Zálohovali sme notebook na externý pevný disk

Ste pripravení na absolútne zlyhanie svojho notebooku? Niekedy stačí málo – chyba na základnej doske, ktorá pošle na večný odpočinok aj celý pevný disk. Záloha na skrytej partícii notebookového disku je v teréne praktická, ak sa však stane nedostupnou, ko

16. nov 2008 o 17:50 Milan Gigel

nčíte. Nás zaujímalo, čo ponúkajú externé pevné disky. Vyplatia sa?

Odpoveď sme hľadali v novinke z dielní Verbatim. V škatuli sme našli 500 gigabajtový pevný disk v kovovom šasi, dvojicu rozhraní eSATA a USB 2.0 a softvér Nero BackItUp 2 Essential. Ako sme dopadli pri zálohe a obnove? Čítajte ďalej.

Inštalácia mávnutím prútika

Keďže sme mali k dispozícii priemerne vybavený notebook HP Compaq 6270s, rozhodli sme sa pre test prostredníctvom USB rozhrania. Po pripojení napájacieho adaptéra k diskovej jednotke a USB káblika k notebooku disk reagoval na stlačenie vypínača nezvyčajne. Niekoľkokrát za sebou nenabehol a chytil sa iba pri dlhšom podržaní vypínača.

Čoskoro sme však zistili, že táto anomália má jednoduché vysvetlenie. Očakáva sa, že disková jednotka bude zapnutá skôr, ako ju káblikom pripojíte k USB portu. Vo svete externých diskov je to zriedkavosť, nijako však nenaruší obsluhu.

Po rýchlej detekcii pribúda v systéme nová disková jednotka s kapacitou 500GB. Je naformátovaná systémom FAT32 a na disku sídli inštalačný balík softvéru Nero BackItUp 2 Essential. Ide o jediný exemplár softvéru, takže jeho záloha na CD nosič bude skôr rozumnou voľbou, ako zbytočnosťou. Na webe výrobcu sme softvér pre voľné stiahnutie nenašli, čo svedčí o tom, že pri prvom prešľape vám zostane obyčajný externý disk bez softvéru, ktorý ste si zaplatili.

Softvér je určený výhradne pre platformu Windows XP / Vista, takže používatelia Mac OS X a Linuxu budú musieť siahnuť po inom softvéri alebo disku, s ktorým si nemusíte kupovať licenciu softvéru. Podtrhnuté a sčítané – v škatuli nájdete fungujúci disk a softvér bez zálohy na CD.

S návodmi si Verbatim hlavu neláme

Žiadna slovenská dokumentácia v škatuli, žiadny slovenský či český návod na webe výrobcu. Zdá sa, že Verbatim si s takýmito „malichernosťami“ hlavu neláme. I ba česká popiska na škatuli vám prezradí, čo sa nachádza v balení. To bohužiaľ nestačí ani koncovému spotrebiteľovi, ani SOI.

Zálohujeme po prvý krát

Softvér je prehľadný, avšak prichádza s obmedzenou funkčnosťou. Zvolili sme plnú zálohu pevného disku, aby sme mohli na jeden klik obnoviť všetky dáta späť do notebooku. Počas zálohovania však zisťujeme, že archív dát nie je možné šifrovať, ani zabezpečiť heslom. V praxi to znamená, že kto sa dostane k vášmu disku, získava aj prístup k dátam. A to pre podnikové riešenia nepripadá do úvahy. Domácnosti snáď toto obmedzenie bez paranoje rozdýchajú.

Na pevnom disku notebooku máme 50 gigabajtov dát. Ide o softvér, dokumenty a multimédiá. Približne 30 minút trvá tvorba zoznamu súborov a ich kontrolných súčtov, ďalšiu hodinu sa dáta kopírujú na externý disk. Celý zálohovací proces zabral 90 minút, a my by sme mali mať istotu, že keď notebook utopíme v kaluži, na nový kus obnovíme všetko tak, ako by sa nič nestalo.

