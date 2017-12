Skoncujte s neželanými reštartmi

Stáva sa vám každý mesiac, že sa vzdialite od svojho počítača a on sa bez vášho súhlasu reštartuje, aby nainštaloval najnovšie záplaty? Ono by to ani tak nevadilo, keby ste práve neboli v strede rozpísaného elaborátu a nemali pri tom otvorené desiatky web

19. nov 2008 o 20:46 Milan Gigel, (mg)

Písmo: A - | A + 30 0 Stáva sa vám každý mesiac, že sa vzdialite od svojho počítača a on sa bez vášho súhlasu reštartuje, aby nainštaloval najnovšie záplaty?

Ono by to ani tak nevadilo, keby ste práve neboli v strede rozpísaného elaborátu a nemali pri tom otvorené desiatky webových stránok. Možno sa vám prihodilo aj to, že ste omylom zaklopili notebook a on sa prekvapivo namiesto uspania vypol. Nuž aj s tým je už koniec. Existuje riešenie, ktoré nevyžaduje siahnuť do registrov a zmeniť preddefinované pravidlá. Odpoveďou je jednoduchý softvér ShutDownGuard, ktorý takejto aktivite automaticky zamedzí. Odpočíva na taskbare a ohlási sa až v momente, keď sa chce operačný systém reštartovať, vypnúť či odhlásiť. Ak túto aktivitu nepotvrdíte, počítač sa vráti do pôvodného stavu.