Hitachi uvažuje o výstavbe datacentra v Olomouci

Japonská spoločnosť Hitachi uvažuje o tom, že postaví v Českej republike datacentrum pre strednú a východnú Európu.

13. nov 2008 o 11:41 TASR

PRAHA. Informuje o tom dnes český denník Hospodářské noviny.

Zástupcovia japonskej firmy už navštívili Olomouc, kde rokovali s vedením mesta a spoločnosťou Merit Group, ktorá by mohla na výstavbe a prevádzke datacentra spolupracovať.

Podľa firmy Merit hľadá Hitachi miesto na vybudovanie zázemia určeného pre tzv. hosting a housing počítačových serverov. Zákazníci by do datacentra umiestnili buď vlastné servery, alebo by využili ponuku a prenajali si časť kapacity Hitachi.

"Podobné služby sa bežne poskytujú zahraničným klientom. Naša firma má zákazky napríklad z Nemecka, Hongkongu, ale predovšetkým z Českej republiky," uviedol obchodný riaditeľ Meritu Jiří Šafránek.

Hitachi má v súčasnosti v Japonsku 18 dátových centier, v ktorých je 13.000 serverov.

Vedenie olomouckej radnice príležitosť na vytvorenie datacentra víta, ale domnieva sa, že je ešte skoro hodnotiť tieto plány. "Centrum by nám prinieslo nové pracovné miesta, ale najmä nové technológie, ktoré sú pre ďalší rozvoj regiónu nevyhnutné. Presne tento typ investícií považujeme za kľúčový," konštatoval primátor mesta Martin Novotný.