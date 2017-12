Ozvučte svoj príbytok bez spleti káblov

20. nov 2008 o 12:05 Milan Gigel

Čo všetko potrebujete na to, aby ste si v pohodlí domova dokázali vychutnať zdigitalizovanú zbierku hudby, nechali sa unášať na vlnách FM vysielania a otvorili priateľom priestor na to, aby vám predviedli, čo majú vo svojom hudobnom prehrávači? Zdá sa, že nepotrebujete ani notebook, ani domáce kino, ktoré vašu obývačku zahalí do spleti káblov. Testovali sme zariadenie ktoré má šmrnc, jednoduchú obsluhu a zvuk, ktorý rešpektuje tenké steny panelových bytov.

Ak tušíte, že hovoríme o stĺpovom systéme typu všetko-v-jednom, máte pravdu. Ide o ideálne riešenie do interiérov, kde menej znamená viac. Žiadne komplikované sústavy aparatúry popretkávané káblami, žiadne zložité nastavovanie, či ovládanie. Stačí zasunúť do zásuvky a po jedinom kliknutí sa roztancuje na vôkol všetko, čo má nohy.

Dva týždne sme v redakcii venovali tomu, aby sme vám priblížili stĺpový systémy Philips DC570, ktorý si poradí s vašim hudobným prehrávačom, mobilom či USB kľúčom, ktoré praskajú pod náporom hudby.

Štíhly elegán, na jednej nohe

Výber miesta, kam vo svojom príbytku uložíte stĺpový systém Philips DC570 je otázkou stratégie a rozhodnosti. V ceste vám nestojí nič. Ak nájdete miesto, na ktoré sa vmestí okrúhla noha s priemerom 30 centimetrov a ste v dosahu elektrickej zásuvky, máte po starostiach. Omnoho precíznejšie sa však treba zamyslieť nad šírením zvuku. Ak chcete dosiahnuť priestorové ozvučenie, budete musieť taktizovať. Pokryť stereofónnym efektom členené interiéry nie je jednoduché. Nehovoriac o tom, že zariadenie má dosť pary na to, aby ozvučilo cez otvorené dvere aj vedľajšie miestnosti. Nuž, to je daň za to, že máte všetko pod jednou strechou. Ako sme zistili, experimentovať sa vyplatí a každé nové umiestnenie odhaľuje priestor svojským spôsobom.

Dizajnéri skvelými nápadmi pri návrhu rozhodne nešetrili a zostavili koncept, ktorý rešpektuje minimalizmus dnešných interiérov. Jemná hra s rôznymi štruktúrami čierneho povrchu s jemnými kovovými prvkami dáva systému slušivý výzor a eleganciu, za ktorú sa nemusia hanbiť ani tí najnáročnejší. Úhľadné tvarové spracovanie pôsobí uceleným dojmom a je lákadlom pre oči. Ktokoľvek sa zastavil v redakcii, chtiac či nechtiac zaparkoval práve pri testovanej aparatúre.

Pri jednom metri výšky sa k slovu dostáva aj ergonómia. Aj keď máte vo výzbroji infračervený diaľkový ovládač, tlačidlá a konektory budete mať vždy priamo pod dlaňami. Žiadne zohýbanie sa, či zaliezanie kdesi dozadu k nedostupným konektorom.

Panel ako z autorádia

Ovládací panel, akoby si za vzor zobral autorádiá spred niekoľkých rokov. Striedmosť zapadá do celkového dizajnového stvárnenia a dá sa povedať, že viac toho rozhodne nepotrebujete. Obzvlášť v prípade, ak sa rozhodnete zasunúť do docku svoj nablýskaný iPod s veľkou dotykovou obrazovkou. Dva farebné displeje v jedinom systéme by boli až príliš. Takto zostáva zachovaná rovnováha a vážnosť, ktoré décé-päťstosedemdesiatka reprezentuje.

Začíname s nastaveniami

Aj keď to bez nahliadnutia do manuálu nemusí byť zrejmé, audiosystém rešpektuje plynutie času a je pripravený zobrazovať ho na svojom displeji. S tým súvisí aj funkcia budenia. Môžete si nastaviť, či chcete vstávať pri rannom spravodajstve, alebo vás viac osloví hudba vo vašom prehrávači, či na USB kľúči. Výhodou je, že ak niektorý zo spôsobov zlyhá, systém sa vždy vráti k osvedčenej funkcii rádiobudíka, aby ste nezaspali.

Nastavovanie nie je zložité, bez šikovných tlačidlových prechmatov sa však nezaobídete. Samozrejmosťou je funkcia sleep, ktorá je dostupná z diaľkového ovládača. Nuž aj keď ide o audiosystém určený do obývačky, očakávané funkcie ponúka aj v spálni.

FM tuner s dobrou citlivosťou a selektivitou

Zabudovaný FM tuner umožňuje pre dosiahnutie kvalitného príjmu pripojenie externej antény, tá čo je v balení však rozhodne nepatrí medzi najideálnejšie riešenia. Ak sa nachádzate v silnom dosahu vysielačov, nemáte čo riešiť, ak však chcete siahnuť aj po vysielaní cezpoľných staníc, pravdepodobne zainvestujete do lepšej.

Citlivosť prijímača je na skvelej úrovni a to isté môžeme našťastie povedať aj o selektivite. Presvedčili sme sa o tom nielen pri funkcii automatického prednastavenia dostupných staníc, ale aj pri manuálnom ladení. Dá sa povedať, že tam kde zlyhávali lacné digitálne tunery v rádiobudíkoch, mobiloch či konzumných Hi-Fi vežiach, tam sa DC530 darilo viac ako dobre.

