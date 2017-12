Saint´s Row 2 - vojna gangov

Existujú hry, ktoré sú kontroverzné už len preto, že nám podávajú násilie ako predjedlo, hlavný chod i záverečný zákusok. Série Grand Theft Auto by mohla rozprávať. Keď sa pred dvomi rokmi objavil na Xbox 360 prvý diel Saint´s Row, okamžite sme ho pasoval

19. nov 2008 o 15:00 Ján Kordoš

Keď poznáte minulý diel, prípadne si niekedy nostalgicky spustíte Vice City či San Andreas, okamžite po spustení Saint´s Row 2 budete vedieť, do akých vôd ste to vlastne spadli. Máme tu veľké, otvorené mesto, po ktorom sa preháňate v rôznych vozidlách, strieľate ľudí (najlepšie členov nepriateľských gangov), snažíte sa získať rešpekt, zabávate sa nadneseným násilím, občas vám do toho skočí príbehová misia, inokedy sa necháte učičíkať postrannými úlohami, ale napokon vidíte pred sebou rovnicu s jedinou neznámou: má to celé ešte zmysel a je to vôbec stále zábavné?



Všetky screenshoty nájdete v galérii hry

Vysoké hodnotenia Saint´s Row 2 si zakladajú na jedinom: je to stále výborná zábava, nech je násilie a naháňačky s policajtmi akokoľvek brutálne. Nadnesený štýl vás znovu vhodí do „pokojných vôd“ metropoly Stilwater. Po prvom dobrodružstve, ktoré nedopadlo pre vás ako hrdinu najlepšie, sa prebúdzate na nemocničnom lôžku vo väzení. Napokon sa ukáže, že výbuch, ktorý vás znetvoril, je napokon len a len výhodou. Keď ponecháme bokom multiplayer (je k dispozícii kooperatívny i obyčajný a je to zábava síce príjemná, ale niekedy vás zaskočí lag, inokedy zas príliš akčná stránka hry, no je tu, tak budeme ticho), zostáva nám práve príbeh.

A ten sa začína editovaním postavy - po plastickej operácii to je dobrý spôsob ako nadviazať na predchodcu a umožniť hráčom, aby si vytvorili vlastného panáka. Vytvoriť si môžete kohokoľvek. Voľba pohlavia, rysov tváre, postavy, gest, hlasu – to všetko je super a hoci sa to na úvod zdať nemusí, tvorba postavy napovie, ako vlastne chcete hru brať. Môžete si totiž vytvoriť staršieho, obézneho, takmer plešatého pána v podprsenke a sukničkou po babičke. Alebo máte drsného gangsta neg... afroameričana s reťazami okolo krku. Alebo si vykúzlite úhladného, decentného mafiána v obleku. Alebo vyšportované žieňa, za ktorou sa otáčajú všetci na ulici. Alebo a ešte mnohokrát alebo. Komplexnosťou predbieha editor športové tituly, zostáva však pred bránou The Sims. Výsledok je však viac než dostačujúci: vytvoríte si charakter, s ktorým budete robiť v Stilwater riadny neporiadok. Bordel. Chaos.

Po stvorení vlastnej identity pocítite okamžite akčnosť celého projektu. Zabijete doktora, do hrobu ako za ručičku vezmete niekoľko desiatok policajtov a utečiete z väzenia. Všetci padajú pod vašou paľbou ako cínoví vojačikovia. Nadnesená brutalita odkazuje na rôzne B-čkové filmy, v ktorých zostalo po hrdinovi doslova spúšť. Vás morálka nemusí zaujímať, ide len a len o zábavu, navyše interaktívnu, takže strieľate, zrážate ľudí, kopete ich – a to všetko preto, aby ste zistili, že po niekoľkoročnom pobyte vo väzení sa mesto Stilwater zmenilo.

Váš gang je rozprášený, k válovu sa dostala pochybná trojica vládnuca mestu. Stilwater je pospájané z viacerých architektúr skutočných miest, nájdete tu však úplne všetko, čo by vám k šťastiu chýbalo. Sú tu chudobné štvrte, bohaté centrá, zapľuvané prístavy, neónmi vyžiarené nočné časti mesta, obytné zóny, predmestia... tak ako to máme radi. A aby sme sa necítili ako v cudzom meste. Je teda fajn, že si nepripadáme ako niekde na Sibíri a rôznorodosť prostredia je dostatočnou vzpruhou v odhaľovaní každej uličky. Áno, lenže čo tak hráč, ktorý to už všetko bezprostredne pozná a chcel by niečo zaváňajúce novotou?

