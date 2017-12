Stodolárový laptop je v Európe

Stodolárový notebook OLPC určený pre rozvojový svet v skutočnosti stojí takmer dvesto dolárov. Teraz mieri do Európy.

19. nov 2008 o 0:03 Tomáš Ulej, (tu)

Notebook organizácie One Laptop per child (jeden notebook na jedno dieťa) pôvodne určený na vývoz do rozvojových krajín sveta, teraz mieri na predaj aj do Európy. Minulý týždeň to na konferencii World of Health v Kodani oznámil zakladateľ organizácie Nicholas Negroponte.

Predávať sa však nebude v jeho výrobnej cene, ale pomocou programu „Daruj jeden, dostaneš druhý“ (Give One, Get One), teda za dvojnásobok. Tento týždeň by mal byť notebook dostupný na predaj v sieti internetového obchodu Amazon, stáť bude v prepočte okolo desaťtisíc korún.

Lacný počítač, ktorého úlohou je priniesť vzdelanie do chudobných krajín sveta, vzbudil veľký obdiv, no aj kritiku – jeho pôvodný cieľ vyrobiť „robustný, úsporný notebook, ktorý je pripojený na internet a obsahuje softvér pre vzdelávanie“ za cenu nižšiu ako sto dolárov sa nepodaril – výroba notebooku vychádza na 188 dolárov, navyše stála veľké množstvo kompromisov.

Napriek tomu projekt hneď od začiatku vzbudil veľký záujem aj z radov bežných užívateľov a dostal sa do bežného predaja. Podľa organizácie sa ho od vypustenia v decembri 2007 pomocou programu Give One, Get One predalo už viac ako 650-tisíc kusov.