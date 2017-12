Tlačiarne nás klamú – prázdna náplň nie je prázdna!

Hlási vaša tlačiareň, že sa jej minula atramentová náplň? Nemusí to byť tak úplne pravda. Pokojne môže byť polovica atramentu stále v zásobníku, bez možnosti jeho minutia. Tlačiarne nás jednoducho klamú.

17. nov 2008 o 19:17 Tomáš Ulej, (mg)

Vedeli ste, čo všetko vyhadzujete spolu s „prázdnou" náplňou do tlačiarne? Podľa výsledkov testu časopisu PC World niektoré tlačiarne oznamujú vyprázdnenie náplne aj vtedy, keď je k dispozícii ešte stále viac ako štyridsať percent z celkovej hmotnosti atramentu.

Neoriginálne náplne sú horšie

Redaktori minulý týždeň testovali tlačiarne firiem Canon, Epson, Hewlett-Packard, a Kodak, do ktorých vkladali originálne náplne rovnakej značky a kompatibilné náplne od iných výrobcov. Každú náplň odvážili pred inštaláciou a potom, čo už bola tlačiarňou označená ako prázdna bez možnosti pokračovať v tlači.

Cudzie náplne vyšli z testu prekvapivo horšie ako tie, ktoré dodávajú výrobcovia do tlačiarni sami. Tlačiareň Canon Pixma MP610 odmietla ďalej tlačiť v momente, keď bola k dispozícii stále pätina náplne, keď však v redakcii použili náplň od spoločnosti G&G, nevyužitých zostalo až štyridsaťpäť percent atramentu.

Tlačiareň Epson RX680 odmietla svoju vlastnú náplň, keď mala v sebe deväť percent atramentu, cudzí cartridge od LD Products skončil, keď mal stále k dispozícii štyridsať jeden percent svojho obsahu.

V tlačiarni od Kodaku atrament došiel po spotrebovaní 57 percent jeho váhy, atrament firmy G&G vytlačil 64 percent náplne. Tlačiareň HP Photosmart C5280 ako jediná fungovala až do úplného minutia atramentu. To preto, že tlačiareň jeho minutie nehlási. Jednoducho tlačí aj vtedy, keď sa minie.

Pre zjednodušenie testovania boli použité iba atramenty čiernej farby.

Motorový olej tlačiarne?

Prečo výrobcovia mrhajú atramentom? Podľa Briana Hiltona z Rochester Institute of Technology je atrament ako motorový olej do auta – ak by ho bolo málo, hlavy tlačiarní sa zadrú. „Množstvo náplní, ak sa vysušia, môže spôsobiť výraznú škodu na tlačiarni," povedal PC Worldu.

Pri plytvaní atramentom je podľa neho preto vždy jedným z faktorov aj bezpečnosť. To tvrdí napríklad aj spoločnosť Kodak, podľa ktorej len 65 percent atramentu je určeného na minutie, ostatok treba na chod tlačiarne.

Niektorí odborníci však tvrdia, že za plytvaním je aj snaha o čo najväčší zárobok. „Osobne si myslím, že zákazníci sú jednoducho okrádaní," povedal Steve Pociask, prezident neziskového Americký zákazníckeho inštitútu. „Zistili sme, že v niektorých prípadoch je cena tlačiarne len osminou skutočnej ceny, ktorú ľudia platia za tlačenie".

„Viac ako štyridsať percent – to je príliš veľa na vlhčenie tlačiarne," myslí si aj Marik Sullivan, editor PC Worldu.

Uvedomte si že cena náplní je v prevádzke podstatne vyššia, ako cena tlačiarne. Niekedy je výhodnejšie kúpiť novú tlačiareň, ako novú sadu náplní.

Uprednostňujte vysokokapacitné náplne pred obyčajnými. Vychádzajú lacnejšie a menej zaťažujú životné prostredie.

Nežiadajte od svojej tlačiarne zázraky. Používajte služby fotolabov a grafických štúdií tam, kde vaša tlačiareň nestíha. Zaplatíte menej, ako keby ste sa neekonomickej tlači venovali doma.

Staré náplne nevyhadzujte do smetí, ale posuňte ich za úplatu tým, ktorí ich opätovne plnia pre nenáročných zákazníkov. Ušetríte a odbremeníte ekosystém.

Radšej rátajte strany

Ak sa chcete vyhnúť nákupu atramentovej náplni, z ktorej potom skoro polovicu vyhodíte, mali by ste si vybrať tlačiareň, ktorá umožňuje tlačiť aj po tom, čo vyhodí hlášku o malom množstvo atramentu. Skutočnú opotrebovanosť náplne si potom rátajte podľa počtu vytlačených strán. Pomôcť môže často aj oveľa jednoduchšie riešenie – náplň vyberte, zatraste ňou a skúste ju vložiť naspäť.

CISS systém šetrí peniaze

CISS systém (Countinous ink supplying system) je šikovný trik, ktorý problémy s nespotrebovaným atramentom riešiť nemusí. Ide o emulátor zásobníkov atramentu, ktorý využíva systém dopravných hadičiek a vreckových zásobníkov atramentu na to, aby dodával do tlačiarne atrament bez nutnosti neustáleho striedania náplní. Namiesto toho, aby sa atrament pohyboval z miesta na miesto na vozíku tlačiarne, jednoducho oddychuje v papierovej škatuli vedľa nej. Ak sa minie, atrament môžete doliať, alebo iba vymeníte prázdny zásobník za nový. Takéto riešenie síce nie je ideálne do domácností, v podnikoch a grafických štúdiách však ušetrí mnoho peňazí.