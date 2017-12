Ako na Skype bez počítača?

Je to jednoduché. Chytíte do ruky telefón, ktorý sa dohovorí nielen s pevnou linkou, ale aj s internetom. Dokážete ho sprevádzkovať v priebehu niekoľkých minút a ak sa dokážete preniesť cez jazykovú bariéru angličtiny, zvíťazili ste. Získavate lacné spoje

18. nov 2008 o 9:24 Milan Gigel

nie so svojimi blízkymi, ktorí odišli do zahraničia za prácou a kariérou.

DualPhone 3088 je na prvý pohľad telefón, ako každý iný. Ak však zahliadnete na jeho displeji dôverne známe používateľské prostredie aplikácie Skype, viete že máte v rukách telefón, ktorý kráča s dobou. Poradí si nielen s obsluhou pevnej linky, ale aj s internetovým telefonovaním. Vyplatí sa, alebo nie? Otestovali sme model, ktorý je na našom trhu najdostupnejší.

Inštaláciu hravo zvládnete

Sprevádzkovanie telefónu je otázkou niekoľkých minút. Komunikačná základňa patrí tam, kde sa vo vašom dome stretávajú všetky káble. Vyžaduje napájanie, ethernetový kábel pre pripojenie k internetu a ak prevádzkujete hlasové služby na pevnej linke, patrí sa pripojiť aj tú. Po minútovom štarte prichádza do hry opačný koniec.

Do telefónu vložíte dvojicu batérií, oživíte ich v stojanovej nabíjačke a po naštartovaní telefónu sa púšťame do párovania. Po chvíli všetko pracuje ako má a my máme signál pevnej linky. Pre začiatok nás zaujíma dosah vysielača, ktorý rozhodne o použiteľnosti a komforte. Pokryli sme tri podlažia rodinného domu, signál máme za domom v záhradnom altánku a spojenie si drží svoju kvalitu aj 160 metrov od základne v blízkych uliciach. Výkon ako sa patrí, lacné DECT telefóny môžu blednúť závisťou.

Nabíjanie kdekoľvek

Pri DECT telefónoch je zvykom, že základňa slúži súčasne ako nabíjačka pre telefón. V prípade DualPhonu je to iné. Nabíjačku si môžete umiestniť kdekoľvek, najčastejšie tam, kde v noci parkujete telefón. Aj keď vydrží bez nabíjania celé tri dni, vždy viete, kde ho hľadať. Telefón nie je vybavený zaužívanou funkciou vyhľadávania označovanou slovkom „page“, takže zo základne ho nemáte ako prezvoniť, aby sa vám spod hromady dokumentov ozval. Iba, že by ste to skúsili priamym volaním, ako pri mobile.

Iná situácia nastáva, keď sa rozhodnete systém rozšíriť. So základňou je možné spárovať až 4 telefóny rovnakej značky, s inými modelmi sme akosi nepochodili. Vtedy prichádza na scénu možnosť telefonovania medzi klapkami, ich prezváňanie, prenášanie hovoru z telefónu na telefón či konferenčné telefonovanie. Ignorovanie akéhokoľvek iného DECT príslušenstva nás sklamalo. Predsa len, DECT vrátnik namontovaný pri vchode by si pozornosť zaslúžil. Doposiaľ sme ho spárovali s akýmikoľvek DECT systémami bez ohľadu na značku.

Prvý kontakt so Skype

Hodnotiť individuálne integrovanie klienta Skype v telefóne je azda zbytočné. Existuje jediný klient a jediná platforma, na ktorej beží. Hneď na úvod treba povedať, že po slovensky, ani po česky nekomunikuje, k dispozícii je iba niekoľko svetových jazykov.

Potešilo nás, že prvý kontakt so Skype nie je závislý od toho, či máte počítač, alebo nie. Používateľský účet je možné vytvoriť priamo v telefóne, alebo môžete siahnuť po tom, ktorý používate inde. Skype umožňuje viacnásobné prihlasovanie, takže vás bude hovormi naháňať všade tam, kde ste prihlásení. A to až do momentu, keď si to volajúci rozmyslí, alebo vy zodvihnete.

Nie všetko je však úplne ideálne. Telefón akosi nepočíta s tým, že v domácnosti žije viac členov, z ktorých každý môže mať svoj Skype účet. Prehlásiť sa na iné konto môžete, avšak nejakú podporu prostredníctvom profilov nečakajte. Obmedzenia sa týkajú aj práci s kreditom a kupónmi s predplatenými minútami. Na telefóne zistíte iba zostatok, pre kúpu kreditu, či jeho aktivovanie musíte sadnúť k počítaču. Môžete to hneď vyskúšať s pol-eurovou poukážkou, ktorá je súčasťou balenia.

Aktualizácie zlyhávajú, zostali sme mimo dosah

Počas dvojtýždňového testu nám telefón dvakrát oznámil, že je k dispozícii nová verzia softvéru, ktorú by rád stiahol a nainštaloval. I keď sme očakávali, že to pôjde hladko, nebola to až tak celkom pravda. Na prvý krát sa nám to ani raz nepodarilo a uspeli sme až pri opakovaní. Celý proces trvá približne 15 minút, softvér sa zmení v základni, aj v telefóne.

