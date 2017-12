Chorvátsku hrozia ničivé cunami

18. nov 2008 o 15:34 SITA

ZÁHREB. Tím amerických a chorvátskych expertov zverejnil štúdiu, na základe ktorej môžu v budúcnosti balkánsky región postihnúť ničivé zemetrasenia. V správe, ktorá vyšla v časopise Geology, vedci naznačujú možnosť tektonickej nestability najmä v Dubrovníku. Dôvodom je tektonická 200 kilometrov dlhá trhlina vyskytujúca sa na severozápade Balkánskeho polostrova.

Vedci predpokladajú, že celý Balkán by mohli postihnúť ničivé zemetrasenia, ktoré by mohli prerásť aj do cunami. Experti však zdôrazňujú, že podobný scenár, aký sa objavil v juhovýchodnej Ázii, tejto časti sveta nehrozí. Cunami však môžu aj tak napáchať obrovské škody a zdevastovať celé západné pobrežie Balkánu.