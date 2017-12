Vývojári žiadajú odškodné od skrachovaného vydavateľa Brash Entertainment

19. nov 2008 o 15:57 Ján Kordoš

Prvým sú vývojári zo 7 Studios, ktorí si nárokujú na 468 tisíc dolárov za animovaný film podľa Burtonovej predlohy 9 a 113 tisíc dolárov za chystaný projekt pre Nintendo DS a Wii, Six Flags Fun Park. V pozadí neostáva ani Zootfly, ktorého zamestnanci sa mali postarať o herné spracovanie obľúbeného seriálu Prison Break. Náklady na vývoj odhadli na 748 tisíc dolárov. Žiadna z hier neuzrelo svetlo sveta (a je len na vás, či ste si vydýchli alebo smútite) a práve preto požadujú od Brash Entertainment finančnú náhradu za prácu, ktorú vykonávali, no nemali možnosť dokončiť. Ako vidíte, krach spoločnosti so sebou neprináša len smútok zo zániku, ale aj nevyrovnané účty.

Zdroj: Kotaku