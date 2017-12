Nokia 5220 XpressMusic – 24 hodinová diskotéka

Je trochu extravagantný a snaží sa osloviť mladú generáciu. Dizajnéri siahli po netradičných materiáloch a prvkoch, do popredia postavili hudobný kult a obkolesili ho priemernou výbavou, ktorá ničím neprekvapí. Nesnaží sa vám organizovať život, neponúka v

13. nov 2008 o 14:03 MILAN GIGEL, (mag)

Je trochu extravagantný a snaží sa osloviť mladú generáciu. Dizajnéri siahli po netradičných materiáloch a prvkoch, do popredia postavili hudobný kult a obkolesili ho priemernou výbavou, ktorá ničím neprekvapí. Nesnaží sa vám organizovať život, neponúka vám bleskurýchly internet, poradí si však s 24 hodinovou diskotékou. Zdá sa vám byť povedomé? Áno, hovoríme o hudobnej Nokii z radu XpressMusic.

Tri pestré farby, odvážny look

Expresná päťdesiatdvadvadsiatka sa na trh dodáva v troch vyzývavých varebných variantoch – červenom, modrom a zelenom. Snaží sa na seba pritiahnuť pozornosť farebným kontrastom, ale aj netradičným tvarom. Je plochá, štíhla a presa len iná. Vrchná a spodná hrana sú skosené tak, aby vám táto hudobná placka rozhodne zostala v pamäti.

Dlho sme hľadali dôvod, prečo telefón vyzerá úplne inak, ako ostatné na trhu. Nemajú to na svedomí ani materiály, ani ich kompozícia. Po pár dňoch nám predsa len svitlo. Obruba mobilu v štýle plastového rámu okuliarov sa vám vryje do podvedomia, obzvlášť v momente, keď sa rozblikajú ledky bočných tlačidiel. Zmes nového, starého a vyzývavého vytvára zmiešané pocity. Nás oslovila pozitívne už v prvých momentoch. Dokonca aj s remienkom zaveseným v ľavom dolnom rohu.

Vyhotovenie naznačuje, že ide o zdravo konštruovanú strednú triedu, určená do rúk nepozornej mládeže. Tomu zodpovedá aj húževnatosť. Ak si pamätáte na kryt batérie, ktorý kričí „vylomte ma“, tu sa stretávame s rovnakým riešením. Avšak o čosi šťastnejším, pretože bez pátrania kliknete po tlačidle na hornom paneli, aby ste uvoľnili extrémne pružný kryt pred vložením SIMky a batérie. Ten už zostane namontovaný naveky. Slot na pamäťovú kartu je našťastie tam, kde má byť. Spolu s pribalenou 512 megabajtovou kartou.

78 gramov živej váhy vám nepriťaží ani vo vrecku nohavíc, a ak berieme do úvahy iba 11 milimetrovú hrúbku, čaká nás otázka. Aký bude nástupca? Okopíruje tenučkú a štýlovú päťtisícku? Chybný krok by to rozhodne nebol.

Displej plný energie

5 centimetrová uhlopriečka a rozlíšenie 320x240 nie sú dnes ničím výnimočné. Obzvlášť preto, že vládu odovzdali väčším 2,2 palcovým následníkom. Potešilo nás kontrastné zobrazenie a dobrá čitateľnosť na priamom slnku, ktorá pri lesklom krytí plastom nie je až takou samozrejmosťou.

Za týmto benefitom stojí nepretržité podsvitenie na maximum, ktoré pre šetrenie batérií nie je možné utlmiť. Možno by nebolo na škodu zakomponovať senzor pre snímanie okolitého svetla, to by sme sa však už dostávali do inej cenovej kategórie. Tu sú kritériá splnené – čitateľnosť v každej situácii.

Klávesnica bez výhrad, zamykanie je prísne

Klávesnica nemá tradičné parametre biznis modelov, o to viac zaujme svojou spoľahlivosťou pri písaní. Stredne tvrdý odpor, dostatočné medzery medzi gombíkmi a podpora T9 slovníkov sú silnou oporou pri písaní poznámok, e-mailov či esemeskovaní. Klasické ovládanie v štýle päťsmerový ovládač s dvojicou kontextových tlačidiel si samostatný komentár nežiadajú. Pri čom sa však používateľ zastaví je uzamykanie klávesnice.

Spolu s numerickým blokom odchádza do spánku aj bočný panel pre ovládanie prehrávania skladieb a nastavovania hlasitosti. Je to síce poistka proti neželanému klikaniu, avšak keď je človek nerozhodný a každých pár minút má chuť na inú skladbu, do spevu mu nie je. Úprava firmvéru by mohla priniesť voliteľne plné a čiastočné zamykanie.

Obyčajný systém, obyčajná výbava

Čím sa líši expresná päťdesiatdvadvadsiatka od ostatných mobilov v strednej triede? Nuž výhradne svojim kúlovým lookom a 3,5 mm jack konektorom, ktorý umožňuje pripojenie ľubovoľných slúchadiel tak, ako je tomu pri všetkých vreckových prehrávačoch.

