LG KF300 – mobil pre slabé oči a hrubé prsty

19. nov 2008

Nech sa výrobcovia akokoľvek snažia inovovať svoje telefóny, vždy sa nájdu ľudia, ktorí majú problém s ich obsluhou. Problémom môžu byť malé písmena na displeji, alebo príliš útle tlačidlá, ktoré sa strácajú pod prstami. Zdá sa, že LG má na tieto neduhy liek. S najnovšími technológiami sa však budete musieť rozlúčiť.

LG KF300 je véčko, ktoré ohúri obrovskou klávesnicou a veľkými textami na displeji. Pri prvom stretnutí s týmto telefónom má človek pocit, akoby do rúk dostal gigantickú maketu mobilu, ktorá svojimi rozmermi presahuje formát telefónu do vrecka. Akonáhle ju však priložíte vedľa populárnej Nokie 6550, zistíte, že je iba o tri milimetre širšia, ba dokonca o pol centimetra kratšia. Ako je to možné? Nuž za všetkým stojí dizajn a ten v segmente mobilov velí – všetko musí byť malé. V posledných dňoch sme sa presvedčili o tom, že to až tak celkom nie je pravda.

Véčko, ako sa patrí

Konštrukcia ká-ef-tristovky sa ničím nevymyká zo zvyklostí, ktoré v posledných rokoch riadia trh telefónov. Polykarbonátové telo s matným povrchom je prizdobené naleštenými kovovými doplnkami, čelný plast má z rubovej strany vygravírovanú matricu. Tá vytvára na povrchu zaujímavé, laserové efekty. Zo všetkého dýcha konzervatívnosť a jednoduchosť. Celkový dojem je viac ako dobrý, iba pri pohľade na rubovú stranu má človek dojem, že na trhu sú aj atraktívnejšie materiály ako tie, ktoré výrobca použil.

Kĺbové uchytenie je robustné a vyžaruje z neho spoľahlivosť a precíznosť vyhotovenia. Pružina kladie pri manipulácii rozumný odpor, dorazy sú na oboch koncoch vyhotovené z gumy. Znamená to, že pohyb je tlmený a kĺb sa nenamáha viac, ako je nevyhnutné. Pri používaní sme nadobudli pocit, že ide o riešenie, na ktorom niet čo pokaziť. Problémom môže byť iba pád na zem. Keďže telefón so svojou 93 gramovou hmotnosťou sedí v ruke ako uliaty, nemalo by sa to stať.

Klávesnica, ktorá si zaslúži pozornosť

Numerické tlačidlá so 14 milimetrovou šírkou a 9 milimetrovou výškou pôsobia viac ako giganticky. Vo svojej podstate vôbec nie sú väčšie ako iné membránové klávesnice na vyklápacích mobiloch. Do očí však udrú obrovské číselné popisky, ktoré vzbudzujú atmosféru čohosi veľkého.

Klikacie vyhotovenie s takmer nulovým zdvihom sa však negatívne podpísalo na presnosti písania. Tlačidlá sú najcitlivejšie v oblasti vyvýšeného stredu a čím viac sa od neho odchýlite, tým častejšie sa objavujú chyby pri písaní. Znamená to, že oči cítia istotu, avšak prsty musia na klávesnici pracovať s rovnakou presnosťou, ako doposiaľ.

Iná situácia nastáva pri ovládaní funkcií. Päťsmerový ovládač so stredným potvrdzovaním ponúka istotu, rovnako ako dvojica kontextových tlačidiel, riadenie hovoru, či ďalšia dvojica funkčných tlačidiel. Tu cítiť výrazný krok vpred, i keď dizajnéri by tvrdili, že sa vraciame do éry starých modelov Motoroly z amerického kontinentu.

Pozornosť si zaslúži aj štvorica tlačidiel pre rýchly prístup k budíku, kalendáru, fotografiám a definovaným skratkám. Používateľa to má odbremeniť od vstupu do menu a zbytočného klikania. Keď sa to dá urobiť jediným stiskom, prečo si komplikovať život?

Ovládanie novou klávesnicou má skutočne čosi do seba a za podobné riešenie by sa nemuseli hanbiť ani ostatní výrobcovia mobilných telefónov. Určite by sme nenazývali káef-tristovku mobilom pre dôchodcov. Je to dobre ovládateľný telefón, ktorý vás nemučí prísnymi pravidlami a cestičkami k funkciám.

Dva displeje s dobrou čitateľnosťou

Vonkajší displej má uhlopriečku 33 milimetrov a slúži na zobrazenie aktuálneho času obrovskými číslicami a upozorňovanie na udalosti písmenami menšími. Ohlási prichádzajúci hovor, krátku textovú správu či zobrazuje informácie o prehrávaných skladbách. Aj keď je farebný – čo si človek uvedomí pri zobrazení loga LG – pre vyššiu kontrastnosť používa iba čiernobiely režim. Je to tak trochu škoda, s farbami by sa dalo zaujímavo experimentovať.

