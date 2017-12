Hra: Návrat do zákopov

Séria vojnových akčných hier Call of Duty má už dávnejšie stabilné miesto na výslní modernej počítačovej zábavy. Štvrtý diel kandidoval na hru roka a tak nám ani nevadilo, že piate pokračovanie má prísť tak skoro po svojom predchodcovi.

19. nov 2008 o 0:01 Michal Gardian

Dokonca sme boli ochotní tolerovať, že pôjde opäť o návrat na bojiská druhej svetovej vojny.

World at War - ako sa nový diel nazýva - spracúva postup amerických vojsk v Pacifiku a ťah sovietskych vojsk na Berlín. Nič, čo by sme ešte nevideli, ale šancu autorom dať musíme. Použili osvedčené ingrediencie. Frenetické boje plné desiatok až stoviek nepriateľov, grandiózne výbuchy a vojnový zhon, ktorému konkurujú vojnové veľkofilmy. Stále sa okolo vás niečo deje a opäť máte ten správny pocit, že ste len malým kolieskom vo vojnovej mašinérii.

Toto pozlátko má ale aj druhú tvár. Atmosféra sa vytvára na úkor tvrdých skriptov a umelá (ne)inteligencia nepriateľov je už naozaj príliš. Navyše lineárnosť postupu v úzkom koridore je najmä pri bojoch v džungli nepochopiteľná. Zbraní je hromada, ale všetky sú na jedno kopyto. Príbeh sa niekam vytratil a nejaká jazda v tanku či streľba z lietadla nie sú ničím originálnym. Drsnejšie zobrazenie násilia síce pôsobí realistickejšie, ale variabilitu a inovatívny prístup nenahradia. Výhodu relatívnej zaostalosti celého konceptu nájdeme v technickom spracovaní, ktoré využíva staršiu technológiu.

Tá je stále veľmi pôsobivá, ale zároveň už len ťažko „udýcha“ novšie počítače. Možno sem-tam zbadáte grafickú chybu alebo slabšie detaily. Výsledný grafický efekt je ale stále vysoko nad­štandardný. Zvukom tiež nič nechýba a hudbu opäť zastupujú špičkové orchestrálne skladby. Opakovanie je matkou múdrosti. Piatykrát je to ale už príliš. Nebyť dynamickej hrateľnosti, ktorá vás aj napriek prvotnému odporu skôr či neskôr pohltí, museli by sme nové Call of Duty nazvať priemernou hrou.

www.callofduty.com

Odporúčaná konfigurácia: Procesor 3 GHz dvojj., 2 GB RAM, 512 MB grafická karta

