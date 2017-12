Aj notebooky podliehajú móde

Zdá sa vám byť váš notebook po pol roku používania akýsi fádny a už vás vôbec nefascinujú jeho špičkové parametre? Možno by ho dokázal oživiť nový šat, šitý presne na mieru vášho gusta. Vraj nemožné? Nuž, stačí siahnuť po špeciálnych nálepkách a šedo-čier

24. nov 2008 o 20:35 Milan Gigel

Zdá sa vám byť váš notebook po pol roku používania akýsi fádny a už vás vôbec nefascinujú jeho špičkové parametre? Možno by ho dokázal oživiť nový šat, šitý presne na mieru vášho gusta. Vraj nemožné? Nuž, stačí siahnuť po nálepkách na notebook a šedo-čierno-strieborný svet môžete hodiť za hlavu.

Oblečte ho

Firmy už dlhšiu dobu ponúkajú nálepky na notebooky, ktoré je možné potlačiť ľubovoľnými motívmi. Vyhotovené sú z húževnatého plastu, ktorý drží pevne svoj tvar a nevlnia sa vplyvom teploty. Znamená to, že ich lepenie nevyžaduje špeciálne zručnosti, ani skúsenosti. Fólia pri lepení kopíruje povrch notebooku bez toho, aby pod ňou vznikali bubliny. Čím sú fólie kvalitnejšie, tým väčšia je ich hrúbka. Samozrejmosťou by mal byť matný, štruktúrovaný povrch.

Kto z notebooku odstraňoval samolepky, ktoré sa na ňom ocitli vo výrobe vie, že to nie je najjednoduchšie. Lepidlá na ozdobách pre notebooky sú však iné. Umožňujú opätovné odlepovanie a nalepovanie bez toho, aby nečistili povrch zvyškami lepidla. Ak vás jeden vzor omrzí, siahnuť môžete po inom. Nič vám však nebráni v tom, aby ste sa kedykoľvek vrátili k nemu späť.

Formát na mieru

Nálepky sa vyrábajú na notebooky zväčša na mieru, podľa konkrétneho modelu notebooku. Je teda na pleciach firmy, aby zaistila správne rozmery a dokázala prípadne vyrezať otvor pre logo značky na mieste, kde má byť. Má to výhodu. Ak je výber na pleciach výrobcu, v prípade pochybenia musí uskutočniť nápravu sám. Pri objednávaní sa bez znalosti modelového značenia nezaobídete.

Existujú však firmy, ktoré ponúkajú výhradne fólie obdĺžnikového tvaru so zaoblenými rohmi, kde musíte určiť rozmery sami. V takýchto prípadoch nezabúdajte na to najdôležitejšie. Pri väčšine modelov musíte odpočítať priestor vyhradený pre kĺby, inak budete skracovať. Chyba bude na vašich pleciach. Problémom môže byť aj vyčnievajúce logo na veku displeja, ktoré vytvorí nepeknú bublinu. Nie každá firma ho vie vyrezať.

Samostatnou kategóriou sú fólie, ktoré majú na rubovej strane vyznačené línie pre ručné zastrihnutie. Ide skôr o núdzovku ako dobré riešenie. Nuž priznajme si, kto z nás vie strihať s presnosťou stroja? Ideálne je vyhnúť sa im z diaľky.

Z vonka áno, z vnútra nie

Na slovenskom trhu pôsobí niekoľko firiem, ale všetky sa špecializujú výhradne na nálepky určené pre veko displeja. Je to tak trochu škoda. Ak si chce človek dopriať kúsok jedinečnosti, určite by rád nálepkou obkolesil aj klávesnicu a rám displeja.

V Ázii sú takéto sady samozrejmosťou a okrem atraktívnosti plnia jednu úlohu navyše. Dokážu ukryť beznádejne zošúchané opierky zápästí, ktoré po oboch stranách lemujú touchpad.

Je to, ako by ste notebook obliekli do úplne nového šatu. Ak vás zunuje, jednoducho prezlečiete kabát a ste opäť niekým iným. Z podomového konzervatívneho obchodníka sa môže stať neskrotná rocková hviezda.

Vzory na želanie

S výnimkou hotových „skinov“, ktoré je potrebné ručne zastrihnúť na želaný formát ponúkajú všetky firmy predpripravenú kolekciu nálepiek, alebo dokážu na fóliu potlačiť ľubovoľný grafický súbor – či už ide o zaujímavý vzor, alebo fotografiu z dovolenky.

Experimentovať sa vyplatí a neraz platí pravidlo, že vzory sú atraktívnejšie, ako fotografia.

Je to ako s tapetou na ploche počítača – ibaže z opačnej strany. Každý hneď vie, s kým má do činenia a čo môže očakávať.

Ako lepiť?

Lepenie je triviálnou záležitosťou a zvládnu to aj tí, ktorí o sebe nikdy nehovoria, že sú šikovní. Ak nálepka nemá otvor, do ktorého patrí logo výrobcu, ideálne je odlepiť polovicu papiera, zarovnať nálepku s vekom a následne nalepiť zvyšok. Ak sa treba popasovať s presným lícovaním s logom, lepšie je začať od stredu. Opäť každú polovicu zvlášť. Vždy je možné nálepku opakovane odlepiť a dať na správne miesto, takže času máte dosť. Vopred je však vhodné povrch odmastiť a vyčistiť od prachu.

Nuž a na záver je treba vedieť, že každá paráda niečo stojí. Ceny nálepiek sa pohybujú okolo troch stoviek a väčšinou ich zoženiete na internete formou objednávky. Domov vám budú doručené v papierovom tubuse.