Nokia 6600 fold – keď štýl zastiera nedokonalosť

18. nov 2008 o 13:53 Milan Gigel, MILAN GIGEL, (mag)

Je neuveriteľne atraktívna a môžete si byť istí, že ju vaši priatelia rozhodne neprehliadnu. Naleštená krásavica je dostupná v rafinovanom fialovom, i elegantnom čiernom variante, rozhodne však nejde o mobil bez chybičiek. Počas siedmich dní sme zisťovali, v čom je dobrá a v čom nie. Ako dopadla? Čítajte ďalej.

Ak véčko tak malé a elegantné, ak luxusný look, potom s puncom pompéznosti a nadčasovosti. Nokia 6600 fold rozhodne nie je tuctovým mobilom určeným pre masy, nejde však ani o špičkový mobil pre tých, čo si potrpia na to najlepšie. Výrobca kombinuje rafinovaný dizajn s novými technologickými vychytávkami a softvérovou platformou strednej triedy. Výsledkom je kompromis, ktorý pri používaní čoskoro odhalí svoje úskalia. Čo však na tom? Hlavne že vám všetci budú závidieť a pukať od hnevu. Takýmito slovami v krátkosti charakterizujeme cieľovú skupinu. Snáď sme sa trafili do čierneho.

Plasty s nádychom luxusu

Kovový lesk, hra svetla a tieňov či tlčúce srdce vo forme bielej ledky – toto sú lákadlá, ktoré bez pochýb zaberajú. Dizajnéri siahli po oblých štíhlych líniách a popustili uzdu svojej fantázii. Kovové štítky sa pri otvorení spoja do jedného celku a matematickou súmernosťou ukazujú, že všetky línie sú pod kontrolou. A ak spod kovového lesku vykuknú číslice zobrazujúce aktuálny čas, identifikáciu volajúceho či názov prehrávanej skladby, vizuálnej rozkoši rozhodne nič nechýba. Ilúzia luxusu sa skutočne vydarila.

Ak očakávate, že dostávate do rúk mobil z kvalitných kovových materiálov s jedinečným povrchom, mýlite sa. Pod leskom sa ukrývajú obyčajné polykarbonátové plasty, ktoré sú nakliknuté, alebo nalepené na kovovom ráme, ktorý je nosičom dobre spracovaného výklopného kĺbu. A keďže plasty sa používaním opotrebovávajú, celá tá paráda sa po roku používania postupne začne vytrácať. Nuž mali ste používať priložené vrecko z jemnej kože, ktoré je súčasťou balenia. Puzdro je však pritesné, s pružinovým uzatváraním, takže aj pri našej súťaživosti sa nám nepodarilo vybrať z neho mobil rýchlejšie, ako za 4 sekundy. A to je pri zvonení priveľa.

Zadný kryt je nakliknutý na ráme a manipulácia s ním nie je najjednoduchšia. Ak patríte medzi tých, čo neustále menia SIM karty vo svojich mobiloch, alebo často aktualizujú obsah pamäťových kariet v čítačke, nepôjde o žiadnu výhru. Pasívny používateľ bude nútený s krytom pracovať jediný krát – pri sprevádzkovaní telefónu. Nejde o žiadnu tragédiu, použitie pružnejšieho plastu by však bolo na mieste. Ten by však nebol schopný udržať luxusnú povrchovú úpravu.

Cvak a máme odomknuté

Uzatvárací mechanizmus prekvapuje svojim vyhotovením. Uzamykanie je magnetické, takže okrem pružiny otvárajúcej kryt nie sú v hre žiadne mechanické prvky. Ak ste si všimli tlačidlo na pravoboku, máte pravdu. Slúži na otváranie. Malý elektromagnet po jeho zatlačení naruší rovnováhu magnetického poľa a veko sa pod tlakom pružiny plynule otvára. Je to elegantné, praktické, ale...

Tým ale je problematická obsluha v prípade, že batérii dochádza dych. Kryt sa neotvorí a na displeji sa objaví hlásenie – pokúste sa kryt otvoriť ručne. Rovnaký text sa tam zobrazí vždy vtedy, ak pri otváraní prstom zachytíte nechtiac veko. Na vine je príliš tuhé vyhotovenie tlačidla, ktorého tvar a umiestnenie nie sú najvhodnejšie. Človek si však po niekoľkých dňoch používania zvykne. Hravé využitie magnetizmu je v tomto prípade atraktívne a návykové. Výrobcovia notebookov siahli po podobnom prvku už dávnejšie. Zdá sa, že sa to osvedčilo.

