Digitálne televízne vysielanie chcú prevádzkovať štyri firmy

20. nov 2008 o 15:18 ČTK

BRATISLAVA. Prvé dva multiplexy, teda súbory frekvencií digitálneho pozemského televízneho vysielania (DVB-T) chcú prevádzkovať štyria záujemcovia. Do tendra, ktorý vyhlásil Telekomunikačný úrad (TÚ), sa prihlásili rakúska spoločnosť ORS, kanadská Valtech Communications a slovenské firmy Towercom a Telecom Corp. ČTK o tom dnes informoval hovorca TÚ Roman Vavro.

Ďalšie úkony v súťaži však úrad podľa hovorcu urobí až po odstránení prekážok, ktoré súvisia s pozastavením súťaže predbežným opatrením súdu. "Po odblokovaní výberového konania predložené ponuky vyhodnotí päťčlenná výberová komisia, ktorej členov vymenuje predseda Telekomunikačného úradu," napísal v tlačovej správe Vavro. Slovenské televízie musia prejsť na digitálne vysielanie najneskôr do konca roku 2012, keď má úplne nahradiť súčasné analógové vysielanie.

O pozastavení tendra rozhodol v októbri predbežným opatrením Okresný súd Bratislava I na návrh spoločnosti Telecom Corp., ktorá kritizovala nastavenie podmienok súťaže. Úrad sa voči verdiktu súdu odvolal. "Odvolanie (...) bolo postúpené na odvolací Krajský súd v Bratislave dňa 13. novembra," povedal ČTK hovorca súdu Pavol Adamčiak. Krajský súd má na prejednanie veci zákonnú lehotu 30 dní.

Pre údajné nedostatky v príprave a realizácii tendra zvažuje minister dopravy Ľubomír Vážny odvolanie šéfa TÚ Branislava Máčaja, ktorý z ovplyvňovania výberového konania obvinil skupinu J&T. Firma, ktorá aktívne pôsobí v slovenských médiách prostredníctvom komerčnej televízie Joj, jeho výčitky odmietla.

Podľa zverejnených podmienok súťaže by komisia mala pri posudzovaní ponúk brať do úvahy napríklad technické riešenie, rýchlosť budovania siete a pokrytie signálom, skúsenosti uchádzačov s budovaním multiplexov či odhad potrebnej sumy peňazí. "Víťaz výberového konania bude musieť začať s komerčnou prevádzkou najneskôr do jedného roka od nadobudnutia právoplatnosti povolenia," pripomenul Vavro.

Spoločnosť Telecom Corp. už prevádzkuje skúšobné digitálne vysielanie v Košiciach a Prešove. Dostupné je v súčasnosti aj vo Zvolene, v Banskej Bystrici, Bratislave či Malackách. Prenos rozhlasového a televízneho vysielania na Slovensku zabezpečuje firma Towercom prostredníctvom Rádiokomunikácií, ktoré ešte pod názvom Tri R kúpila od Slovak Telekomu.

Spoločnosť Österreichische Rundfunksender GmbH Co KG (ORS) má skúsenosti so zavádzaním digitálneho vysielania v Rakúsku. V prípade víťazstva v tendri chce vybaviť všetky slovenské domácnosti digitálnym príjmom od 1. septembra 2009, informovala dnes ČTK.

Digitálne vysielanie má priniesť skvalitnenie obrazu a zvuku aj viac bezplatne šírených programov a nových televízií. Slováci si však budú musieť kúpiť zvláštny prijímač alebo nový televízor so zabudovaným digitálnym tunerom, aby mohli digitálne vysielanie sledovať.