Vnútorný displej má uhlopriečku 56 milimetrov a rozlíšenie 320x240 bodov. Ide o akýsi štandard strednej triedy a dnes a už s inými displejmi stretnete skôr zriedkavo ako bežne. Tu sa stretávame k klasickým firmvérom, ktorý nájdete v každom mobile od LG, avšak s drobnými úpravami. Rezy písma sú dostupné v piatich veľkostných formátoch, takže zobrazovanie je možné prispôsobiť tak, aby ani slabšie oči nemali problémy s manipuláciou. Trochu lepší výber písma by to chcelo voliť pri vkladaní telefónneho čísla pri priamom vytáčaní, kurzíva s tenkými líniami nemusí byť každému po chuti. K dokonalosti chýba aj zväčšenie znakov vo vrchnom stavovom riadku, ktorý napovie, ako ste na tom s batériou a signálom.

V krátkosti povedané, vývojári zabudli na drobnosti, ktoré môžu byť pre používateľa kľúčové a pravdupovediac, to zväčšovanie zobrazovania na displeji by sa dalo s trochou snahy vyriešiť lepšie.

Základná výbava v rozumnom rozsahu

LG KF-300 dostal do vienka skromnú výbavu, ktorá uspokojí nenáročného používateľa, ktorý je skôr konzumentom hlasovej komunikácie, ako človekom, čo hľadá v mobile osobnú asistentku a sekretárku. Tisíc záznamov pre kontakty, základný plánovač a pestrá paleta konfigurovateľných budíkov uzatvára možnosti správy dát. Áno, k dispozícii je Java, ktorou dokážete vdýchnuť mobilu nový život, pomalší procesor však nebude pre takéto kúsky to pravé orechové. Rozhodne by ste však mali siahnuť po Opere a e-mailovom kliente, inak zostanete v zúfalej situácii. Zabudovaný prehliadač nestojí za nič a poštový klient odmietne poslušnosť, akonáhle sa v jeho schránke objaví stovka správ.

Nuž, možno je to náhoda, alebo ide o zámer. Telefón komunikuje s internetom výhradne prostredníctvom rozhrania GPRS, ktoré je na dnešné pomery príliš pomalé. Získate síce prístup k e-mailom, pozriete si kedy vám pôjde autobus a zistíte, aké je dnešné menu vo vašom obľúbenom podniku, rozhodne však nejde o bránu k internetovým multimédiám.

Odozva mobilu je takmer okamžitá, iba pri písaní s použitím slovníka T9 sa nám stávalo, že telefón reagoval s oneskorením. Akoby už šlo o väčšiu záťaž, ktorá vyžaduje silnejší procesor.

Multimédiá iba na okraj

Zabudovaný hudobný prehrávač je orezanou verziou toho, čo nájdeme v lepšie vyzbrojených modeloch. Nerozumie si s ID tagmi pesničiek a tak namiesto katalógu prechádzame adresármi a názvami súborov. Nevieme nič o hudobných albumoch či interpretoch, jedinou možnosťou je vytvoriť si vopred playlisty a nahrať si ich na pamäťovú kartu. Ide o príliš jednoduché riešenie, ktoré sa dnes už nenosí. Výhodou však je, že mobil je po pripojení k PC zariadením typu USB Mass Storage, takže hudbu kopírujete do sýtosti.

Podobná situácia vládne zabudovanému FM tuneru, ktorý nie je možné minimalizovať. Slúchadlá sa pripájajú prostredníctvom systémového konektora, takže bez redukcie sa človek nezaobíde. Tá je však spracovaná pomerne kompaktne. Dodávané slúchadlá nás príliš neohúrili, pri pripojení kvalitnejších sme zistili, že výstup má skutočne na viac. Vždy je tu však možnosť bezdrôtového pripojenia externej aparatúry, čo môžeme hodnotiť ako plus.

Fotoaparát príliš neohúri

Dva megapixely si vyslúžili bohatú softvérovú podporu s množstvom nastavení a korekcií, s výslednými fotografiami sme však príliš spokojní neboli. V malom formáte MMS správ, či e-mailovými zmenšeninami sa dali mnohé chyby skryť, nedostatok osvetlenia však spôsoboval váženejšie problémy. Podobná situácia sa týka aj videosekvencií. V krátkosti povedané, vytráca sa farebnosť, dynamický rozsah je prislabý a na dnešnú dobu by mali byť výsledky lepšie. Keď už nie na úrovni hardvéru, tak aspoň po softvérovej korekcii.

Výdrž by mohla byť lepšia

Pri miernej záťaži sme sa pri používaní dostali k výdrži pod hranicou dvoch dní, čo rozhodne nie je mnoho. Internetové rozhranie sme nadmerne nenamáhali, striedmi sme boli aj pri fotografovaní. Predsa len, ide o telefón pre pasívneho konzumenta, ktorý príliš neexperimentuje. Jednoducho iba vstáva do práce, telefonuje, esemeskuje sa z času na čas si nechá pripomenúť, na čo nemá zabudnúť.

LG KF300 je mobilný telefón, ktorý nie je určený pre masy. Zaujme tú skupinu pasívnych konzumentov mobilného života, ktorí zatiaľ využívajú internetové služby iba okrajovo, avšak krátia si chvíle na zastávke počúvaním hudby. Jeho výhodou je veľká, štedro riešená klávesnica a firmvér čiastočne upravený pre lepšiu čitateľnosť, v detailoch však cítiť, že je ešte čo dotiahnuť. Stará hardvérová platforma dnes už málokoho osloví, povedzme si však pravdu. Musíme si kupovať funkcie, ktoré nepoužívame?

