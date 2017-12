Tuleňa saimaaského ohrozuje topenie ľadovcov aj rybári

Topenie ľadovcov a rybárske siete ohrozujú prežitie tuleňa obojkového saimaasského. Tento druh, ktorý má asi 260 jedincov, žije vo veľkom fínskom jazere Saimaa na východe krajiny.

14. nov 2008 o 10:00 ČTK

HELSINKI.

Tento cicavec patrí k druhu tuleňov obojkových, ktorých predok, ktorý tu zostal pred 9500 rokmi uväznený v ľadovci, sa stal sladkovodným živočíchom.

V 60. a 70. rokoch trpel znečisťovaním životného prostredia, dnes zasa otepľovaním klímy a predovšetkým aktivitou rybárov.

V období rozmnožovania, koncom februára a začiatkom marca, si samičky stavajú v snehu na ľade akýsi úkryt pre svojich potomkov.

"V posledných troch zimách prišiel sneh a ľad neskoro alebo sa skoro roztopil, takže samičky nemohli hniezdo postaviť a museli svojich potomkov nechať bez ochrany," vysvetľuje Jari Luukkonen, zástupca fínskeho Svetového fondu na ochranu prírody (WWF). Mnoho čerstvo narodených jedincov tak uhynulo a počet tuleňov saimaaských klesol.

Ďalšou smrteľnou pascou pre mladé tulene v období, keď sa učia samy si zaobstarať potravu, sú siete amatérskych rybárov. "Uškrtenie v rybárskej sieti je hlavnou príčinou úhynu, za ktorým stojí človek. Keby ho nebolo, mohol by tuleň saimaaský s veľkou pravdepodobnosťou klimatickým zmenám odolávať," konštatuje Jari Luukkonen.

Štatistiky fínskej agentúry Metsaehallitus ukazujú, že počet tuleňov saimaaských v rokoch 1990 - 2005 stúpol zo 189 na 280 kusov, ale v posledných rokoch zasa klesol na 260. Ročne sa narodí 50 až 60 saimaaských tuleňov, ale 30 percent z nich zomiera už prvý rok.

Fínsko sa chystá na budúci rok v máji predĺžiť dočasne platiaci zákon, ktorý obmedzuje rybolov v Saimaaskom jazere. Na texte teraz pracuje skupina expertov, ktorú určilo ministerstvo poľnohospodárstva a lesného hospodárstva a ktorej úlohou je nájsť kompromisné riešenie.

"Keď sme naposledy tento zákon upravovali, považovali ochrancovia prírody jeho ustanovenia za nedostatočné, zatiaľ čo rybári ich zasa považovali za príliš prísne," pripomína predstaviteľ ministerstva Roni Selen. Upozorňuje, že únia môže veľmi dôkladne kontrolovať opatrenia, ktoré Fínsko na ochranu tuleňa saimaaského prijalo.

"Keby sa to malo stať, vyvíjal by na nás Brusel zrejme viac tlaku a uplatnil by voči nám sankcie," myslí si.

Medzi majiteľmi pozemkov, v ktorej vlastníctve sú aj určité časti jazera, je len málo tých, ktorí sú ochotní zmeniť svoje rybárske zvyky a prispieť k záchrane vzácneho tuleňa.

Na jar WWF, fínska vláda a rybárske spolky spoločne vyzvali rybárov, aby od polovice apríla do polovice júna, keď sa mladé tulene učia plávať a potápať, nepoužívali siete. Fínska asociácia na ochranu prírody tiež navrhla, aby sa namiesto sietí používali menej nebezpečné návnady.

"Sme však radšej, keď rybári vyvinú nejakú snahu sami od sebe, bez prinútenia zákonom," zdôrazňuje Vesa Karttunenová z Fínskej federácie rybárskych spolkov.

Okrem toho pripomína, že rybolov so sieťou sa pomaly končí, pretože používatelia tejto metódy starnú.

Profesionálny rybár na Saimaaskom jazere Niko Ovaska si myslí, že obmedzenie rybolovu nie je to pravé. "Obmedziť rybolov je nepochybne dvojsečný problém," hovorí. "Musíme si však uvedomiť, že tento tuleň vyhynie, ak nič neurobíme."

Fínske jazero Saimaa.

FOTO - www.farm2static.flickr.com

FOTO - www.virtual.finland.fi