Podobných otázok bude viac a odpoveď je zrejmá. Saint´s Row 2 vsádza, rovnako ako predchodca, na zabehané princípy. Autá ovládate jednoducho, ba priam až primitívne a správajú sa bláznivo. S buldozérom ide všetko ľahšie a platí tu jednoduché: čím väčšie, tým lepší tank a od toho odvodené základné jazdné vlastnosti ako rýchlosť, akcelerácia, manévrovateľnosť či výdrž. Zbraní je dostatok, munície však už menej, takže ste nútení postupne rotovať všetky zbrane, prípadne ich v inventári meniť podľa toho, ktoré sú práve k dispozícii. A všetko to vidíte z pohľadu tretej osoby. Klasika. Zápletka vás donúti vybudovať znovu slávu svojho fialového gangu, pričom nadvládu potvrdzujete mnohými súbojmi, ktoré vyvrcholia skolením záverečného bossa. Systém hry je založený na jednoduchom princípe: jazda autom a streľba. Robíte neustále to isté, s menšími obmenami a valcujete všetko, čo vám stojí v ceste.

Rozdelenie Stilwater do štvrtí podľa ovládaných gangov vyzerá príjemne, aj keď prirodzené nie je. Prísne vymedzené hranice vám na uliciach predstavia vládnucu stranu. Na domácom prostredí vidíte členov vlastného zoskupenia, pri návšteve súperovho územia sa môže strhnúť prestrelka pri strete s nepriateľmi, prípadne pri vašom nevinnom (alebo aj nechcenom) ataku na súpera. Potom sa zovšadiaľ na vás vyrútia ostatní členovia gangu a začína sa mela. Postupne získavané územia pod vašu nadvládu vám dávajú možnosť nielen vlastnenia nových podnikov, ktoré prinášajú zisk, ale cítite aj svoju moc. Nie je nič príjemnejšie ako vziať na menších výlet do srdca nepriateľského gangu niekoľkých svojich poskokov a tam spraviť menšiu šarapatu.

Dej postupuje plnením úloh, ktoré aktivujete tradičným „prevzatím“ misií. Splníte to a to, postúpite o krôčik vpred. Dalo by sa povedať, že nuda by hroziť nemala, pretože na začiatku ste ohromení pestrosťou, no tá si zakladá na neustále opakujúcom sa akčnom princípe. Paradoxne táto monotónnosť až tak prekážať nemusí. Táto stránka je totiž spracovaná na výbornú a keď chcete len a len arkádovo besnieť, Saint´s Row 2 je vynikajúcim nápadom. Okrem povinných misií máte k dispozícii aj more dobrovoľných úloh, ktorých je hneď niekoľko druhov.

Najlepšie na tomto systéme je, že nie ste povinní ich plniť rad za radom, ale máte k dispozícii gigantický výber hneď na začiatku. Sprevádzate drogového dílera na jeho cestách-necestách, vozíte ľahké devy, zúčastníte sa nelegálnych pretekov či rovno destruction derby pretekov alebo si môžete stopnúť požiarnické auto a pomáhate hasiť oheň. Medzi vtipné úlohy patrí rozhodne „zvyšovanie hodnoty realít oslabovaním kúpnej sily konkurencie“. Slušne povedané. Keď má bežný občan na výber medzi dvomi domčekmi na bývanie, automaticky si vyberie pre neho lepší, lukratívnejší. U nás sa rozbehol developerský boom pred niekoľkými rokmi a sme len radi, že sa nesúperí ako v Saint´s Row 2. Znižovanie hodnoty konkurenčných objektov totiž prebieha proste a funkčne. Alebo vy by ste chceli bývať v dome, ktorý je od hora až nadol zastriekaný výkalmi? Radi by ste zašli na nákupy do obchodného centra s hnedou a smrdiacou fasádou? Pivo s príchuťou včerajšieho, vytráveného obedu? Zrejme nie? Tak vezmete „hovnocuc“, autíčko, ktoré strieka „hnedú hmotu“ a robíte konkurencii škodu.

