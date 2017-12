Lístok cez SMS si už kúpilo viac ako 15-tisíc cestujúcich

O cestovný lístok cez SMS v bratislavskej mestskej hromadnej doprave je mimoriadny záujem, za týždeň si ho kúpilo viac ako 15-tisíc cestujúcich.

24. nov 2008 o 21:20 SITA

BRATISLAVA 24. novembra (SITA) - Podľa predsedu predstavenstva Dopravného podniku Bratislava (DPB) Branislava Zahradníka prekonal tento počet najoptimistickejšie očakávania. "Predpokladali sme, že to bude okolo 5 000 mesačne. Potvrdilo sa, že voľba čo najjednoduchšej formy SMS lístka bola vhodná," povedal pre agentúru SITA Zahradník. Najviac SMS lístkov si kúpili cestujúci v piatok, kedy novú službu využilo 3 146 cestujúcich. Najväčší predaj v nočných spojoch zaznamenal dopravný podnik v nedeľu, lístok cez SMS si kúpilo 697 cestujúcich. Podľa Zahradníka fungoval zatiaľ celý systém spoľahlivo, nevyskytli sa žiadne technické problémy ani žiadne zásadné problémy pri kontrole

Pri novej službe stačí, aby cestujúci poslal prázdnu SMS na číslo 1100 a približne do dvoch minút dostane spiatočnú SMS, ktorá slúži ako cestovný lístok. Cena jedného SMS-lístka je 24 korún (0,80 €) a platí 70 minút bez ohľadu na tarifné pásma či počet prestupov. Cena za SMS je pritom zahrnutá v cene lístka. V prípade, že cestujúci si omylom zmaže takýto lístok, stačí poslať SMS na číslo 1101. Takáto SMS stojí šesť korún (0,20 €). Zo súčasných troch mobilných operátorov na Slovensku je zatiaľ na službu pripojený Orange a T-mobile, ale aj tu sú menšie rozdiely. Novú službu dopravného podniku môžu v prípade operátora T-mobile využívať všetci jeho klienti bez obmedzení, čiže aj s paušálnym programom aj s predplatenou kartou. V prípade operátora Orange si takýto lístok môžu zakúpiť zatiaľ len jeho fakturační klienti, teda nie tí, ktorí majú predplatenú kartu. Nemusia sa však obávať ani klienti mobilného operátora O2. Pre nich by táto služba mala byť dostupná do konca novembra. Skúšobná prevádzka SMS lístka potrvá do 28. februára 2009.