Čo nás trochu zamrzelo je chýbajúci dekodér RDS signálu a funkcie s tým súvisiace. V pohodlí obývačky síce nepotrebujeme dopravné spravodajstvo ako v automobile, trochu inteligencie však vždy poteší. V krátkosti povedané, tuner je kvalitný a ponúka pasívny posluch predvolenej stanice. 20 predvolieb je v našich končinách skutočne dosť.

S USB si rozumie

USB konektor pre zariadenia typu USB Mass Storage sľubuje univerzálnosť. Znamená to, že po pripojení akéhokoľvek zariadenia so súborovým systémom FAT16 riadiaci čip prehľadá všetky adresáre a vyselektuje súbory s príponami MP3 a WMA. Opäť ide o minimalistické riešenie rovnako, ako pri FM tuneri. V skladbách je zabezpečený pohyb v dvoch smeroch. V horizontálnej rovine sa mení poradie prehrávaného adresára, vo vertikálnej samotná skladba. Skladby a albumy sú označované výhradne číslicami, takže orientácia v ponuke nemusí byť najjednouchšia. Tu sa však očakáva, že v porte bude zasunutý váš vlastný MP3 prehrávač alebo USB kľúč so známym obsahom, alebo si s prinesenými nahrávkami poradí vaša návšteva.

Dock – riešenie pre hudbu so všetkým čo treba

Centrom pozornosti je však dock určený pre prehrávače iPod. V balení sme našli potrebné plastové redukcie, aby sme do štrbiny s konektorom mohli uložiť prehrávač. Ten nielenže zabezpečí prístup k hudbe, ale počas svojho stážovania načerpá aj energiu.

Ovládanie je možné prostredníctvom jeho ovládacích prvkov, ale aj prostredníctvom diaľkového ovládača. Na displeji nájdete všetko potrebné, takže hudbu si môžete triediť podľa tradičných kritérií a neujde vám nič – od informácií o skladbe až po fotografiu albumu. Kto má takýto prehrávač vo výbave, ten vie, o čom je reč. Integrácia iPodu je zvládnutá na štandardnej úrovni, rovnako ako pri iných podobných zariadeniach. V minulosti sme testovali prenosný DVD prehrávač s dockom, takže je zrejmé, že výrobca má patričné skúsenosti.

Trochu na škodu je, že chýba priama podpora pre prehrávače z dielní Philipsu. Kto je priaznivcom tejto značky bude musieť zostať pri najjednoduchšom riešení – linkovom vstupe, ktorý je štandardnou výbavou. Ak ste však do neho už pripojili výstup z televízora, prepínaniu kabeláže sa nevyhnete.

Zvuk, ktorý rešpektuje panelový byt

Celkový výkon so stropom 100 wattov RMS je pre interiéry skutočne štedrý, o čom sme sa mali možnosť presvedčiť pri ozvučovaní miestnosti s výmerou 60 štvorcových metrov. Zvuk sa po miestnosti rozlieha s rovnakou dynamikou bez ohľadu na to, či sedíte v pohovke pred aparatúrou, alebo ste sa vzdialili kdesi do rohu. Dobrou správou je, dynamický ráz sa nevytráca ani vtedy, ak stiahnete hlasitosť na minimum. Zvuk jemne prechádza miestnosťou a nikde neprehlušuje rozhovor a komornú atmosféru

Stereofónnej reprodukcii chýba pri zlom umiestnení šírka a priestor. Keďže zvukové kanály sú umiestnené prakticky na jednom mieste, niekedy má človek pocit, akoby priestor skutočne neexistoval. Osvedčili sa nám prekážky v strede reprodukčnej osi. Dokázali tento defekt čiastočne redukovať, i keď nie v želanej miere.

Basy sú plné, hutné a svojou ráznou dynamikou neprehlušujú stredovú zložku. Mladšia generácia odchovaná na diskotékových odrhovačkách však bude mať pocit, že masáž vnútorností tlakovou vlnou je predsa len prislabá a tak možno siahnu po funkcii DBB, ktorá basovú zložku zosilní. Zdá sa však, že to vôbec nie je potrebné. Basy neunikajú cez tenké panelové steny k susedom ale zostávajú v miestnosti bez toho, aby nadmerne vyrušovali okolie. Ide o správnu cestu tam, kde musíte brať rešpekt na susedov.

Stredy a výšky sú reprodukované čisto jasne, zdá sa však, že ešte je čo vylepšovať a tak náročnejšie ucho audiofila spozná existujúce rezervy.

Celkový akustický profil však pôsobí serióznym dojmom pri rôznych hudobných žánroch, hovorenom slove i FM vysielaní. Nuž a keby sa vám zachcelo zopár digitálnych korekcií, systém disponuje štvoricou prednastavených profilov.

Ozvučenie hodnotíme po dvoch týždňoch ako veľmi vyrovnané, so slabším stereofónnym rozložením a vyváženou dynamikou, ktorá sa hodí nielen do chodu domácnosti, ale aj do kancelárskych a spoločenských priestorov.

Neprehliadli sme ani energetiku v pohotovostnom režime. V plnej pripravenosti nevyžaduje sysgtém viac ako 1 watt energie.

Philips DC570 je atraktívna aparatúra do striedmo zariadených interiérov, kde sa očakáva kvalitné, dynamické nazvučenie a naviazanie na súčasné technológie. Pripojiť je možné nielen televízny prijímač a vreckovú empétrojku, ale aj iPod či akékoľvek USB Mass úložisko. Zariadenie nás oslovilo kvalitou zvuku a jeho rozumnou dynamikou, získalo si nás aj atraktívne a praktické vyhotovenie. S cenou sedem tisíc korún síce nejde o riešenie pre každého, pre tých, ktorí uvažujú o tomto systéme môžeme ich výber iba schváliť.