Raketoplán Endeavour vzlietol k nočnej oblohe

MYS CANAVERAL - Vesmírny raketoplán Endeavour so sedemčlennou posádkou na palube vzlietol dnes krátko pred 02.00 h SEČ k nočnej oblohe a smeruje k Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS), kde má pristáť v nedeľu.

Raketoplán odštartoval z odpaľovacej rampy v Kennedyho vesmírnom stredisku na americkej Floride a oslepujúci záblesk svetla bolo vidieť na kilometre ďaleko.

Astronauti raketoplánu Endeavour budú tentokrát počas misie pracovať aj ako inštalatéri kuchýň a kúpeľní, pretože po pristátí musia vykonať tie najrozsiahlejšie domáce úpravy, aké sa kedy na ISS uskutočnili.

Raketoplán je naložený 14.520 kilogramami zásob, materiálu a rôzneho vybavenia pre ISS. Domáce úpravy sú potrebné, aby Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) mohol na budúci rok zdvojnásobiť počet členov posádky na vesmírnej stanici.

Endeavour a jeho astronauti strávia na obežnej dráhe 15 dní.

Lety amerických a ruských raketoplánov

Rok 1977 - Americký Národný úrad pre vesmír a letectvo oznámil začiatok skúšok prvého amerického raketoplánu ENTERPRISE. Raketoplán testovali 9 mesiacov, do vesmíru však nikdy neletel a slúžil na

prieskum atmosféry.

12. apríla 1981 - Ako prvý vzlietol do vesmíru americký raketoplán COLUMBIA. Jeho prvá misia trvala do 14. apríla 1981. Columbia bola jediným raketoplánom, ktorý sa nikdy nespojil s vesmírnou stanicou. Raketoplán, ktorý absolvoval spolu 28 letov do vesmíru, havaroval pri pristávaní 1. februára 2003, 16 minút pred návratom na Zem. Zahynulo všetkých 7 členov posádky.

4. apríla 1983 - Na svoj prvý let do vesmíru sa vydal americký raketoplán CHALLENGER. Raketoplán absolvoval celkovo 10 misií, jeho posledná cesta sa začala aj skončila 28. januára 1986. V dôsledku

poruchy na tesnení raketoplán 73 sekúnd po štarte explodoval. Zahynulo všetkých sedem astronautov na palube.

30. augusta 1984 - Na svoju prvú vesmírnu misiu vzlietol americký raketoplán DISCOVERY, ktorý je najstarším slúžiacim raketoplánom a využíva sa na zásobovacie misie pre Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS). Práve Discovery vyniesol do vesmíru Hubbleov vesmírny ďalekohľad. Discovery je raketoplán s najväčším počtom ukončených letov - do vesmíru vzlietol 35-krát.

3. októbra 1985 - sa začal prvý let raketoplánu ATLANTIS, ktorý trval 4 dni. Raketoplán absolvoval najviac letov k ruskej vesmírnej stanici Mir, po zničení Miru dopravoval astronautov na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS). Vo vesmíre bol raketoplán dovedna 27-krát.

15. novembra 1988 - z Kozmodrómu v Bajkonure odštartoval na svoj prvý a súčasne posledný let prvý ruský raketoplán BURAN. Na jeho palube nebola posádka, let riadili automaty. Raketoplán pristál po

dvoch obletoch Zeme. V roku 1989 sa ešte na chrbte lietadla An-225 ukázal na aeroshow v Paríži, ale ďalšieho letu sa už nedočkal. Spolu s novou nosnou raketou Energia bol uložený v hangáre na kozmodróme

Bajkonur. Po rozpade Sovietskeho zväzu prešiel (rovnako ako celý kozmodróm) do vlastníctva Kazachstanu. 13. mája 2002 sa po veternej smršti prepadla strecha hangáru. Zomrelo pritom 8 ľudí a raketoplán spolu s nosnou raketou bol zničený. V rokoch 1988-1993 vyrobili v ZSSR a v Rusku tri prototypy raketoplánov novej série PTIČKA. Tieto raketoplány však do vesmíru nikdy nevzlietli.

7. mája 1992 - Na svoj prvý let do vesmíru sa vydal americký raketoplán ENDEAVOUR. Premiérový let trval do 16. mája 1992. Endeavour bol vyrobený ako náhrada za zničený Challenger a je najmladším americkým raketoplánom.

