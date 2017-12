V Strážkach sa našli predmety staršie ako kostol sv. Anny

Archeológom sa podarilo počas prieskumu v mestskej časti Spišskej Belej v Strážkach, pri kostole sv. Anny, objaviť predmety, ktoré sú pravdepodobne staršie ako kostol, ktorý sa datuje do 14. storočia.

14. nov 2008 o 11:59 SITA

POPRAD. Archeológovia našli niekoľko hrobov, ale aj keramiku, ktorú datujú do 13. storočia.

Prvá písomná zmienka o Strážkach pochádza z roku 1251. Archeologický prieskum v Strážkach predchádzal zámerom mesta upraviť okolie kostola. Cieľom prieskumu bolo predovšetkým nájsť pôvodný ohradový múr okolo kostola.

„Našli sa určité predmety, veľkého významu, ktoré dokazujú nielen vek kostola, ale aj to, že tie nálezy sú z obdobia pred postavením kostola. To znamená, že história Strážok sa datuje do skorších období ako je kostol, zvonica alebo kaštieľ,“ povedal pre médiá primátor Spišskej Belej Štefan Bieľak.

Priestor medzi kostolom sv. Anny, zvonicou a cestou I/67 plánuje mesto Spišská Belá zrevitalizovať. „Je to miesto troch významných kultúrnych pamiatok. Chceme mu dať úplne novú podobu,“ povedal Bieľak. S rekonštrukčnými prácami v tejto lokalite začne mesto ešte v tomto roku.

Ukončené by mali byť pred letnou sezónou. Prípravu územia začala Spišská Belá ešte pred dvoma rokmi, kedy mesto odkúpilo bývalý objekt školy, ktorú následne zbúralo. Uvoľnil sa tak priestor na vytvorenie menšej oddychovej zóny. Archeologickým prieskumom sa podarilo dokladovať pôvodné oplotenie, ktoré sa pri revitalizácii územia čiastočne obnoví. Na časti bývalého oplotenia vzniknú priestory na sedenie. Náklady na revitalizáciu územia odhaduje primátor na 3 mil. Sk (99 582 €). V ďalšej etape revitalizácie plánuje mesto nasvietiť kostol sv. Anny a renesančnú zvonicu.