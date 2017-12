Pri Štúrove už 14 rokov rekonštruujú jednu z najstarších rotúnd

14. nov 2008 o 19:18 SITA

BÍŇA. V Bíni pri Štúrove už 14 rokov rekonštruujú jednu z najstarších rotúnd na Slovensku. "Doposiaľ sme za rekonštrukciu zaplatili takmer tri milióny korún (99 581,76 €). Finančne nám pomáhali inštitúcie zo Slovenska aj Maďarska. Pred dvoma rokmi sme začali s rekonštrukciou intenzívnejšie, tento rok sme práce pre nedostatok financií zastavili,“ povedal pre agentúru SITA farár Rímsko-katolíckeho farského úradu (RKFÚ) Ondrej Nagy v Bíni.

Dúfa však, že na budúci rok peniaze získajú od Ministerstva kultúry SR aj preto, že ministerstvo chce rok 2009 vyhlásiť za Rok rotúnd. Rekonštrukciu by mali začať vonkajšou obnovou a až potom by mali obnoviť vnútorné steny. "Čiastočne už bola zrekonštruovaná strecha a odvodnili sa steny,“ hovorí Nagy.

Rotunda zasvätená dvanástim apoštolom pochádza z obdobia na prelome tisícročia. Postavená je v románskom slohu so zvonovitou strechou a asymetricky umiestneným vstupom. V obvodovom murive má 12 menších ník symbolizujúcich 12 apoštolov. Hovorí sa, že ak si do výklenku niekto sadne, priloží hlavu k stene a spieva, v každej z nich sa ozýva iný tón. "Je to preto, lebo každý výklenok má inú výšku a inú hĺbku, čo spôsobuje, že zvuk má vždy iný tón,“ vysvetľuje Nagy. Rotunda má vynikajúcu akustiku. V minulosti tu nahrával svoj koncert Orchester Slovenského rozhlasu. Na mieste, kde stojí rotunda, bol pôvodne cintorín, neskôr rotunda pravdepodobne slúžila premonštrátom ako modlitebňa alebo krstiteľnica. Pred II. sv. vojnou boli v rotunde odhalené fresky.

Analógie tohto typu rotundy sa dodnes nachádzajú na území krajín bývalej Juhoslávie, pravdepodobne sú však mladšie. Na Slovensku je 19 zachovaných rotúnd. Bínska rotunda je významná svojím vekom aj architektonickým slohom, lebo zväčša sa rotundy prestavali, alebo sa stali súčasťou iných kostolov. Rotunda dvanástich apoštolov v Bíni je prístupná podľa dohody s miestnym farárom, stále sa však využíva aj na sakrálne účely.