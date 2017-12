National Geographic zakladá hernú divíziu

19. nov 2008 o 16:07 Ján Kordoš

V ponuke je hneď niekoľko projektov, pričom prvý sa bude týkať Herodesa Veľkého, ktorému bude venovaná i téma decembrového čísla National Geographic. Objaví sa na PC platforme a mobilných telefónoch. Okrem toho majú v NG plány na ďalšie projekty ako NG: Panda, NG: Africa, Rain Forests, Greencity, Sudoku Traveler: China alebo From The Bottom Up. Nové projekty sa objavia na všetkých dôležitých platformách vrátane handheldov a konzolí. Určite je tento krok naučiť niečo nové ľudí zábavnou formou a informovať o zaujímavých problémoch vynikajúcou cestou ako zviditeľniť hry. A samozrejme aj National Geographic.

Zdroj: PR