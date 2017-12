PR agentúra Eidosu: Nedáte novému Tomb Raideru vysoké hodnotenie, nemáte exkluzivitu

24. nov 2008 o 13:42 Ján Kordoš

Spoločnosť Eidos sa minulý rok zapísala u hráčov nie práve najlepšie: pri hodnotení minuloročného akčného projektu Kane & Lynch: Dead Man na renomovanom Gamespote si vyžiadala upravenie ako textu recenzie, tak aj koncového čísla, ktoré bolo obzvlášť nízke. Po tom, ako kauza vyplávala na povrch, bol redaktor na tlak vedenia okamžite prepustený (čím sa stal známy a uznávaný ako hrdina, aj keď práve Kane & Lynch napríklad vôbec nebolo slabým projektom) a stabilní čitatelia začali Gamespot bojkotovať.

Rok po kauze Eidos znovu tlačí na herné magazíny. Po menšej kríze bolo rozpustené celé PR vedenie Eidosu a o marketing sa stará externá agentúra Barrington Harvey. Vydanie hry Tomb Raider: Underworld je naplánované na dnes a keďže embargo na recenziu uplynulo minulú stredu (Eidos však prostredníctvom tuzemského distribútora Cenegy žiadnu review kópiu nezabezpečil žiadnemu z herných serverov u nás), mohli sme sa stretnúť s viacerými názormi.

Tým, ktorým bola doručená review verzia, však prišlal z PR agentúry Barrington Harvey aj prosba s jednoduchým obsahom: Pokým výsledného hodnotenie Tomb Raider: Underworld bude nižšie ako 8 bodov (alebo ak chcete 80%), potrebujeme, aby ste recenziu vydali až v pondelok (t.j. dnes a nie minulú stredu, kedy definitívne padlo embargo na recenzie – pozn.red.).

Na podobných praktikách nie je nič nezvyčajné a podobných prípadov sme už videli niekoľko, avšak až riaditeľ Barrington Harvey oficiálne a nahlas povedal, že im išlo o to, aby mala hra do času jej oficiálneho vydania čo najvyššie hodnotenia na spomínanom Metacritic alebo Gamerankings. Podľa výsledkov analýzy by totiž nižšie hodnotenia mohli potenciálnych kupcov odradiť. Nie že by to hra potrebovala, pretože zatiaľ sa jej vedie celkom dobre a rozhodne ani sedmička od Eurogameru nie je vôbec zlou známkou. Mimochodom práve Eurogamer alebo OXM vydali svoje sedmičkové recenzie skôr a vraj týmto konaním spôsobili Eidosu menšie problémy. Ovplyvňovať hodnotenie pri novej Lare Croft sa však ukazuje mierne zbytočné, keďže ide o kvalitné pokračovanie. Barrington Harvey môžeme oceniť za úprimnosť, hráči sú však príliš hákliví na podobné ovplyvňovania recenzentov.

Len tak pomimo sa oplatí povšimnúť výrazný pokrok v hodnoteniach, kde sú všetky „sedmičkové“ hry slabšími a nezaslúžia si pozornosť. Nároky na vyššie čísla v hodnoteniach neúmerne stúpajú a preto nie je výnimkou, že sa to deviatkami v predvianočnom období v herných magazínoch len tak hemží. My ostávame verní tvrdším výrokom – každá hra, ktorá sa preklenie cez 5 bodov (čo je priemer), už môže zaujať a nad sedem bodov je to výhodná kúpa.

Zdroj:Shacknews