Hasičský zbor bledne závisťou a vy sa bavíte. Hoci vulgárnym a fekálnym spôsobom, ale predsa. Pri honbe za čo najväčšou škodou neprídu skrátka ani bavoráky, nóbl páriky na večeri v drahej reštaurácii či jachty. Dobre, je to zábava nesmierne prízemná, avšak je to len jedna z možností, ako si môžete stráviť dlhú chvíľu pri hraní. Odbočka od príbehu má viacero plusov. Nielenže si zvýšite svoje konto, stúpne aj váš rešpekt. Prvá možnosť je jasná. Máte čosi viac v peňaženke, takže sa lepšie oblečiete (najlepšie do drahých handier vo farbách vášho zoskupenia, čím získate ešte väčší rešpekt), napapáte a doplníte tak zdravie, vezmete svoje obľúbené autíčko do garáže, kde vám ho vytunia, zabehnete na nedeľný nákup zbraní alebo si zlepšíte vybavenie vlastného bytu (veľká plazma, sexi posteľ, železná tyč miesto knižnice a kuchyňa ako z drahých časopisov – znovu porastie aj rešpekt). Možností je mnoho a utrácať môžete kdekoľvek, napríklad aj na nákup nových priestorov.

V Saint´s Row 2 sa proste dá blbnúť hodiny a hodiny a nemusíte pritom kráčať po lineárnej, tvorcami vytvorenej, ceste. Môžete skúmať okolie, vyhľadávať skokanské mostíky alebo vytvárať roztržky. Poznáme to ešte z čias starších dielov Grand Theft Auta a keďže stojíte na odvrátenej strane zákona, páchate zlo. Teda zlo z pohľadu usporiadaného občana, nie z toho vášho, veď vy len bojujete o prežitie. Po čase však začne táto zábava upadať a z hry priam kričí, že chcela byť násilne vykreslená ako príbeh gangstra, ktorý sa pred ničím nezastaví a zákony sú tu len preto, aby sa pohodlne porušovali. O to väčšie sklamanie to je pri zistení, že to tu už jednoducho bolo. Opakovanie je matkou múdrosti, hrateľnosti však príliš nepomáha. Ako mierny úlet by sme to brali, ale založiť na tom celú hru je trochu kostrbaté. Nebudeme tu moralizovať, ide predovšetkým o zábavu, ktorá je v tomto prípade riadne nadnesená a vynesená do extrémov, no po čase to baviť prestane. V tom sa Saint´s Row 2 výrazne líši od Grand Theft Auta 4. Keby ste tieto dva tituly postavili pred seba a porovnali napríklad ich obrázky, veľký rozdiel by ste nenašli. Hranie však jasne ukáže, že Saint´s Row 2 je arkáda až do špiku kostí. Vadí? Nevadí? Subjektívne to prekážať mierne začne, lenže treba pripomenúť dôležitú vec. Vývojári z Volitionu chceli vytvoriť práve takýto projekt.

Už teda vieme, čo všetko na nás čaká (a vieme to príliš dobre a vykecávať by sa dalo napríklad aj o videohrách, ktoré si môžete zahrať vo vašom príbytku – zombíkov budete milovať, sľubujeme) a prenesieme sa teda cez odhaľovanie útrob Stilwater na technickú stránku. Doba pokročila a pokračovanie teda vyzerá omnoho lepšie než predchodca, no neznamená to, že je to posun aj oproti konkurencii. I v tomto prípade je cítiť arkádovosť z posledného stebla trávy v parku Stilwater. Zmenu dňa na noc si neužijete pohľadom na romantický západ slnka. Hustý dážď a iné poveternostné zmeny, ktoré by odlíšili hranie pred 2 hodinami a v tomto momente, sa jednoducho nekonajú. Všetko je to prevedené takmer skokom a to si užijete nadávania na známe doskakovanie objektov. Niekedy sa stane, že pred vami vyletí človiečik pár metrov pred kapotou a nepomôže ani zúrivé brzdenie slušného občana. Policajta máte následne za pätami. Horšie však je, že ak uvidíte vozidlo, ktoré by ste chceli (samozrejme dobrovoľne) prevziať, po otočení na druhú stranu a späť, máte pred sebou len prázdnu cestu. Diať sa to bude neustále a mnohokrát prešprintujete prázdnu ulicu k frekventovanému miestu, kde ste videli viacero jazdiacich aut, no po vašom príchode je všetko naokolo mŕtve.

