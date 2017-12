O miniatúrnej opičke si vedci mysleli, že neexistuje. Našli ju v Indonézii

V hornatej oblasti indonézskeho ostrova Sulawesi americkí vedci objavili niekoľko jedincov poloopice druhu okáľ drobný, ktorý patrí medzi najmenšie a najvzácnejšie primáty na Zemi.

19. nov 2008 o 15:10 ČTK

WASHINGTON. V hornatej oblasti indonézskeho ostrova Sulawesi americkí vedci objavili niekoľko jedincov poloopice druhu okáľa drobného (Tarsius pumilus), ktorý patrí medzi najmenšie a najvzácnejšie primáty na Zemi a po dlhé desaťročia ho niektorí odborníci považovali za vyhynutého.

Vedcom z Texaskej univerzity sa podarilo chytiť do sietí tri okále na hore Rore Katimbo v národnom parku Lore Lindu. Štvrtého len zazreli. Drobné, chlpaté poloopičky s veľkými očami neboli nadšené a jedna z nich pohrýzla profesorku antropológie Sharon Gurskyovú-Doyenovú do prsta.

"Som jediný človek na svete, ktorého kedy pohrýzol okáľ drobný," povedala v telefonickom rozhovore agentúre Reuters.

"Môj asistent sa snažil jedného z nich držať, zatiaľ čo som mu pripevňovala okolo krku obojok s vysielačkou. Bolo to veľmi ťažké, pretože okále dokážu otočiť hlavu o 180 stupňov. A presne to urobil a zahryzol sa mi do prsta. Krvácala som."

Obojky s vysielačkami, ktoré pripevnili okáľom okolo krku, majú pomôcť vedcom sledovať ich pohyb.

Tarsierov je niekoľko druhov a žijú na niekoľkých ázijských ostrovoch. Typické sú pre ne obrovské oči, ktorými vidia veľmi dobre v tme. Ide o drobné živočíchy vážiace zhruba 50 gramov a údajne boli predlohou rytiera Yodu z Hviezdnych vojen. Avšak nápadná je aj ich podoba s Glumom z Pána prsteňov. Rovnako sa však okáľ podobá aj na detské hračky furby.

Druh okáľ drobný vedci pozorovali vo voľnej prírode v roku 1921, keď dostal aj svoje meno, a to bolo aj naposledy, keď ho videli živého. V roku 2000 indonézski vedci, ktorí chytali krysy na ostrove Sulawesi omylom chytili a zabili aj jedného okáľa drobného.

"Dovtedy nikto neveril, že vôbec existujú, pretože po nich ľudia pátrali celé desaťročia a nikto ich nevidel, ani o nich nepočul," povedala Gurskyová-Doyenová.