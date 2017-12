S diskami od Toshiby pobežia notebooky dlhšie

Toshiba predstavila novú generáciu pevných diskov určených pre notebooky, ktoré prinášajú podstatnú úsporu energie. Kým aktuálna ponuka diskov má 1,7 wattovú spotrebu, nové modely si vystačia s 0,5 wattom energie pri zachovaní výkonu.

20. nov 2008 o 20:55 Milan Gigel, (mg)

Disky sú postavené na 5400 otáčkovej platforme a dostupné sú v kapacitných vyhotoveniach od 120 do 500 gigabajtov. Za úsporami stojí nová technológia elektroniky, ktorá zabezpečuje prevádzku.

Novinkou je aj to, že disky by pri vypínaní a nabiehaní nemali rušiť hudobnú reprodukciu. Cvakanie, brumenie a šramotenie spôsobované diskom by sa malo stať minulosťou.