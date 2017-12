SMS lístky ľudia nechápu

Ako používať virtuálne lístky zatiaľ mnohí ľudia nepochopili. Od pondelka platia vo vozidlách hromadnej dopravy aj SMS lístky. Väčšina opýtaných cestujúcich však novotu nezaregistrovala, alebo jej neboli jasné pravidlá používania takýchto lístkov.

19. nov 2008 o 0:00 Jana Parkrová

Ako používať virtuálne lístky zatiaľ mnohí ľudia nepochopili.

BRATISLAVA. Od pondelka platia vo vozidlách hromadnej dopravy aj SMS lístky. Väčšina opýtaných cestujúcich však novotu nezaregistrovala, alebo jej neboli jasné pravidlá používania takýchto lístkov.

„Ja mám električenku, takže sa o takéto veci ani nezaujímam,“ povedal 21-ročný Martin. „Nepočul som o tom,“ hovorí 53-ročný Jozef.

„Je to výborné aj cenovo výhodné, ale ja neviem, či to budem môcť využívať, lebo mám firemný mobil,“ reagoval 27-ročný Hugo.

Cestovný lístok cez esemesku stojí 24 korún (80 centov), je prestupný a platí 70 minút vo všetkých pásmach. Kúpiť sa dá tak, že cestujúci pošle prázdnu správu na číslo 1100. Nato mu do dvoch minút príde správa, ktorá sa začína skratkou DPB a je v nej uvedený čas, počas ktorého lístok platí. Ak napríklad pošlete správu o 12.40, dostanete do dvoch minút správu, že váš prestupný lístok platí od 12.43 do 13.53.

Hovorca dopravného podniku Peter Kavecký povedal, že virtuálny lístok by si mali cestujúci kúpiť ešte na zastávke pred nástupom do vozidla.

Esemeska pre revízora

„Cestujúci sa má na zastávke zorientovať v harmonograme, a ak napríklad autobus má prísť o 21.10, pár minút predtým poslať esemesku. “

Nastúpiť do vozidla by mal už s odpoveďou v mobile, ktorá vlastne supluje klasický lístok. „Preto sme dali sms lístku aj dlh­šiu časovú platnosť - 70 minút, “ hovorí Kavecký.

Ak je cestujúci konfrontovaný s revízorom, ukáže mu správu v mobile. „Ak už revízor nastúpil do vozidla, je zbytočné správu posielať. Revízor sa pri nástupe registruje a vtedy sa zaznamená aj čas, kedy nastúpil, ak odpoveď sms vo vašom mobile prišla až potom, je lístok neplatný,“ povedal Kavecký.

Ak sa telefón vybije alebo o tolerancii

Problémom najmä teraz v zimnom počasí môže byť, ak sa mobil počas cesty vybije a nie je čo kontrolórovi ukázať ako potvrdenie.

Kavecký povedal, že ak sa to stane, cestujúci síce dostane potvrdenie o priestupku, ale môže sa následne obrátiť na dopravný podnik.

„Podobne ako keď si niekto zabudne platnú električenku, síce dostane potvrdenie o priestupku, ale ak ju následne donesie, platí pokutu 140 korún miesto 1400.“ Dodal, že celý projekt zatiaľ dopravný podnik ešte len testuje. „Revízori dostali pokyn, aby boli čo najtolerant­nejší.“

V súvislosti s cenou SMS lístka potvrdil, že 24 korún je konečná cena. Niektorí cestujúci sa totiž obávali, či sa okrem toho neplatí aj za odoslanie SMS.

Jediná služba, za ktorú by museli ľudia ešte doplatiť, je zaslanie kópie správy. V prípade, že by si náhodou virtuálny lístok vymazali, môžu opäť poslať prázdnu správu na číslo 1101 a lístok im pošlú znovu. Kópia stojí šesť korún.