je dobré vedieť, že v ponuke sú aj modely s vyššími kapacitami SSD diskov.

Výkonovo v rozpakoch

Procesor Atom s pracovnou frekvenciou 1,8 GHz je modernou platformou, ktorá si poradí s prehrávaním DVD diskov a multimédiami, nezaťaží ju antivírusový program bežiaci na pozadí či dávkové spracovanie komplikovanejších úloh. Laik si pri prvom posedení ani len nevšimne, že má v rukách stroj, v ktorom nie je osadený plnohodnotný mobilný procesor, na ktoré sme zvyknutí vo svete skutočných notebookov.

Dlhodobá práca však prináša v rutinnom nasadení odhalenia a tak sa nevyhneme situáciám, kedy Atomu jednoducho dochádza dych. Ide o krátke, niekoľkosekundové segmenty, kedy sa pokúšame otvoriť novú záložku vo Firefoxe, či prepnúť sa medzi niekoľkými otvorenými dokumentami v kancelárskom balíku. Je to ako keď idete plynule z kopca ale chvíľkami auto pribrzďuje na prekážkach. Pri práci sa stretávate s momentami, keď sa notebook nečakane na sekundu zastaví a následne pokračuje ďalej.

Osvedčilo sa nám vypnúť služby, ktoré si na pozadí robia čo chcú a zbytočne plytvajú energiu, keď to nie je potrebné. Automatické aktualizácie, či MRT.EXE alias Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool je možné vykonávať aj na povel. Nemusia človeka prekvapiť v polovici svojej utajenej práce. Gigabajt RAM-ky sa zdá byť dostatočný, najobmedzujúcejším prvkom je s najväčšou pravdepodobnosťou CPU.

Výkonovo sa dostávame kdesi na polcestu medzi prvými modelmi Eee PC a plnohodnotnými notebookmi. Ventilácia je riešená pomerne ticho, cez deň ju nepostrehnete. Iba v noci akoby sa zdalo, že staré časy s ventilátorom v počítači pod stolom sa vracajú späť. Stratégia nepretržitého chladenia s malými otáčkami by bola efektívnejšia, ako pauzy striedané s plnými otáčkami.

Výbava takmer na jednotku

WiFi s podporou draftu 802.11n, rozhranie Bluetooth vo verzii 2.0 a stomegabitový ethernet sú štedrou výbavou nielen pre tuctového používateľa, ale a pre tých, čo si potrpia na istú úroveň komfortu a pohodlia. Pri malom disku sa dá absencia gigabajtového ethernetu akosi oželieť. Ak pripočítame trojicu USB portov vo verzii 2.0, chýba tu iba jediné. ExpressCard slot pre dátovú kartu mobilného internetu. Treba počítať s alternatívou – Bluetooth spojením s mobilom - USB modem je v takomto malom formáte nepraktický.

Zabudované reproduktory sú biedne a bez slúchadiel či externej aparatúry nemá počúvanie hudby či sledovanie filmov zmysel. Počítať však možno s mikrofónom, ktorý pri telefonovaní filtruje šum, nechýba ani webkamera a možnosť analógového pripojenia externých audiozariadení.

Batéria sklamala

Aj keď výrobca v parametroch hovorí o viac ako 5-hodinovej výdrži na jedno nabitie, pri kancelárskom používaní s WiFi internetom sme sa nikdy nedostali cez hranicu 4 hodín. Polymérový akumulátor s kapacitou 36 watthodín nedokáže zázraky ani vtedy, ak je notebook vyzbrojený LED displejom a technológiou, ktorá za behu mení pracovnú frekvenciu procesora.

Používateľ má v rukách mnoho nástrojov pre šetrenie – od regulácie jasu displeja, cez vypínanie periférií až po podtaktovanie procesora na najnižšiu možnú hranicu. To však môžeme chytiť do rúk mobil a venovať sa jemu.

Nová konštrukcia notebooku otvára cestičku k batériám s vyššou kapacitou, bude to však iné ako doposiaľ. Keďže sa nachádza v čelnej časti a má ploché vyhotovenie, vysokokapacitná alternatíva by musela mať v prečnievajúcej časti formát notebooku. Nuž a to by znamenalo vyššiu hrúbku, avšak súčasne výdrž na rozdávanie. Nuž, nechajme sa prekvapiť.

Asus Eee PC S101 je horúca dizajnovka vstupujúca na trh, ktorá ponúka v malom formáte atraktívne spracovanie s pomerne dobrou výbavou, avšak kompromisom sa výrobca akosi nevyhol. Niektoré chyby bude možné odstrániť zmenou firmvéru a softvérovými úpravami, iné sú daňou za to, že chceme lacné notebooky, ktoré sú malé a dobre vyzerajú. Tento model síce nemá punc kvalít podnikových notebookov pre intenzívne použitie, v domácnosti a všade tam, kde sa pracuje skôr príležitostne ako intenzívne si svoje miesto nájde. V základnej konfigurácii sa tento model dostáva do predaja s cenou približne 18 tisíc korún. Nuž a to je trochu veľa za to, čo ponúka.