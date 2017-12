Datadisk k World of Warcraft je napredávanejšou PC hrou v histórii

21. nov 2008 o 10:17 Ján Kordoš

Vývojári z Blizzardu totiž oznámili, že Wrath of the Lich King prekonal všetky očakávania a v prvý deň predaja si ho zakúpilo až 2.8 milióna hráčov, čím prekonal doposiaľ držaný rekord svojho predchodcu. Veľa si tvorcovia sľubujú od čínskeho trhu, kde sa má hra len objaviť a kde je dopyt po MMO projektoch neskutočne vysoký. Preto by nemalo byť pre Lich King problematické prekonať aj mesačný rekord The Burning Crusade. Platforma osobných počítačov má taktiež svojho giganta, len sa na rozdiel od konzol odlišuje v žánrovom zaradení. Už teraz však môžeme povedať, že Wrath of the Lich King je najpredávanejšou PC hrou v histórii. Zrejme sa nenájde nik, kto by to nečakal.

Zdroj:Kotaku