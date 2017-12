Na Google Earth sa môžete prejsť po antickom Ríme

Internetový program Google Earth doplnil do svojho softwaru trojrozmernú simuláciu, ktorá starostlivo rekonštruuje okolo siedmych tisícok budov starého Ríma, vrátane Kolosea, Fora Romana a závodiska Circus Maximus.

17. nov 2008 o 15:00 ČTK

RÍM.

Program, ktorý ponúka užívateľom prístup užívateľom prístup k mapám a satelitným snímkam zemského povrchu, teraz obsahuje novú vrstvu, ktorá umožňuje sledovať ako asi vyzeral Rím v roku 320. Býval živým mestom s približne miliónom obyvateľov pod vládou cisára Konštantína Veľkého.

Objavujúce sa okná ponúkajú informácie o monumentoch. Návštevníci môžu vstúpiť do niektorých významných objektov, napríklad do senátu či Kolosea, a môžu tak obdivovať architektúru aj mramorovú výzdobu, uviedli v

spoločnom vyhlásení talianska pobočka Google a rímska radnica.

VIDEO: Prechádzka po antickom Ríme

Projekt Googlu nazvaný "Ancient Rome 3-D" (trojrozmerný starý Rím) je založený na simulácii mesta vytvorenej medzinárodným vedeckým tímom pod vedení amerických univerzít vo Virgínii a v Kalifornii.

Pomocou laserového skenovania súčasných ruín a vďaka radám archeológov pracovali vedci približne desaťročie na rekonštrukcii starého Ríma medzi jeho múrmi dlhými 21 kilometrov, povedal Bernard Frischer, ktorý vedie virginský Inštitút pokročilých technológií v humanitných vedách.

Simulácia, ktorú dokončili v roku 2007, mala pôvodne slúžiť na vedecké a vzdelávacie účely pri štúdiu starých budov. Bola aj prostredím na simulácie, napríklad umožňovala zistiť, koľko ľudí sa vošlo na určité námestia.

Frischer povedal, že zverejnenie celého projektu na internete znamená rozšírenie jeho možností ako vzdelávacieho nástroja.

Google už zahájil súťaž medzi americkými učiteľmi a ponúka ceny za najlepšie nápady, ako tento nový "starý Rím" využiť.

V budúcnosti budú možno na internete dostupné aj ďalšie historické miesta. Frischer povedal, že jeho tím už teraz pracuje na rekonštrukcii koloniálnej podoby mesta Williamsburg vo Virginii.

"Je nelogické, že by mal staroveký Rím zostať jediným miestom, ktoré Google Earth takýmto spôsobom ponúka," povedal. "Je to ideálna platforma na zverejňovanie podobných prác, či už je to Gíza v časoch starého Egypta či Atény Periklovho veku".