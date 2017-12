YouTube testuje HD vysielanie

Vyššiu kvalitu videozáznamov a zvuku by mohol v najblišej dobe ponúknuť server YouTube. V jeho ponuke sa objavilo niekoľko videí v formáte 720p, pričom novinkou je aj zvuk vo formáte Surround Stereo.

21. nov 2008 o 7:58 Milan Gigel, (mg)

Pre odomknutie novej kvality je potrebné na koniec URL pripísať reťazec “&fmt=22”. Nová úroveň kvality sa samozrejme odomkne iba pri videách, ktoré sú v takomto formáte nahraté na serveroch prevádzkovateľa. Skúsiť môžete tituly Elephant’s Dream, The Helium Project či Where Is Matt.

Kvalita streamovania je na špičkovej úrovni, počítajte však s vyšším objemom prenesených dát. Dočkáme sa po HD Ready platforme aj Full HD vysielania vo formáte 1080p?