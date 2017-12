Starcraft 2 - pokračovanie Warcraftu vo vesmíre

Blizzard nepatrí medzi spoločnosti, ktoré by zásobovali hernú verejnosť veľkým množstvom titulov. Jeho herná stajňa dlhodobo disponuje kvalitou na úkor kvantity, dôkazom čoho je už vyše desaťročie pretrvávajúca produkcia výhradne troch úspešných herných z

načiek.

Spoločnosť má v súčasnosti svoje pomyslené koleso vývojovej produkcie roztočené na plné obrátky. Nedávno úspešne uvedený datadisk Wrath of the Lich King k World of Warcraft sa predáva nad očakávanie, ale aj dvojica už dnes kultových titulov sa dočká svojho pokračovania. Reč je samozrejme o Diable a Starcraft. Zo skúsenosti z minulosti vieme akú tieto tituly nadobudli silu. Nie je vôbec nereálne vykresľovať víziu hernej budúcnosti po uvedení spomínaných titulov ako dokonalý triumf Blizzardu v hernom biznise. Nikto z nás nevie dnes povedať ako bude Blizzard ďalej vyvíjať tieto tituly, konkurencia robí všetko preto aby dokázala vzdorovať fenoménu zvanom World of Warcraft, žiaľ doposiaľ neúspešne a toho by mohol využiť Blizzard v upevnení si svojej pozície.



Nechajme teraz Warcraft a Diablo bokom a bližšie sa poďme pozrieť na Starcraft II. Konferencia BlizzCon v Anaheime priniesla pred pár mesiacmi nejedno prekvapenie ale aj kopec otáznikov a Starcraft II bol ich hlavnou príčinou. Prekvapenie najväčšie je rozdelenie nového Starcraft-u do trilógie pričom každá jedna časť sa bude zameriavať na single kampaň jednej z dobre známych rás. Pracovné názvy už sú známe, ako prvý sa dostane na pulty Wings of Liberty pre Terranov a neskôr, ale minimálne o rok príde Heart of the Swarm pre Zergov a s minimálne rovnakým časovým rozdielom Legacy of the Void s Protossanmi v hlavnej úlohe. Každá jedna časť bude mať atribúty plnohodnotnej hry a platiť za ne budeme ako inak taktiež plnohodnotne. Rozsah misií sa pohybuje od 26 do 30, čo v konečnom súčte prinesie až 90 misií v celej trilógii.

Oficiálna verzia dôvodu rozdelenia hry na tri časti je tiež známa. Vývoj hry údajne nadobudol nečakané rozmery čo sa príbehu ale aj technického spracovania týka, že už bolo prakticky nemožné dokončiť celú epickú ságu ako jeden celok, a tak sa Blizzard rozhodol spraviť s nej trilógiu. Zoštíhliť hru na klasických 10 misií pre jeden druh rasy už nebola ako možnosť akceptovateľná a Blizzard sa radšej rozhodol vytvoriť každej jednej rase dostatok miesta na docielenie požadovaného herného zážitku. Príbeh bude mať postupný časovo následný dej, po dohratí Wings of Liberty a príbehu Terranov začne sa príbeh Zergov a po jeho skončení sa príbeh bude posúvať ďalej hraním za Protossanov. Nemalo by sa jednať o hranie rovnakého príbehu z troch uhlov.

Plnohodnotný multiplayer bude k dispozícii už od "prvého dielu", samozrejme treba rátať s možným vylepšením budov a jednotiek v ďalších dieloch a taktiež s pribúdajúcim množstvom máp. Ak si budeme chcieť zahrať multiplayer z Wings of Liberty postačí nám na to prvotná hra, ak budeme chcieť prejsť na Heart of the Swarm multiplayer bude treba mať aj rovnaký titul, teda podobne ako tomu je u Frozen Throne a Brood War (datadisky k predošlým hrám od Blizzardu, konkrétne Warcraft 3 a prvý Starcraft - pozn.red.).

Vydanie samostatných dielov prinesie aj rôzne herné štýly, čo znamená, že každá rasa sa bude odlišovať už nie len použitou technológiou a herným dejom, ale aj štýlom stratégie. Terrani budú viacej orientovaní na vylepšovaní technológií, zatiaľ čo pri Zergoch sa využijú prvky RPG a kampaň Protossov bude ťažiť aj z diplomacie a správne určenej politiky.

