Telefónica O2 skrátenie času pri prenose čísla víta

Skrátenie časovej náročnosti procesu prenositeľnosti telefónneho čísla, tak ako to v stredu navrhol Telekomunikačný úrad SR (TÚ), je podľa spoločnosti Telefónica O2 Slovakia jednoznačnou výhrou pre zákazníka.

19. nov 2008 o 18:26 SITA

BRATISLAVA 19. novembra (SITA) - "Oceňujeme, že naša snaha a vyzývanie ostatných operátorov a TÚ našla svoju odozvu," povedal hovorca operátora Telefónica O2 Slovakia René Parák v reakcii na návrh nového opatrenia TÚ, ktorým chce úrad upraviť podmienky pri prenose telefónneho čísla. "Teraz je čas na vzájomnú komunikáciu medzi operátormi, aby sme upravili medzioperátorské procesy tak, aby umožnili navrhované zmeny urýchlene zaviesť do reality," doplnil Parák.

Spoločnosť Orange Slovensko sa zatiaľ k novému opatreniu úradu nevyjadruje. "K návrhu sa vyjadríme po podrobnom preštudovaní materiálu," informoval tlačovú agentúru SITA manažér vzťahov s verejnosťou Orange Slovensko Peter Tóth. S návrhom TÚ sa tiež chce oboznámiť aj mobilný operátor T-Mobile Slovensko. "S obsahom predmetného návrhu sa v súčasnosti oboznamujeme a analyzujeme ho," uviedol hovorca T-Mobile Martin Vidan.

Návrh nového opatrenia, ktorý sa tiež týka prenositeľnosti telefónneho čísla v pevných sieťach, analyzuje aj spoločnosť Slovak Telekom (ST). "V rámci prípravy nového opatrenia Slovak Telekom na základe praktických skúseností podal návrhy napríklad aj na skrátenie procesu prenosu čísla a jeho zjednodušenie a prejavil záujem spolupracovať s úradom na jeho tvorbe," uviedla Burdová. Ako ďalej pokračovala, ST zastáva názor, že proces prenosu v pevných a mobilných sieťach má byť odlišný s ohľadom na rozdiely medzi fungovaním pevnej a mobilnej siete. "Zároveň však ST upozornil na zohľadnenie súčasného fungujúceho systému a vynaložených investícií," povedala Burdová.

Telekomunikačný úrad SR chce skrátiť čas na prenos telefónneho čísla, reguláciu poplatku za prenos, zavedenia jednotnej "hlásky" pri volaní na prenesené čísla a možnosť preniesť číslo účastníka aj v čase jeho viazanosti. Vyplýva to z návrhu opatrenia TÚ, ktoré úrad predložil do medzirezortného pripomienkového konania. Úrad zmenu opatrenia, ktoré sa týka prenosu čísla odôvodnil tým, že toto opatrenie má byť orientované na skutočné potreby užívateľov a bude podporovať vo väčšej miere ako doteraz záujem o prenesenie čísla. "Po skončení pripomienkového konania úrad zapracuje pripomienky a predloží návrh do stálej pracovnej komisie pri Legislatívnej rade vlády, ktorá ho prerokuje. TÚ následne všeobecne záväzný právny predpis zverejní vo svojom vestníku a oznam o jeho zverejnení v Zbierke zákonov," uviedol k postupu uvedenia nového opatrenia úradu do praxe hovorca TÚ Roman Vavro.

Podľa navrhovaného opatrenia TÚ sa má proces prenosu telefónneho čísla skrátiť na maximálne päť dní. Poplatok za prenos chce úrad zregulovať na maximálne 4 eurá (120,5 Sk). Transparentnosť cien pri volaní na prenesené číslo sa má podľa TÚ zabezpečiť prostredníctvom nepretržitej bezplatnej služby na internetovej stránke operátora, bezplatnej krátkej textovej správy a tiež hláskou v slovenskom, prípadne aj v ďalšom jazyku. Hláska má byť automaticky aktivovaná, pričom užívateľ bude mať možnosť deaktivácie. Po jej skončení bude poskytnutý čas užívateľovi minimálne jednu sekundu na ukončenie hovoru bez toho, aby nastala tarifikácia.

Podľa zákona o elektronických komunikáciách podnik poskytujúci verejnú telefónnu službu musí zabezpečiť, aby si každý užívateľ, ktorý o to požiada, mohol ponechať svoje telefónne číslo nezávisle od podniku poskytujúceho službu. Povinnosť platí v mobilných aj v pevných sieťach. Na prenositeľnosť čísla medzi pevnými a mobilnými sieťami sa však táto povinnosť nevzťahuje. TÚ podľa jeho hovorcu začal s prípravami nového opatrenia už na jar tohto roku. "Počas prípravy zmien podmienok prenositeľnosti čísla písomne oslovil Asociáciu telekomunikačných operátorov, Slovak Telekom, Orange, Telefónica O2 a T-Mobile, aby predložili konkrétne návrhy, ktoré by viedli k zjednodušeniu celého procesu prenositeľnosti čísla v prospech užívateľov," informoval TÚ.