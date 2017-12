Nádejný projekt Tabula Rasa končí

22. nov 2008 o 16:48 Ján Kordoš

Nepomohlo ani známe meno Richarda Garriota pracujúceho v NCsofte – a ktorý vlastne bol Tabula Rase krstným otcom. Richard nedávno z NCsoftu odišiel a nie je to posledné lúčenie – vývojársky tím totiž opustí viacero pracovníkov, ktorí sa podieľali práve na Tabula Rase. Aj napriek tomu, že hra obsahovala mnoho zaujímavých a originálnych prvkov, sa v NCsofte rozhodli projekt definitívne pochovať. Stane sa tak v posledný februárový deň budúceho roku, kedy sa brány do sci-fi sveta uzavrú. Tabula Rase totiž nepomohla ani neskutočne nízka cena, za ktorú sa hra predávala, nepomohli ani iné bonusy. Aktívnych hráčov bolo jednoducho príliš málo a pravidelné mesačné poplatky nestačili pokrývať výdaje. Do toho nerátame niekoľkoročný vývoj celého projektu.

Pre fanúšikov a vlastníkov hry aspoň jedna potešujúca správa. Od desiateho januára budúceho roku si budete môcť do spomínaného ukončenia zahrať Tabula Rasu úplne zadarmo – hra bude zbavená pravidelných poplatkov, pričom na pravidelných hráčov sa taktiež myslelo a dostanú ako odškodné 3-mesačné hranie iných projektov od NCsoftu (City of Heroes a Lineage II), ďalej možnosť zúčastniť sa betatestovania pripravovaného projektu Aion či prvý mesiac zdarma v tomto online svete. Je to škoda, hlavne ak vezmeme do úvahy, aké veľké nádeje sa do Tabula Rasy vkladali.

Zdroj: Kotaku