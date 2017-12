Keď slúchadlá káble nepotrebujú

Telefonovanie cez internet, počúvanie hudby pri práci či dorozumievanie sa pri hernej zábave so spoluhráčmi. Ak si želáte súkromie, bez slúchadiel sa nezaobídete. V redakcii sme testovali novinku z dielní Logitechu, ktorá sa zaobíde bez ovládačov a ponúka

21. nov 2008 o 12:04 Milan Gigel, MILAN GIGEL, (mag)

komfort na všedný deň.

Bezdrôtový stereofónny headset Logitech ClearChat PC Wireless nie je iba aparatúrou pre internetových telefonistov. Výrobca sľubuje pohodlie, voľnosť pohybu a kvalitu zvuku, ktorá zaváži. Aká je skutočnosť? Testovali sme a prezradíme vám detaily.

Inštalácia bez bariér

Aj keď je u Logitechu zvykom pribaliť ku každému zariadeniu CD s obslužným softvérom, ktorý zaberie stovky megabajtov priestoru, v prípade testovaného headsetu sme ovládače hľadali márne. Operačné systémy Windows, Mac OS X a Linux si s nimi poradia bez toho, aby potrebovali pomoc. USB vysielač sa po pripojení k portu hlási ako zložené zariadenie, pozostávajúce zo štandardnej audio brány a klávesnice. Znamená to, že operačný systém využije ovládače ktoré sú jeho súčasťou a používateľ sa nemusí o nič starať.

Je zrejmé, že ide o instantné riešenie pre zvuk a súkromie. Sprevádzkovanie zvládne aj absolútny začiatočník, len nám začalo vŕtať v hlave, prečo komunikačný USB modul nie je menší a nedá sa zasunúť do rámu slúchadiel. Pri takomto riešení by to rozhodne stálo za úvahu. Ak univerzálnosť, tak v plnom rozsahu.

Bluetooth nie, digitálne spojenie áno

Vysielač komunikuje so slúchadlami digitálne v 2,4 gigahertzovom pásme, takže ak sa v miestnosti nachádza viacero rovnakých zariadení, vzájomne sa nerušia.

Zabezpečiť je možné ručné spárovanie prostredníctvom plávajúceho kódu, takže by sa nemalo stať, že zvuk prekročí hranice osobného súkromia. Je to podobné, ako s myšami. Ak sa naučíte hardvér párovať, ste za vodou. Ak nie, pomoc budete hľadať na internete.

Výrobca udáva pokrytie signálom v okruhu 10 metrov, naše skúsenosti však ukazujú, že rozumná hranica končí o dva metre skôr. Zvuk začína po ôsmich metroch strácať na kvalite, čo si možno pri telefonovaní nevšimnete, avšak pri počúvaní hudby áno. Je to, akoby sa z prenosu vytrácali niektoré fragmenty.

Dobrá správa pre tých, čo stále frčia na stolovom počítači a nemajú notebook je, že vo výbave je predlžovací USB káblik so stojanom, do ktorého je možné vysielač pripojiť tak, aby ste signálu netienili kovovou skrinkou či inými prekážkami. Komunikácia bola počas celého testu spoľahlivá a nenarazili sme na žiadne nečakané prekážky.

Ako na vankúši

Vyhotovenie headsetu rešpektuje tých, čo sedia s podobnou výbavou na hlave za svojim pracovným stolom po celý deň. Prispôsobiteľná dĺžka ramien a mäkké vankúše na ušniciach a opierke hlavy sú pohodlné. Molitanová výstelka je mäkká ako vankúš a prekrytie ekokožou absorbuje prípadný pot. Ani pri celodennom nosení sme nezaregistrovali nepohodlie a v porovnaní so štupľami v ušiach sa nemôže stať, že vás niekto nečakane prekvapí. Konštrukciu je možné hodnotiť na jednotku, takže sťažovať sa nebudú ani notorické citlivky.