Grafické spracovanie mesta je tradičné, ničím nevynikajúce a na rôznorodé dopravné prostriedky, postavy chodiace po uliciach, možnosť vstúpenia do budov a aspoň ako tak fungujúci fyzikálny model, sme si zvykli. Rozbiť môžete mnoho vecí, ale i tak sa stane, že niektoré vás zastavia ako betónová stena. Navyše sa niekedy nepríjemne zaseknete. K dispozícii dostanete ako vozidlá, tak aj motorové člny a človek si môže aj zalietať, keď má slabú chvíľu. Je tu toho mnoho, presne tak ako sme už videli. Znovu a znovu. Zvukové efekty sú adekvátne situácii, dabing vynikajúci, hudba v autách hrá na viacerých staniciach, po čase sa však začnú skladby opakovať – kde je to však inak? Hudobné žánre sú zastúpené v klasickej schéme, chýbalo však niečo originálnejšie. Podobne ako sme mali možnosť v GTA 4 počúvať ruské alebo východoeurópske skladby, by sme niečo exotické privítali aj v Saint´s Row 2.

S arkádovosťou kráča ruka v ruke aj stupídna umelá demencia. Nepriateľskí panáčikovia padajú ako dušu, nekryjú sa (jediná stratégia je vidím, stojím a strieľam, prípadne ak to mám od skriptov dané, pravidelne vykúkam cez prekážku a na granáty nereagujem) a cítite sa ako na strelnici. Svoju úbohosť nahrádzajú nepriatelia počtom a ak ich je mnoho, tak sa nestačíte otáčať. Náročnosť výrazne rastie až po polovici hry a nevyhnete sa niekoľkým frustrujúcim momentom. Lekárničky sa už tradične nekonajú, po zásahoch si musíte nájsť pokojné miesto na odpočinok, aby sa vám doplnilo zdravie. Po smrti sa preberáte v nemocnici, ukrátení o nejaký ten dolár a s ďalšími postihmi. To by sa dalo ešte zvládnuť, veď je to arkáda, v ktorej to musí všetko búchať a protivníci padať minimálne po desiatkach, lenže rovnako sa správajú aj vaši kamaráti. Ak sú navyše zviazaní príbehom, začnete ich zasekávanie o steny a viditeľnú neschopnosť nenávidieť.

Saint´s Row 2 sa vo vnútri oproti predchodcovi nikam výrazne neposunulo. Máme tu síce všetkého o riadnu kopu viac, môžeme robiť X plus Y vecí navyše, môžeme behať tam a tam, do toho s amokom v očiach strieľať ako o dušu, ale posun žiadny. Neskutočne vysoké hodnotenia ostatných herných periodík sa opierajú hlavne o zábavu, ktorá z tohto systému skutočne pramení. Otázkou však zostáva, na ako dlho to môže chytiť vás? Už to tu jednoducho bolo a že to máme teraz ešte brutálnejšie, ešte uvoľnenejšie a s multiplayerom, je síce fajn, ale hre chýba čosi ako atmosféra. Otvorenosť celého systému má svoje klady, pretože vás nik nevedie ako za ručičku, v Stilwater sa nestratíte, ale keď si chcete vydýchnuť, pocítite prázdnotu.

Drsná vojna gangov má svoje klady, no zároveň i zápory. Keď chcete len a len arkádu v štýle starších GTA dielov (alebo prvého Saint´s Row), viete čo dostanete a naložia vám toho kopcom. Pokým ste však namlsaní Grand Theft Autom 4, začnete sa po čase nudiť. U niekoho to budú štyri hodiny, u niekoho možno osem, ale raz sa to dostaví. Preto si pred kúpou veľmi dobre rozmyslite, čo vôbec od Saint´s Row 2 očakávate – vaše priania vám splní iba v prípade, že ste naladení na výrazne odľahčenú nôtu. Aj také hry treba, číslo v hodnotení teda berte veľmi orientačne.