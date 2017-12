Koleso času sa znovu roztočí

14. nov 2008 o 12:36 Ján Kordoš

Prvé herné spracovanie jeho sveta Wheel of Time sa objavilo takmer pred 10 rokmi, kedy sa Legend Entertainment pokúsili presvedčiť hráčov, že im idú nielen vynikajúce adventúry, ale aj akčné hry spojené s miernymi RPG prvkami a štipkou stratégie. Dnes už takmer zabudnutý titul mal svoje veľké plus hlavne v multiplayeri, v ktorom ponúkal pomerne veľkú zábavu pre hráčov snažiacich sa dostať do súperovho sídla, zatiaľ čo ten kládol popod nohy súpera rôzne pasce a iné nástrahy.

Ale poďme do budúcnosti. Držitelia práv na značku Wheel of Time, Red Eagle Entertainment a California Production Company, sa rozhodli oznámiť rovno sériu hier podľa spomínanej predlohy. Všetky by mali vychádzať z filmových spracovaní, ktoré sú taktiež v príprave. Rick Selvage, zakladateľ Red Eagle, povedal, že očakávajú hru podľa každého filmu a keďže sa objavia minimálne tri filmové spracovania, dostaneme i toľko hier. Dokonca majú v pláne vytvoriť aj špeciálne MMO z fantasy univerza Wheel of Time, ale nič konkrétne ešte o žiadnom z projektov nevieme.

Sme veľmi zvedaví, či sa podarí aspoň filmom preniesť na plátna kín (alebo dokonca hneď na DVD u nás doma, keďže aj kvalita filmov môže byť biedna?) potrebnú atmosféru. Hrám založeným na filmovej licencii, ktoré musia navyše vychádzať súbežne, sa príliš veriť nedá. Niekedy však aj motyka môže vystreliť.

Zdroj: VentureBeat, Shacknews