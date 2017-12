Hudobný prehrávač, alebo tanečník? Oboje...

Ak zábava, tak na plnej čiare – povedal si tím vývojárov v japonskom Sony a zostrojil robota, ktorý prehráva zo zabudovanej pamäte vaše obľúbené skladby a ak mu prikážete, s radosťou si na ne zatancuje. Minulý rok debutoval v Osake, pred niekoľkými dňami

Ak zábava, tak na plnej čiare – povedal si tím vývojárov v japonskom Sony a zostrojil robota, ktorý prehráva zo zabudovanej pamäte vaše obľúbené skladby a ak mu prikážete, s radosťou si na ne zatancuje. Minulý rok debutoval v Osake, pred niekoľkými dňami zavítal aj do Európy. Je naozaj taký neodolateľný, ako sa hovorí? Otestovali sme ho, aby sme sa s vami podelili o zážitky.

Vajíčko na kolesách

Tristo gramov živej váhy, dva gigabajty pamäte, stereofónne ozvučenie, šesť motorov, predprogramovaná inteligencia, sedem senzorov a zabudovaný akumulátor. Také je portfólio s ktorým Sony vyrukovalo na predvianočný trh s cenou tesne pod hranicou 11 tisícok. Sladké reči predajcov sľubujú kvalitný zvuk a tanečnú choreografiu, ktoré si jednoducho zamilujete. Aká je však pravda?

Jeden, dva, tri štartujeme

Aktivujeme vypínač a vajíčko vyklopí krídelká, pod ktorými sa objavujú reproduktory. Na bokoch sa rozsvietia farebné prstence a po kliknutí sa z reproduktorov ozvú diskotékové odrhovačky. Konzumná úroveň zvuku nijako neprekvapí, všetko sa však mení po dvojitom kliknutí na hlavný vypínač.

Krídelká sa zatvárajú, prstence začnú meniť dúhové farby a spolu s pesničkou znejúcou v reproduktoroch sa začína tanečná estráda na želanie. Malý „rolly“ otáča ramenami, kýva rukami do rytmu a pohybuje sa na malej ploche stola. Pred očami sa vám objavujú tanečné kreácie známe z videoklipu, na stole sledujete ladné a plynulé pohyby robota, ktorá vie, ako si získať váš obdiv. Pri prvom stretnutí vás zaleje pocit uspokojenia zvedavosti, vynára sa však otázka. Na čo je to dobré a čo ešte dokáže?

Naozajstný robot

Rolly dostal do vienka výbavu, ktorá patrí skôr do sveta robotických mechanizmov, ako hračiek. Šesť motorčekov oživuje pohybové ústrojenstvo. Dva sa starajú o vyklápanie rúk, druhá dvojica rotuje ramenami a tretí pár obsluhuje kolieska, ktoré sa starajú o tanečné úkroky. Keďže v každom momente je potrebné vedieť presnú pozíciu, v ktorej sa robot nachádza, do hry vstupuje 7 senzorov. Tie nielen sledujú, či sa motorčeky posunuli o toľko, koľko treba, ale zistia, či používateľ Rollyho zodvihol, otočil jeho kolieskami, či ho posunul vpred alebo vzad.

Za všetkým stojí riadiaci čip s prísne naprogramovanými pravidlami a pevnými mantinelmi, ktoré určujú čo dokáže. Hudobný prehrávač a tanečné kreácie robota sú dve úplne samostatné veci.

Nahrávame skladby

USB port a obslužný softvér Rolly Choreographer počítajú s platformou Windows. I keď v obmedzenej miere ide o štandardné zariadenie typu USB Mass Storage, predsa len existujú prvky, ktoré presahujú jeho rámec.

Do zabudovanej pamäte je možné nahrať akékoľvek skladby vo formáte MP3, WMA či AAC. Znamená to, že v ruke držíte prehrávač, ktorý je priveľký do vrecka, avšak pri 300 gramovej hmotnosti ponúka zvuk, ktorý ničím nevyniká. Dva malé reproduktorčeky s neodýmovými magnetmi a celkovým výkonom 1,2 wattu nemajú ani brilantné výšky, ani hutné basy. Proste iba hrajú. A ak ich náhodou krídelká prikryjú, je to ako by ste priložili kvákadlo k trombónu. Ďakujeme, neprosíme.

S nahrávkami si tanečné ego robota neporadí. Aby sa dokázal rozhýbať v rytme piesní, potrebuje vopred predpísanú choreografiu. Nuž a tú je potrebné vyrobiť v softvéri.

Softvér, ktorý mal byť úplne iný

Štvorica skladieb, ktoré sa nachádzajú v prehrávači pri jeho kúpe dokáže osloviť choreografiou, ktorá zaujme. Akonáhle však čosi do archívu prihráte, všetko je na vašich ramenách. Máte tri možnosti.

Rolly Choreographer skladbu zanalyzuje a sám navrhne kroky, pohyby a kreácie, ktoré budú rytmicky zladené s hudbou. Áno iba rytmicky. Automatická detekcia je nenápaditá a máte pocit, že sa stále pozeráte na to isté. Vajíčko hýbe rukami, otáča ramenami, poblikáva, avšak po stole sa vozí minimálne. Ono by to možno až tak nevadilo. Problém je, že softvér nedokáže rozoznať kontext skladieb. Určite ste si všimli, že frázy sa v hudbe opakujú 4 či 8 krát a prichádzajú nové a nové. Softvér to bohužiaľ nevie a tak robot s nedokonalými podkladmi tancovať nevie. Je nesmelý, mešká a pripomína skôr hanblivého, dospievajúceho mládenca, ktorý prvý krát vyletí z rodinného hniezda.

