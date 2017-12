Toshiba G450: všeumelec, ktorý zaspal dobu

Čo by ste povedali na dátovú kartu pre 3G siete so zabudovanou klávesnicou, displejom a batériou? Mimo slotu notebooku by fungovala ako tenučký mobilný telefón, hudobný prehrávač a organizér, po zasunutí do ExpressCard či CardBus štrbiny by sa premenila n

17. nov 2008

a neviditeľný flashdisk a modem s podporou UMTS/HSDPA. Áno, bolo by to až príliš fantastické. Toshiba však sníva tento sen úplne inak.

Namiesto tenučkého vyhotovenia uviedla na trh lacné zariadenie vo veľkosti čokoládovej tyčinky pre deň ktorý má 25 hodín, pripojenie k notebooku zabezpečila USB káblikom, namiesto moderného displeja siahla po dvojfarebnom OLED displeji spred niekoľkých rokov. Nuž a o pohodlí klávesnice tiež nemožno priveľmi hovoriť.

Zaujímavosťou je, že cieľovou skupinou nie sú krajiny kde sa mobilné technológie začínajú preberať k životu, ale výhradne Európa. Na ázijskom trhu sa tento model nepredáva. Aký je, a skutočne zaspal dobu aj napriek tomu, že si rozumie s 3G sieťami? Mali sme na to týždeň, aby sme pre vás zistili viac.

Čokoládová tyčinka do hrsti

Na fotografiách výrobcu je takmer na zjedenie. V rukách zákazníka však akosi stráca svoje vyumelkované naleštené čaro a konštrukčné prvky tíško kričia, aby si to človek predsa len s kúpou rozmyslel. Nie príliš lákavý povrch plastov, komplikované ovládanie prostredníctvom neprehľadného menu bez lokalizácie a trojriadkový dvojfarebný OLED displej a tuhá klávesnica akoby človeka odsúvali o krok späť. Na retrospektívu je priskoro a prezentovať toto zariadenie ako technologickú novinku by bol tiež podfuk.

Ovládanie pre trpezlivých

Technické typy si hravo vystačia so štvoricou multifunkčných tlačidiel a dvanástimi numerickými tlačidlami na to, aby vstúpili do menu a vrhli sa na nastavenia. Bohužiaľ, nie je to až také jednoduché, ako to vyzerá. Je to akoby ste stáli dolu hlavou.

Ovládanie je neprirodzené, neprehľadné a pri trojúrovňovej ponuke funkcií strácate trpezlivosť. Možno aj preto, že dva riadky zobrazeného textu sú žalostne málo. Numerické skratky sa dajú po chvíli používania nabifľovať, avšak na čo je to dobré? Všetko zvládnete aj na svojom mobile a s podstatne väčším komfortom.

Človek si iba s ťažkosťami predstaví, že sa bude predierať cez telefónny zoznam, alebo sa bude zaoberať jeho tvorbou, či písaním esemesiek na klávesnici, ktorá nemá čo ponúknuť. Ak klesneme až na úroveň jednoúčelového 3G modemu, mali by ste vedieť, že bez vstupu do menu sa nezaobídete.

Ako sme inštalovali

Gé-štyristopäťdesiatka ponúka ovládače a obslužný softvér priamo v zabudovanej 220 megabajtovej flash pamäti. Znamená to, že pred zasunutím zariadenia je potrebné v menu aktivovať režim U-Drive, aby sa v systéme prihlásilo ako obyčajný USB kľúč.

Z neho sa spustí inštalácia softvérového balíka WellPhone XT, ktorý už bude vedieť, čo a ako. Sám dokáže aktivovať dátové spojenia, sprístupniť zvyšnú flash pamäť či vhupnúť do telefónneho zoznamu a vytočiť číslo.

Zariadenie sme testovali s niekoľkými notebookmi a na vážnejšie problémy so sprevádzkovaním sme nenarazili. Keď sa stalo, že sme zabudli vopred aktivovať správny režim, s ďalšou inštaláciou bol problém. To sme však hravo riešili nástrojom, ktorý z registrov predchádzajúce USB detekcie vymazal. Užitočné a praktické.

Internetujeme v teréne

Toshiba G450 prostredníctvom zabudovaného modemu zvláda komunikáciu prostredníctvom štandardov GPRS, EDGE, UMTS a HSDPA, takže všetko závisí od vášho pokrytia a sily signálu. Spojenia obsluhuje aplikácia WellPhone XT, ktorá má pod palcom sledovanie prenosových rýchlostí, ale aj žurnálovanie objemu prenesených dát, aby ste neprešvihli svoje limity.