Ste doma? Tíško prosím!

Otrasový senzor v mobile môže byť zaujímavou alternatívou k akcelerometru. Čo to znamená v prípade šesťdesiatšesťnulanulky? Ak dvakrát poklepete po mobile, na čelnom displeji sa zobrazí aktuálny stav. Ak vás niekto prezváňa na porade, po prečítaní kontaktu urobíte to isté. Dvakrát ťuknete a mobil pokračuje v tichom vyzváňaní, ktoré registrujú iba vaše oči.

Koncepcia je dobrá, nechýba ani odozva vo forme vibračného potvrdenia funkcie. Stálo by však za to, aby bolo možné podobné gestá programovať i pre iné funkcie. Umlčanie a zobrazenie sú chlebíkom každodenným, takýchto úloh však môže byť viac. Veď tých poklepaní môže byť i viac.

Dva displeje, oba OLED

Telefón dostal do vienka dvojicu displejov vyrobených novou OLED technológiou. Znamená to, že majú malú spotrebu a dokážu sa hravo popasovať s farebnosťou zobrazenia vo všetkých svetelných podmienkach.

Vonkajší má 35 milimetrovú uhlopriečku a cez pokovený plast si farebnosť jeho zobrazenia neužijete. Slúži na poskytnutie základných informácií o udalostiach, prichádzajúcej komunikácii, aktuálnom čase a prehrávaných skladbách. Plní informačnú úlohu a kompenzuje fakt, že hlavný displej je po väčšinu času zaklopený.

Hlavný displej má 5 centimetrovú uhlopriečku a rozlíšenie 240x320 bodov. Oslovila nás verná reprodukcia farieb, a to aj v nepriaznivých svetelných podmienkach. Krytie displeja je síce lesklé, zabudovaný snímač intenzity podsvietenia však pracuje na plné obrátky. I keď s citeľným oneskorením a príležitostnými prešľapmi, podsvietenie sa prispôsobuje tak, aby energetika nebola slabou stránkou mobilu a jeho čitateľnosť netrpela. Ak máme kvality displeja hodnotiť, bodaj by sme sa s rovnakými stretávali všade. Ide o znateľný krok vpred.

Bočné tlačidlá chýbajú

Nízkoprofilová klávesnica sa môže pýšiť svojou presnosťou a precíznosťou, ktorú sme ocenili pri písaní e-mailov a surfovaní. Elegantne pasuje do dizajnového konceptu a ponúka azda to najlepšie, čo sa do véčkovej konštrukcie dá vtesnať. Dobrý rozostup tlačidiel, aktívnejšia centrálna zóna ako okraje, dobre navrhnutý päťsmerový ovládač – proste zabudnite na lacné membránové klávesnice, ktoré sa tlačidlovým nevyrovnajú.

Zdá sa však, že čosi mobilu chýba. Sú to bočné tlačidlá pre ovládanie hlasitosti a hudobnej reprodukcie. Zdá sa, že otrasový senzor ich nezastúpi a my sme nemali inú voľbu, ako siahnuť po káblikovej redukcii pre pripojenie slúchadiel, na ktorej je všetko potrebné. Pravdupovediac, ide skôr o ťažký prívesok, ako praktický doplnok – omnoho lepšie by bolo, ak by boli tlačidlá na tele a používateľ nemusel strácať čas takýmto nezmyslom. Nuž počúvajte empétrojky pri cestovaní s aparatúrou, ktorá prekáža. To už môžete siahnuť po prehrávači a prihodiť si ho do vrecka k mobilu.

Series 40 so všetkým, čo k nemu patrí

Mobilný telefón je postavený na platforme Series 40, ktorá je jednotným znakom strednej triedy. Charakteristická je pre ňu veľmi dobre spracovaná správa kontaktov s triedením, zoskupovaním a filtrovaním, excelentne dotiahnutá podpora práce s esemeskami a e-mailami, pričom nechýba ani podpora všetkého, čo súvisí s internetom.