Trilógia

Prvá časť Wings of Liberty sa bude vyvíjať okolo postavy Jima Raynora a jeho žoldnierskej skupiny. Terrani by mali znovu disponovať najvyváženejšími schopnosťami. Na prvý pohľad sa toho moc nezmenilo, treba ale počkať až na finálnu verziu. Zatiaľ hra pôsobí ako starý dobrý Starcraft v 3D kabáte. Skladba jednotiek prešla zmenou, všetko bude viacej nablýskané, neviditeľné, rýchlejšie ale základ bude rovnaký: tanky, pechota, Ghost či krížnik.. Z noviniek u Terranov môžeme spomenúť nové druhy veží tzv. Sensor tower, ktorej dosah umožňuje vidieť nepriateľa aj v hmle, Yamato už nebude jediná super zbraň, ktorými budú krížniky disponovať, Ghost nadobudne väčšiu účinnosť v navádzaní či už striel alebo samotného výsadku. Na goliáša zabudnite, nahradí ho obrovský raketový mech Thor. Noviniek sa dočká aj vzdušná sila v podobe Vikingov, ktorý sa dokážu pretransformovať na pozemné útočné jednotky.

Hearth of the Swarm nás plne zasvätí do sveta Zergov. Oficiálne nám boli predstavené iba tri druhy jednotiek. Hydralisk, Mutalisk a Baneling. Novým príjemným vánkom do hrania bude Nydus Worm, obrovský piesočný červ s ktorým môžete bezpečne transformovať svoje jednotky popod nepriateľov. Dotieravý zerglingovia majú schopnosť pretransformovať sa do smrtiacich hýbajúcich sa bômb s názvom Beneling.

Protossania boli predstavení v najväčšiom rozsahu, ich arzenál zbraní a jednotiek prešiel nemalým vývojom. Zealoti budú rýchlejší v útokoch, odhalené nám boli nové dve bojové jednotky. Colossus je veľká robotická konštrukcia na štyroch nohách majúca smrtiace lasery a Immortals, disponujúce ochrannými štítmi. Veľká materská loď Protossanov patrí medzi obzvlášť novinky. Môže byť vždy iba jedna a má charakter ultimátnej vojnovej zbrane. Tak, ako aj u krížnika terrancov, už nedisponuje iba jedným typom super kanónu, k dispozícii je celý rad možností. Či už je to časová bomba, energetické pole spomaľujúce všetko v dosahu alebo tzv. planet cracker – súbor laserov pôsobiacich horizontálne smerom od lode k zemi a ničiace všetko čo príde do cesty. Tretím druhom zbrane je čierna diera a to doslova a do písmena. Na všetky tieto super novinky si dúfajme že nebude treba počkať až do vydania tretieho dielu, ale bude ich obsahovať aj prvý multiplayer.

Battle.net sa dočká taktiež zmien. Lobby miestnosti budú pravdepodobne rozdelené ohľadom na všetky tri diely. Spoplatňovanie zatiaľ nehrozí, Blizzard prisľúbilo nespoplatňovať nič, čo by dávalo užívateľovi výhodu od ostatných užívateľov. Rovnako by sa mal Battle.net dočkať aj vylepšenia bezpečnosti užívateľov. Každý užívateľ bude mať možnosť mať iba obmedzený počet účtov. Všetci priaznivci starého dobrého pôvodného Starcraft-u budú stále môcť pokračovať v hraní na Battle.net ako doposiaľ.

S rozdelením hry na trilógiu sa okamžite zdvihla vlna kritika voči Blizzardu. Ide Blizzardu skutočne o peniaze? Jedná sa o žmýkanie peňazí na úkor zákazníkov? Všetky tieto obvinenia Blizzard kategoricky odmieta a jeho čelní predstavitelia presviedčajú, že o takom niečom nikdy nepadlo ani slovo. Každý si o tom môže spraviť vlastný úsudok, ako sa veci majú. Otázkou však ostáva: Potrebuje Blizzard dojiť Starcraft 2 hneď na jeho začiatku? Naozaj je to ich cieľom? Čo ak sa chcú naozaj odvďačiť všetkým fanúšikom a naservírovať im unikátnu lahôdku? Oni už jednu dojnú megakravu v podobe World of Warcraft predsa majú.