Obama bude vládnuť internetom

14. nov 2008 o 0:00 David Carr New York Times

Vo februári 2007 zavolal Marcovi Andreessenovi, zakladateľovi Netscapu a členovi predstavenstva Facebooku, jeden priateľ a spýtal sa ho, či sa chce stretnúť s mužom, ktorý má na prvý pohľad absurdný nápad.

Andreessen, vždy dychtivý po novinkách, za vybral neskoro večer na sanfranciské letisko, aby si chlapíka vypočul.

Inteligentný a podnikavý

Ako nižší riadiaci člen veľkej a vplyvnej organizácie s krátkym, no pôsobivým životopisom, sa chystal chopiť oveľa vplyvnejších síl v boji o vedenie.

Uvažoval, či mu vytváranie sociálnej siete s ohromnými komunikačnými schopnosťami a agresívnym rozvojom databázy, nepomôže poraziť presilu prekážok, čo mu stáli v ceste.

„Pôsobil ako chlapík, ktorý pracuje vo svojej garáži, a zároveň chce na svoju stranu získať najväčšie mená v brandži,“ spomenul si Andreessen. „Čo robil, teoreticky nemalo byť možné. Ale on bol jednoznačne veľmi inteligentný a podnikavý. Človek, ktorý považoval súčasný stav za škodlivý.“

A ako sa ukázalo, čerstvo zvolený Barack Obama mal pravdu.

Porazili ich internetom

Ako mnohí internetoví inovátori, ani členovia Obamovej kampane nevymysleli nič prevratne nové.

Iba zhromaždili skupiny v sociálnej sieti pod zástavou hnutia, čím vytvorili nevídaný potenciál na zbieranie peňazí, miestne organizovanie, boj s ohováračskými kampaňami a na získanie hlasov, ktoré im pomohli zvrhnúť clintonovskú mašinériu. A potom aj Johna McCaina a republikánov.

Následkom toho je, že keď Obama príde do Bieleho domu, nebude tam mať len politickú podporu, ale databázu, milióny mien prívržencov, ktorých možno okamžite angažovať.

Pochopil len on

Právom sa možno domnievať, že tú sieť využije nielen v kampani, ale aj pri vládnutí. Jeho e-mailové posolstvo prívržencom z 11. novembra večer okrem iného hlásalo: „Čaká nás veľa práce, aby sme dostali krajinu späť do hry, a ja budem online a oznámim ďalšie kroky.“

Nastupujúca administratíva je už prístupná na internete na Change.gov. To je digitálna brána zmeny.

„Politici, s ktorými som sa stretol, sú vždy užasnutí z internetu a prekvapení tým, čo dokáže, ale ich záujem sa akosi končí tým, koľko peňazí sa dá vyzbierať,“ povedal Andreeseen. „On bol prvý, kto chápal, že web je samozrejmosť a využiť sa dá novými spôsobmi.“

Reklama zadarmo

Kombinácia internetovej kampane s otvorenými zdrojmi a silného prezidentského mandátu prinesie hlboké dosahy a zároveň dôležité otázky.

Médiá budú bojovať s administratívou, ktorá môže argumentovať a obhajovať svoju vec priamo vo voličskej základni bez toho, aby musela platiť za reklamný priestor.

Koniec strany?

A hoci si mnohí myslia, že nový prezident Obama je darom pre Demokratickú stranu, v skutočnosti by mohol urýchliť jej zánik. Politické strany dodávajú značku, pešiakov, peniaze a konexie – všetko, čo Obama už vlastní.

Navyše za ním nestoja len samozrejmí demokrati – učiteľské odbory, verní straníci a hollywoodske mešce – ale sieť internetových prívržencov.

Tí používali model telebankingu, aby zorganizovali voličov, pomáhali vyzbierať rekordných 600 miliónov dolárov a vytvorili najrozličnejšie mediálne klipy, ktoré videli diváci milióny ráz.

Bolo to online hnutie, ktoré určovalo správanie offline vrátane vysokej účasti mladých, ktorá možno spôsobila náskok a víťazstvo.

Lístok za e­mail

Thomas Jefferson využil noviny na víťazstvo vo voľbách, F. D. Roosevelt využil rozhlas na zmenu spôsobu vládnutia a J. F. Kennedy bol prvý prezident, ktorý pochopil televíziu. Howard Dean porozumel hodnote internetu pri získavaní peňazí,“

povedal Ranjit Mathoda, právnik a peňažný manažér.

„No senátor Barack Obama pochopil, že internet môžete využiť na zníženie nákladov na vybudovanie politickej značky, vytvorenie pocitu prepojenia a angažovanosti, a na rozdeľovanie príkazov a ovládanie metódy vládnutia, ktorá umožní ľuďom, aby sa sami organizovali a robili to za vás.“

Všetkým Obamovým prívržencom, ktorí vymenili svoje osobné informácie za lístok na zhromaždenie alebo e-mailové varovanie ohľadom výberu viceprezidenta, alebo sa zapísali na Facebook či MyBarackObama, možno poslať masový e-mail za náklady blížiace sa nule.

A namiesto neustáleho anketovania, ktoré bolo motorom prezidentského riadenia, môže obamovský Biely dom využiť internet na meranie postojov voličov.

Dvadsaťmesačný rozhovor senátora Obamu s voličmi prechádza do novej fázy.

Dobrý sluha, zlý pán

Zakladatelia Ameriky chceli vládu, ktorá odráža svojich občanov, ale ktorá by bola vzdialená nízkym impulzom davu. Dav, prekypujúci víťazstvom, je poruke, ale namiesto vidiel a lampášov má širokopásmový internet a YouTube.

Ako všetci ostatní prezidenti, aj Obama povedie boje s médiami.

No tie budú vyzerať ako ťap-ťap-ťapušky, oproti tomu, keď sa dostane do konfliktu so samostatne sa prezentujúcou a organizujúcou demokraciou, ktorú pomáhal vytvárať. Povedzme ak odloží legislatívu ohľadom zdravotníctva alebo ak poruší sľub o daniach.

Je to dvojsečná zbraň.