Problém nastáva pri sťahovaní aktualizácie. Telefón zostane visieť v akejsi nekonečnej slučke a tak sa na displeji zobrazuje hlásenie o sťahovaní aktualizácie až dovtedy, kým telefón úplne nevypnete. Ak si to nevšimnete, môžete sa čudovať, prečo vám už dva dni nikto nezatelefonoval. Chyba je na vašej strane – bohužiaľ. Skontrolovať, či aktualizácia úspešne dobehla do konca je nutnosťou. Aj za cenu štvrťhodinového čakania.

Klávesnica za trest, mikrofón by mohol byť citlivejší

Celkové vyhotovenie telefónu je plné rozporov. Potešil nás kvalitný displej s dobrou čitateľnosťou, ocenili sme batérie, ktoré dajú telefónu šťavu na tri dni prevádzky.

Naopak, veľmi nás sklamala tvrdá gumová klávesnica bez podsvietenia, ktorá nie je dosť dobrá ani do detskej hračky – nieto ešte do telefónu pre každodenné použitie. Silný odpor pri stláčaní, nepresnosti pri písaní a vytáčaní čísel – proste hrôza.

Pravdupovediac, veľké zázraky týkajúce sa vyhotovenia sme ani neočakávali. Na veľtrhoch sme sa v minulosti stretli s viacerými „skajpfónmi“ od ázijských výrobcov a iba máloktoré exempláre dokázali ponúknuť komfort, aký ponúkajú DECT telefóny už roky. Nuž, treba sa učiť a inovovať.

Telefón ponúka možnosť používania hansfree, ktoré zatiaľ nie je v ponuke, k dispozícii je normálny režim telefonovania a hlasitý odposluch. Posledné dve možnosti fungujú bez chybičiek, citlivosť mikrofónu pri hlasitom odposluchu by mohla byť lepšia. Predsa len, za hranicou jedného metra od mikrofónu kvalita snímania hlasu výrazne klesá.

Čo dokáže, a čo nie?

Skype klient je integrovaný v plnom rozsahu hlasovej komunikácie, textová komunikácia je z profilu úplne vylúčená. Znamená to, že môžete telefonovať, prijímať hovory, prehrávať si hlasové správy, avšak zostanete mimo pokrytia textovej komunikácie a možnosti jej odosielania. Pracujete so zoznamom kontaktov na serveri, meniť môžete svoju dispozičnú dostupnosť, máte plnú moc nad históriou, zúčtovaniami a kreditmi. V krátkosti povedané, akoby ste sedeli za počítačom – ibaže bez myši a rýchlej klávesnice

Používateľské prostredie je prehľadné a rozhodne sa v ňom nestratíte. Ponuka je rozčlenená maximálne do troch úrovní, až na chýbajúcu lokalizáciu niet čo komentovať. Potešila nás rýchla odozva pri voľbe operácií, ktorá by mala byť pre takéto produkty kľúčová

Obsluha pevnej linky je zabezpečná v plnom rozsahu, vrátane podpory esemesiek a lužby CLIP. Prichádzajúce hovory je možné odlíšiť rozličným vyzváňaním, takže viete, či vás niekto kontaktuje cez pevnú linku, alebo cez internet.

S odchádzajúcimi hovormi je to podobné. Pri každom vytočení čísla potvrdíte, či idete von cez pevnú linku, alebo Skype. Je to praktické, pretože si sami riadite náklady. Bohužiaľ, nejakú automatiku pri vytáčaní neočakávajte. Ak pevne priradíte kontaktu komunikačný kanál, zvolí sa automaticky. Automatická voľba podľa predvoľby či času do úvahy nepripadá. Podobná situácia je vo firmách s pobočkovou ústredňou. Ak musíte telefonovať mimo firmu cez špeciálnu predvoľbu, musíte ju zadefinovať v kontaktoch napevno.

Potom ale strácate možnosť voľby medzi pevnou linkou službou Skype Out. Niektoré detaily by to chcelo dotiahnuť.

Spoľahlivý, nezamŕza

Dvojtýždennú prevádzku je možné hodnotiť ako bezproblémovú a stabilnú. Až na prešľapy pri aktualizácii sa nám nikdy nestalo, že by telefón stratil spojenie s okolitým svetom, či zlyhal počas telefonovania. V porovnaní s klasickými USB telefónmi sme získali voľnosť pohybu a v jedinom zariadení sme pokryli dva komunikačné kanály súčasne. A to sa cení – obzvlášť tam, kde počítač nebeží nepretržite.

Používateľov možno sklame, že telefón neovláda protokol SIP, a nedokáže pracovať so žiadnou inou VoIP aplikáciou, ako Skype. Zdá sa, že za všetkým stojí certifikácia, ktorá asi takéto vymoženosti na platformu telefónov nepustí. Je to síce obmedzenie, kto však používa výhradne Skype, protestovať asi nebude.

Skype DualPhone 3008 je spoľahlivý a dobre koncipovaný DECT telefón pre pevnú linku a VoIP sieť Skype, ktorý dostáva zelenú do domácej prevádzky. Má svoje muchy s problematickou aktualizáciou a veľmi zle riešenou klávesnicou, cez tieto bariéry sa však dá akosi preniesť. Telefón nás zaujal až trojdňovou výdržou batérií na jedno nabitie a širokým rozsahom signálového pokrytia aj napriek tomu, že anténa je kompletne zabudovaná v jeho tele. Lokalizácia firmvéru by sa však rozhodne do prístroja určeného pre domácnosti pýtala. Cena sa pohybuje tesne pod hranicou štyroch tisícok, značku na slovenskom trhu zastupuje firma Empei.