Ovládanie pre pravákov, automatické umlčanie

Na pravej strane sa nachádza trojica tlačidiel pre reguláciu hlasitosti a umlčanie reproduktora. Ovládanie je optimalizované pre pravákov a dá s naň pomerne rýchlo zvyknúť. Je jednoduchšie kliknúť na tlačidlo, ako preklikávať sa v mixéri operačného systému k želanému nastaveniu.

Prekvapilo nás však, že tlačidlo umlčania sa nevzťahuje na reprodukciu, ale na mikrofón. Ak chcete zvuk v slúchadlách umlčať, buď o to požiadate počítač, alebo ich vypnete. Tlačidlo umlčania by na škodu nebolo.

Mikrofón sa aktivuje vždy iba vtedy, ak je vo vysunutej polohe. Jeho zaklopením sa z headsetu stávajú obyčajné bezdrôtové slúchadlá. Celkom vtipne sa vývojári pohrali s funkciou umlčania mikrofónu. Ak je aktívna, na jeho vnútornej strane diskrétne svieti červená ledka, ktorú vníma iba ten, čo má slúchadlá na ušiach. Ak s niekým telefonujete cez internet – hoci aj cez videokonferenciu – nemusí počuť to, čo si neželáte.

Bez šumu podľa možností

To, že sú v headsete mikrofóny dva znamená, že ho výrobca vyzbrojil funkciami pre odbúranie šumu pozadia. Mikrofón selektívne zbiera iba určitý rozsah frekvencií a porovnáva to, čo zozbieral v oboch kanáloch. Snaží sa zistiť, čo je šum a čo nie, takže do počítača prenesie tie zložky, ktoré považuje za hovorené slovo.

V rušnom kancelárskom prostredí pracovala filtrácia pomerne slušne a s výsledkami sme boli spokojní. V porovnaní s obyčajným headsetom bez filtra bol šum podstatne redukovaný a reč bola na druhej strane zrozumiteľná.

Naopak, žiadne zázraky sme nedosiahli v autobuse a vo vlaku, kde si elektronika s intenzívnym ruchom príliš neporadila. Zdá sa, že stále je čo vylepšovať a možno sa časom stretneme s „outdoorovou“ verziou.

Nielen pre hovorené slovo

Slúchadlá nás milo prekvapili vysokou kvalitou zvuku pri hlasovej komunikácii. Digitálny prenos možno porovnať so štandardom A2DP, takže ak chcete hadsetom sekundovať komunikačným softvérom typu Skype, Windows Live Messenger či AIM, budete spokojní.

Zaujímalo nás, ako si slúchadlá poradia s hudbou a počítačovými hrami. S trochou skúseností sa dá povedať, že nejde o úplný lowend ale skôr o akúsi základnú strednú triedu, kde síce mohutné basy a krištáľovo čisté výšky chýbajú, avšak celkový ráz reprodukcie je vyrovnaný a rozumný konzumný kompromis. Kvalitnejším slúchadlám či štupľom sa zvuk nevyrovná, hráči a milovníci hudby budú sklamaní.

Výdrž pre pracovný deň

Napájací adaptér má modifikovanú USB koncovku, ktorú využíva pre načerpanie energie do slúchadiel. Tento proces zaberie približne dva a pol hodiny a na ukončenie nabíjania upozorní LED signalizácia. Tá je zabudovaná priamo do plastového rámu konektora. Ide o efektívne riešenie, otázkou však zostáva, či si plast svoju húževnatosť zachová aj po roku či dvoch používania.

Výdrž batérií sme testovali v rôznych podmienkach a prepracovali sme sa zväčša k šiestim hodinám nepretržitého používania. To kopíruje pracovný deň s jeho prestávkami.

Logitech ClearChat PC Wireless je bezdrôtový headset, ktorý ponúka komfort, jednoduché ovládanie a dobre spracované filtrovanie šumu do kancelárskeho prostredia. Výdrž kopíruje potreby pracovného dňa, dva a pol hodinové nabíjanie však nie je najrýchlejšie. Horšie je to však s kvalitou reprodukcie hudby a ozvučenia hier, ktoré dosahuje iba konzumnú kvalitu. Hráči a milovníci hudby si na svoje neprídu. Cena sa pohybuje jemne nad hranicou dvoch tisícok.