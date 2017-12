Microsoft chce zjednotiť PC ako hernú platformu po vzore Xboxu 360

14. nov 2008 o 10:53 Ján Kordoš

Medzi novinky, ktoré vás po prihlásení sa do WL privítajú (s niektorými to je otázka niekoľkých dní, resp. týždňov – Microsoft hovorí o svojich plánoch), sa nám začínajú páčiť: okrem vylepšeného užívateľského rozhrania dostanete ku každému titulu, patriacemu do zoznamu WL, aj podporu v podobe trailerov k danej hre, hrateľných demoverzií, opravných záplat alebo nového, stiahnuteľného obsahu do podporovaného titulu. Ten môže byť tým pádom aj PC exkluzívny, keďže túto službu bude zastrešovať Microsoft a podobne ako pri konzolových tituloch sú niektoré balíčky k multiplatformovým titulom špeciálne na jednu platformu, by to tak mohlo byť aj v rámci systému Windows Live.

Podobne to funguje v Xbox Live. Na jednotlivých herných kartách nájdete všetko na jednom mieste, čo sprehľadní samotné hranie. Medzi novinky, ktoré chce Microsoft priniesť v budúcnosti, bude patriť aj možnosť sťahovania plných hier. Je to už niekoľko rokov, čo Microsoft odmietol systém Steam od Valve s dodatkom, že v tom nevidia väčšie využitie a teraz sa karta obracia a aj Microsoft si plánuje zaviesť distribučný kanál, cez ktorý si budú môcť hráči objednať hru, stiahnuť a hrať. Možno je práve táto cesta zjednotenia tou správnou, ktorou by sa PC platforma mala vydať, aby bola prehľadnejšia pre mene náročných hráčov. O výrazné prepojenie operačného systému (Windows Vista) a hier sa Microsoft už snažil, avšak nie veľmi uspel.

Zdroj: Shacknews