Obnovujeme, bez CD to nejde

Pripájame disk k novému notebooku a zisťujeme, že až také jednoduché to nebude. Externý disk nebootuje a pravdupovediac, ani nemá prečo. Vývojári sa neunúvali, aby pripravili zázemie pre obnovu, takže nezostáva nič iné, ako sadnúť k inému počítaču a vypáliť si po nainštalovaní softvéru CD nosič so všetkým potrebným.

Na CD sa nachádza linuxové jadro a softvér, ktorý s nami komunikuje aj v slovenčine. Po obhliadnutí externého disku nachádza zálohu a v priebehu 45 minút sú dáta späť v notebooku. Systém však nenabieha, kdesi sa stala chyba. I keď sú všetky súbory na disku, operačný systém bez záznamov v boot sektore štartovať nevie.

Ako laici (bez pokusu o zápis loaderu z inštalačných médií XP) inštalujeme na nový notebook Windows a po úspešnom sprevádzkovaní spúšťame obnovu dát znova. Notebook štartuje a nachádzame na ploche všetky dokumenty tak, ako sme ich mali k dispozícii pred zálohovaním. Zisťujeme že, Nero BackItUp nie je žiaden Norton Ghost, takže pracuje so súbormi i vtedy, ak zálohujete celú partíciu.

Systém obnovy funguje, i keď bez prípravy nie ako po masle. S lepšou výzbrojou by to bolo snáď na prvý krát jednoduchšie.

Dá sa to aj inak

Softvér je možné nakonfigurovať aj tak, aby automaticky zálohoval iba pracovné dokumenty. Dokonca nie všetky, ale iba tie, ktoré sa od poslednej zálohy zmenili. Pracuje s úplnými, inkrementálnymi a diferenciálnymi zálohami, podobne ako ostatné riešenia na trhu. Laik pre istotu zostane pri plnom zálohovaní, aj napriek tomu, že by mohol ušetriť čas. Predsa len, je to rozumnejšie a spoľahlivejšie. Robíme tak aj my a po dvoch týždňoch zisťujeme, že ide o stabilné riešenie.

Rýchlosti prenosu

Zálohovanie a načítavanie dát cez USB rozhranie síce nie je bleskurýchle, avšak ESATA rozhranie je zatiaľ vo výbave skôr zriedkavosťou, ako samozrejmosťou.

Bohužiaľ, priame pripojenie disku cez ESATA rozhranie sa nám nepodarilo otestovať. Počítač vybavený takýmto konektorom síce disk rozoznal, avšak odmietal s ním spolupracovať. Kde je problém sa nám odhaliť nepodarilo.

Tichý a bez prehrievania

Externá disková jednotka je zapuzdrená do plastového obalu s kovovým krytím. Vo svojich útrobách skrýva malú dosku plošných spojov s čipom zabezpečujúcim rozhranie s počítačom a pevný disk z dielní Samsungu s označením HD502IJ s kapacitou 500 gigabajtov. Ide o disk s rozhraním SATA so 7200 otáčkami za minútu a 16 megabajtami cache. Vyhotovenie pripomína štíhlu, kilogram ťažkú tehlu, ku ktorej treba pri každom použití pripojiť nie príliš veľký napájací adaptér.

Aj napriek tomu, že disk nie je chladený ventilátorom, pri práci s dátami sa neprehrieva. To nás veľmi príjemne prekvapilo. Keď sme zistili, že nie je ani gumovým absorbérom oddelený od klietky, prekvapil nás tichý chod, ktorý nikoho neruší. Je zrejmé, že výrobca vyberal disk podľa rozumných kritérií.

Verbatim External Hard Drive eSATA & USB 2.0 Combo s 500 GB kapacitou sa správal počas testov stabilne bez neočakávaných výpadkov či zlyhaní. Zálohovanie bolo až na chýbajúcu dokumentáciu pomerne jednoduché. Výrobca by však mal k disku priložiť aj bootovateľný CD nosič pre obnovu dát spolu so zálohou inštalačného balíka obslužného softvéru, pretože návšteva webu s podporou vám príliš nepomôže. Technické parametre dosahujú rozumný stred, cena sa pohybuje kdesi na hranici 3300 korún.