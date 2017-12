Ministerstvo hospodárstva chystá kontrolu rámcových zmlúv v Slovak Telekome

Ministerstvo hospodárstva SR (MH) pripravuje spätnú kontrolu rámcových zmlúv v spoločnosti Slovak Telekom, a.s. Uviedol to minister hospodárstva Ľubomír Jahnátek na tlačovej besede po rokovaní so zástupcami štátu firiem, v ktorých má Slovensko podiely.

24. nov 2008 o 14:22 SITA

Písmo: A - | A + 0 0 BRATISLAVA. Rezort hospodárstva chce prekontrolovať najmä rámcové zmluvy, ktoré sa týkajú predaja dubiózneho majetku. "Sú predaje, ktoré už bežia a nevieme ich zastaviť. Ide napríklad o telekomunikácie, kde už sú rozbehnuté predaje vo veľkom, ministerstvo hospodárstva to vlastne chytilo až v záverečnej fáze a nevieme to zastaviť. Ale pôjdeme tam na spätnú kontrolu, čiže vyžiadame si spätnú kontrolu. Pošleme tam Najvyšší kontrolný úrad, finančnú kontrolu, ako vlastne boli realizované odpredaje toho dubiózneho majetku vo firme Slovak Telekom," povedal Jahnátek. Slovak Telekom, a.s., je súčasťou nadnárodnej skupiny firiem Deutsche Telekom Group. Skupinu ST tvoria materská spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a jej dcérske spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s., Telekom Sec, s.r.o., Zoznam, s.r.o. a Zoznam Mobile, s.r.o. Majoritným akcionárom ST je spoločnosť Deutsche Telekom AG s podielom 51 % akcií. Ministerstvo hospodárstva SR vlastní 34 % akcií a Fond národného majetku Slovenskej republiky 15 % akcií. Celkové výnosy spoločnosti Slovak Telekom z oblasti pevných sietí dosiahli koncom minulého roka hodnotu 15,521 mld. Sk (515,2 mil. €).