Pri 2G konektivite môžeme hodnotiť výkon ako stabilný s tým, že rýchlosť dátových prenosov je porovnateľná s podobnými riešeniami na trhu. Pripájať k notebooku tyčinku cez USB káblik a stále ju kdesi upevňovať a zachytávať nie je najpohodlnejšie, avšak ide to. Toto všetko však človek zvládne so svojim mobilom a prostredníctvom bluetooth rozhrania sa zbaví káblov.

Testovali sme aj 3G konektivitu, avšak tu prichádza drobné sklamanie. Dáta síce frčia cez infraštruktúru operátora rýchlosťou, ktorá je pre surfovanie, e-mailovanie a prezeranie videí priamo zo serverov dostatočne rýchla, o stabilite pripojenia však hovoriť nemožno. Zdá sa, že nejde o problém kvality signálu. Akoby riadiaci čip v návaloch a špičkách nestíhal prijaté informácie spracovávať a vynechané pakety žiadal znova a znova.

Výsledkom je síce stabilné pripojenie, avšak s kolísajúcou priepustnosťou. Tá plávala v rozmedzí od pol do dvoch megabitov s priemerom kdesi v jednej tretine priepustnosti. V krátkosti povedané, žiadny zázrak avšak ani žiadny prepadák. Na trhu sú však modemy, ktoré sú na tom so stabilitou lepšie.

Zistili sme však, že modem nepretržite cez USB káblik čerpá energiu z notebooku aj napriek tomu, že má vlastný zabudovaný akumulátor. Nie je to najšťastnejšie riešenie, a v nastaveniach sme nenašli možnosť, ako túto funkciu vypnúť. Akoby sme sa vracali späť do minulosti.

Hlasové služby na dva spôsoby

Ak máte na SIM karte aktivované aj hlasové služby, G450 poslúži v dlani aj ako mobil s možnosťou hlasitého odposluchu. Ideálne je však pripraviť si čísla do telefónneho zoznamu priamo v počítači. Je to prehľadnejšie a rýchlejšie. Telefonovaniu niet čo vytknúť. Azda iba kvalitu ozvučenia. Hlas je slabší, ako pri bežných mobiloch. Nuž ide o doplnkový kompromis.

Načo je hlasová služba dobrá? Napadlo nás, že s aktivovanou funkciou automatického zdvíhania hovorov by mohlo ísť do vhodný doplnok pre hlasitý odposluch čohokoľvek. Jednoducho niekde tyčinku necháte a keď treba, zavoláte si. Vyskúšali sme si to, a všetko funguje.

Esemesky zvláda

Podobne je možné obsluhovať prácu s krátkymi správami – buď priamo z počítača, alebo na displeji. Nenašli sme však dôvod, prečo to robiť – aj niekoľko rokov starý mobil si s tým poradí lepšie. Ak by softvér dokázal na základe prijatých správ vykonávať predprogramované činnosti, bolo by o čom uvažovať. Bohužiaľ, takéto kúsky nedokáže. Zabudnite na to, že esemeskou naštartujete svoj počítač, aby ste sa k nemu z diaľky pripojili.

Empétrojky bez logiky

Áno, malý čarodejník zvláda aj prehrávanie MP3 skladieb.

Horšie je to však s obsluhou. Dostupné sú iba playlisty alebo manuálny výber skladby. Žiadne tradičné pretáčanie vpred, vzad či pokročilejšie funkcie, proste trapas riadený cez menu.

Pri teste dátového multifunkčného zariadenia Toshiba G450 sme dospeli k záveru, že s najväčšou pravdepodobnosťou ide o oprášenie niekoľko rokov starého projektu, ktorý dostal do vienka modem, ktorý si poradí s 3G sieťami. Úbohá ergonómia, komplikovaná obsluha a parametre na pokraji použiteľnosti nikoho neohúria, obzvlášť nie v dobe, kedy mobilné telefóny, vreckové prehrávače či iná elektronika preskočili svojimi parametrami tohto rivala o niekoľko úrovní. Zariadenie síce funguje bez vážnejších chybičiek, ide však skôr o mačku vo vreci, ako čosi, na čo nedáte dopustiť.

Zariadenie je v dotovanej ponuke Orangeu v cenách od 1 do 3990 korún.