Druhou možnosťou je pustiť sa do písania choreografie ručne. Áno softvér to umožňuje, ale určený je skôr pre „cyborgov s kockatou hlavou a programátorov“, ako pre bežného spotrebiteľa, ktorý sa chce zabaviť. Namiesto toho, aby ste pracovali s úkrokmi, pohybmi a tanečnými prvkami, ktoré sa automaticky lepia k pasážam rytmu, pred sebou máte časovú os, ktorá programuje pohyby servomotorčekov a podsvecovania. Áno, aj to je cesta, ale takto sa to rozhodne nerobí. Obzvlášť nie pri hračke, ktorá má zabaviť aj deti.

Po japonsky nevieme, Európa je down a Amerika je lenivá

Ak vám napadlo, že všetko sa predsa musí točiť okolo komunít šikovných ľudí, máte pravdu. Sony pasívne prevádzkuje tri komunity používateľov – všetky kreácie vyrobené v softvéri sa odosielajú na web. Japonskému sme bohužiaľ pre jazykovú bariéru nerozumeli, Európska internetová komunita jednoducho nefunguje a na americkom webe je absolútna bieda.

Na web sa odosiela všetko. Teda nielen kreácie ručne naprogramované, ale aj tie vygenerované softvérom. A práve tých je fúra a vám sú prakticky nanič. Takže ak robot netancuje sám od seba, čo ešte dokáže?

Bluetooth je s ním kamarát

Rolly je vybavený bluetooth modulom, ktorým dokáže komunikovať s mobilným telefónom, počítačom či iným zariadením. Preberá na seba dve úlohy. Prostredníctvom dvojice reproduktorov zariadenie ozvučí a súčasne je možné použiť ho namiesto klávesnice pre ovládanie reprodukcie. Otáčaním prstencov dokážete prepínať skladby, albumy a regulovať hlasistosť. Je to rovnaké ako pri prehrávaní skladieb z pamäti. Buď postavíte vajíčko hore a otáčate prestencami, alebo ním valcujete podložku.

Bohužiaľ, v tomto režime Rolly netancuje. Nemá k tomu pripravené žiadne podklady a sám to nedokáže.

Sedmospáči, na nohy...

Rolly registruje čas a pri každom pripojení k počítaču sa s ním synchronizuje. Znamená to, že má aj budík, takže ráno vás vytiahne z postele na nohy. Stačí, ak ho ponecháte zapnutý v pohotovostnom režime. Ráno tiež síce netancuje – a to nás nemilo prekvapilo – avšak hlasitosť reprodukcie sa dá nastaviť na maximum, takže rozhodne nezaspíte.

Ranné tancovanie by sme v režime budenia skôr očakávali. Rolly by mohol pobehovať vedľa postele a sedmospáč by ho musel ponaháňať, aby utíchol. Nuž, možno sa dočkáme nabudúce.

Výdrž by mohla byť lepšia

Na jedno nabitie je k dispozícii kapacita pre štyri hodiny tancovania, alebo päť hodín hudobnej reprodukcie. Vzhľadom na veľkosť batérie to nie je veľa, avšak keďže sú senzory v strehu, dá sa odhadnúť, kam sa cenná energia stráca. Našťastie, existuje voliteľné príslušenstvo, ktorým je nabíjacia základňa s cestovným adaptérom. Znamená to, že Rolly sedí na svojom mieste a vyhrávať môže od rána do večera.

Energetické obmedzenia sa prejavujú aj pri režime tancovania. Pesnička môže mať maximálne 7 minút a ak skončí, robot zostane nehybne stáť. Prechod na ďalšiu skladbu sa bohužiaľ nekoná.

Kde sa stala chyba?

Rolly je bez pochýb unikátnym produktom, ktorý si zaslúži pozornosť. Nevhodne spracovaný softvér a pasívne formovanie komunity zo strany Sony tento unikátny projekt zaklincovalo tak, že sa stáva zaujímavý iba pre veľmi úzku skupinu záujemcov. Nie sú ňou tí, čo nevedia čo s peniazmi, ale tí, čo využijú dodávaný softvér a svoju šikovnosť na to, aby z tancujúceho robota vyrobili inteligentnú hračku.

Robot, ktorý nereaguje na rytmus hudby, softvér ktorý nerozozná kontext a jeho ovládanie, ktoré nie je určené pre bežného človeka sú veľkou chybou. Ešte väčším problémom je, že Sony pre Rollyho choreografie nepripravuje a na svojich weboch sústreďuje všetok balast bez triedenia.

Výsledok je zrejmý. Kúpite si prehrávač s priemernou kvalitou zvuku, so špičkovými tancami na štyri skladby a tým to končí. V rukách máte zariadenie s nesmiernym potenciálom, avšak sami ho nenaprogramujete a iní to za vás nespravia tiež. Možno snáď niekedy nabudúce.