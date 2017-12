Portugalčan predáva na internete dinosaura

„Dinosaurus na predaj, chrbtica na 90 percent zachovalá", taký inzerát si na internet dal Gonçalo Ribeiro.

23. nov 2008 o 11:30 ČTK

LISABON. „Dinosaurus na predaj, chrbtica na 90 percent zachovalá", taký inzerát si na internet dal Gonçalo Ribeiro, ktorý pred desiatimi rokmi na západe Portugalska objavil kostru starú 150 miliónov rokov a teraz sa rozhodol, že ju predá tomu, kto ponúkne najviac.

"Mám firmu na zemné práce a raz, keď sme robili výkopy, narazili sme na kamene. Pri pohľade zblízka sme však zistili, že to kamene nie sú," hovorí Gonçalo Ribeiro.

Bol to chvost sauropoda dlhý 3,6 metra. Nález má veľkú vedeckú hodnotu, potvrdzuje paleontológ Octavio Mateus z Novej univerzity v Lisabone.

„Nebolo by to nanič, keby som ho ponúkol múzeu," konštatuje Ribeiro. „Sumy, ktoré ponúkajú, sú hrozne nízke," dodal a priznáva, že odmietol ponuku vo výške 100-tisíc eur (asi tri milióny korún). „Ak mi nedajú dosť, nič sa nestane, nechám si ho," tvrdí Ribeiro, ktorý nechce upresniť miesto nálezu, ani ho nechce nechať vyfotografovať.

Octavia Mateusa inzerát pobúril. Podľa jeho názoru sa nemôže predávať portugalské paleontologické dedičstvo ako nejaké auto alebo pár topánok.

"Portugalsko je krajina bohatá na dinosaury, v tomto smere je na siedmom mieste na svete. Aj tak sú tieto fosílie vzácne a nie je ich toľko, aby sme si mohli dovoliť ten luxus predávať ich ako nejaký tovar," hnevá sa vedec.

Octavio Mateus potvrdzuje, že skutočne ide o sauropoda, dinosaura, ktorý žil vo vrchnej jure pred 152 až 146 miliónmi rokov a patril k najväčším zvieratám, aké kedy na Zemi žili.

„Neviem presne, o aký druh konkrétne ide, pretože som ho nechcel ďalej skúmať," povedal paleontológ, ktorý odmieta určiť trhovú cenu fosílie.

Mateus by bol rád, keby Portugalsko konečne malo zákon, ktorý by zakazoval obchod s tým, čo označuje za dedičstvo celého národa, ako to je napríklad v Argentíne, v Číne alebo v Mongolsku. "Dnes sú portugalské zákony také nejasné, že sa v praxi nedajú aplikovať. Ľudia sa tak môžu stať hľadačmi zlata. Dinosaurus nemá žiadnu trhovú hodnotu, má neoceniteľnú hodnotu len pre vedu," zdôrazňuje. Ribeiro však zostáva pokojný. Je presvedčený, že raz mu niekto ponúkne tú správnu cenu.