Endeavour vynesie na ISS zariadenie meniace moč na pitnú vodu

14. nov 2008 o 3:55 SITA

HOUSTON. Raketoplán Endeavour s dvoma astronautkami a piatimi astronautmi na palube v piatok odštartuje z Kennedyho vesmírneho centra v Cape Canaveral v štáte Florida. Úlohou posádky je oprava Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) a rozšírenie jej vnútorných priestorov. Misia je 27. letom Endeavouru na ISS a ide o štvrtú a zároveň poslednú misiu v roku 2008. Let, na ktorom mali astronauti pracovať na Hublovom teleskope, preložili z októbra tohto roka na máj budúceho.

Raketoplán Endeavour odvezie do vesmíru zásoby a prístroje s celkovou hmotnosťou 14,5 tony. Nové prístroje zabezpečia zväčšenie priestorov ISS, ktoré sú určené pre trojčlennú posádku. Do jari 2009 by mali byť postačujúce pre šesť ľudí, uviedol americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA). Posádka nainštaluje dve oddelené časti určené na spanie, prístroje na cvičenie, druhú toaletu, dva nové ohrievače jedla, chladničku a mrazničku na jedlo a nápoje. Endeavour má priniesť aj inovatívny recyklačný systém, ktorý mení moč na pitnú vodu. Astronauti a astronautky majú podľa plánu uskutočniť štyri výstupy do otvoreného vesmíru a opraviť chybné solárne spojenie na ISS.

Endeavour by sa mal vrátiť na Zem 29. novembra, podľa NASA je však možné, že jeho misia sa o deň predĺži.