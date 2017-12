Google sa pýta, ktoré odkazy si ceníte najviac

Zdá sa, že Google chce pustiť k reči pri zostavovaní poradia nálezov nielen vlastné hodnotenie stránok, ale aj preferencie používateľov. V anglickej verzii vyhľadávača spustil nový doplnok s názvom SearchWiki, ktorý sa objaví všetkým, ktorí sú prihlásení

23. nov 2008 o 18:35 Milan Gigel, (mg)

k serverom cez svoje Gmail konto.

Používatelia môžu určiť, ktoré odkazy im pomohli najviac pri hľadaní odpovede a jediným kliknutím ich môžu promovať na začiatok zoznamu. Naopak, neužitočné odkazy môžu poslať do zabudnutia. Aké bližšie zámery vývojári s týmto prvkom majú, zrejmé nie je.

Je pravdepodobné, že výsledky vyhľadávaní sa budú podľa naučených znakov personalizovať. Ak máte radi odpovede z konkrétnych serverov, budú sa vám ponúkať ako prvé. Do úvahy prichádza aj globálne nasadenie, systém by si však musel poradiť so špekulantmi, ktorí by svoje weby chceli promovať. Internetové červy by mohli zneužívať identity internetistov na to, aby zamiešali už rozdané karty.