V krátkosti povedané, ide o praxou ostrieľaný softvér, ktorý nemá čím sklamať, ani prekvapiť. Telefón reagoval na naše povely svižne, akcie spúšťal ihneď po potvrdení. Predsa len v niektorých zložitejších operáciách sa objavilo krátke čakanie, ale naozaj minimálne.

Mobil je vyzbrojený pre prevádzku v 3G sieťach, dostupná je aj funkcia videotelefonovania a vysokorýchlostného pripojenia k internetu. Testovali sme zabudovaného e-mailového klienta, aplikácu Google Mail, surfovali sme prostredníctvom predinštalovanej Opera Mini. Jediné čo nám chýbalo bola natívna podpora pre RSS. Tá sa však dá vyriešiť Java aplikáciou.

Hudba cez BT ako z plechovky, tuner s RDS

Mobil samozrejme počíta aj s multimédiami, ako všetky ostatné na trhu. Dodávané slúchadlá sú akási základná stredná trieda s podstatne lepším zvykom, aký dokážu ponúknuť najlacnejšie štuple do uší, ktoré sú tradičnou výbavou mobilov. Veľkým obmedzením je však nutnosť použitia redukcie, ktorú sme už spomínali.

Pokúsili sme sa teda všetky káble obísť a využiť bezdrôtové mobilné bluetooth reproduktory od Logitechu, ktoré sa nám v minulosti osvedčili. Nepríjemným zistením je, že zvuk prenesený cez bluetooth je veľmi nekvalitný, takmer na hranici počúvateľnosti. Výšky sú rozbité, deformované a miestami prehlušujú stredy. Akoby ste sa ocitli v zóne intenzívneho rušenia. Čo túto anomáliu spôsobilo sa nám nepodarilo zistiť, isté však je, že pri spárovaní so Sony HiFi systémom s bluetooth rozhraním boli výsledky rovnaké. Snáď ide iba o softvérovú chybu, ktorá sa dá aktualizáciou firmvéru poriešiť.

Zabudovaný FM tuner je vybavený dekodérom RDS signálu. Citlivosť je na pomerne dobrej úrovni, horšie je to však so selektivitou prijímača. Očakávať treba konzumnú kvalitu, ktorá je pre segment mobilných telefónov príznačná.

Fotoaparát sa nepodaril

Úspechmi sa neblysol ani zabudovaný 2 megapixelový fotoaparát bez autofokusu, ktorý produkoval nie veľmi ostré snímky s plochou farebnosťou a silným zrnom pri slabšom osvetlení. Dokumentárny charakter snímok postačí na blog či ememesky, s vyššou kvalitou sa neoplatí počítať. Ak je zamračené, prichádza večer alebo sa premiestňujete do interiéru, fotografovať sa nevyplatí.

Podobná situácia platí pre nahrávanie videa – pri VGA rozlíšení je k dispozícii 15 snímok za sekundu, pri štvrtinovom rozlíšení plných 30. Kvalita záznamu však tiež nie je príliš použiteľná.

Výdrž nás uspokojila

Pri pasívnom príjme e-mailov, troche surfovania, prehrávania hudby a strednej záťaži hlasovými hovormi sme dosahovali na jedno nabitie v priemere trojdňovú výdrž batérie. Vo svete véčok s malými akumulátormi je to pomerne veľa, i keď konkurenčnú Nokiu 6650 s jej výdržou poraziť rozhodne nemožno. Pre nabíjanie je možné použiť iba cestovný adaptér, s nabíjaním cez USB port bohužiaľ počítať nemožno.

Nokia 6600 Fold je skvele vyzerajúci mobil s množstvom technologických vychytávok, ktorý pod atraktívnym šatom skrýva aj množstvo nedokonalostí. Pri testoch sme usúdili, že poteší tých, čo sa chcú odlišovať od okolia, avšak zaručene nevyhovie používateľom s vysokými nárokmi na výbavu a funkcie. Ide o mobil strednej triedy zapuzdrený do luxusne vyzerajúceho puzdra, čomu zodpovedá aj jeho cena. Ak hľadáte sktutočný luxux, poobzerajte sa v dieľnach LG, ak hľadáte véčkového pracanta, dobrým výberom bude Nokia 6650.