V útrobách bije srdce štandardného procesora, ktorá obsluhuje operačný systém Series 40. To znamená že máte k dispozícii aktívnu pracovnú plochu konfigurovateľnú podľa svojich predstáv, kvalitne spracované komunikačné centrum s filtrovaním a triedením kontaktov a hovorov, plný prístup k e-mailom a internetu cez služby 2G sietí a podporu Javy bez možnosti minimalizácie aplikácií. Nečakajte teda žiadnu obetavú a prísnu sekretárku, či plný multitasking. To by predsa len obťažovalo. Nuž a kto z mladých takéto veci potrebuje? Takmer nik.

Dodať treba však to najdôležitejšie. Stabilnosť a spoľahlivosť si vás získajú. A to treba uznať.

Multimédiá podľa uváženia

Dobre zvládnutý hudobný prehrávač poteší so slúchadlami, zabudovaným reproduktorom i s externou bluetooth aparatúrou. Reproduktor je hlasitý, s výškami a basmi si príliš neporadí, dokáže však zabaviť tak, ako sa patrí. Pri hovorenom slove je až prekvapivo dynamický, pri hudbe je to už horšie.

Slúchadlá, ktoré sú súčasťou dodávky majú skôr priemerné, ako dobré parametre. Precízne, ostré výšky tu rozhodne chýbajú, takže ak vás baví rocková muzika, punk, alebo klasická hudba, vyplatí sa investovať do lepších. Výstup telefónu je podstatne kvalitnejší, ako pribalené slúchadlá.

My sme väčšinu času frčali na reproduktoroch Logitech Pure-Fi Mobile, s ktorými sme využili bluetooth spojenie. Mobilný komfort, žiadne káble, jednoducho vec zvyku.

Čo nás zamrzelo je veľmi pomalý prístup k pamätovej karte, či už cez USB rozhranie ktoré odmieta nabíjať mobil, alebo cez bluetooth. Investovať do rýchlej karty sa neoplatí, hľadajte kapacitu, nie priepustnosť. Bez externej čítačky väčšiu rýchlosť nedosiahnete.

Vo výbave je aj RDS FM tuner nie veľmi vysokou citlivosťou a ešte horšou selektivitou, ale to už je v tejto triede akýsi zvyk. Pri cestovaní tak budete musieť signál slabších staníc oželieť. Nuž nič sa nedá robiť.

Fotoaparát pre ememesky

Dva megapixely bez blesku, slabá ostrosť snímok, zlievanie farieb a vysoký šum rozhodne nenaznačujú, že by ste mali počítať s e-mailovaním snímok či dokonca ich tlačou. Skôr sa zdá, že ktosi tajne dúfa, že zostanete iba pri ememeskovaní, kedy problémy neodhalíte. Rovnaká situácia platí pre video QCIF rozlíšenie je históriou a opäť mimo sveta MMS nemáte šancu svoje nahrávky použiť.

Ak si chcete viesť fotoblog alebo videoblog, potom rozhodne nejde o správnu voľbu. Ale zdá sa, že ani túto skupinu používateľov sa výrobca týmto modelom nesnaží osloviť.

Výdrž v rozumných medziach

24 hodinová nepretržitá diskotéka, alebo dva dni pri priemernom používaní mobilu. Taká je bilancia výdrže batérie, ktorá by mohla byť o kúsok lepšia. Možno by stačilo tlmiť jas displeja a dopracovali by sme sa o kúsok ďalej. To rozhodne nemení nič na tom, že dva dni máte pri každom vytiahnutí nabíjačky pred sebou. Bez ohľadu na to, či vám viac imponuje hudba, alebo internet.

Trochu na škodu je, že zabudovaný USB konektor nie je možné použiť na dobíjanie mobilu. Vlastníci notebookov by si odľahčili svoju výbavu o jeden adaptér, ktorý by uvoľnil miesto inému.

Nokia 5220 XpressMusic je telefón, ktorý vyčnieva z radu svojim dizajnom. Jedni si ho obľúbia, iným zostane vrytý v pamäti ako čudo, ktoré im jednoducho nesadlo. My môžeme po testoch povedať, že ide o stabilný mobil, ktorý odolá hrubšiemu zaobchádzaniu. Presná klávesnica, plná podpora 2G internetu a komunikácie vás udržia v spojení so svetom, slabý FM tuner, avšak MP3 prehrávač s dlhou výdržou vám skrátia pochodovanie v meste a cestovanie. Výdrž batérií pri intenzívnom používaní rapídne neklesá, softvér beží spoľahlivo a nezamŕza. Ak však máte hudbu, určite zainvestujte do lepších slúchadiel a užite si aj bluetooth konektivitu. Voľba tohto modelu nie je krokom do neznáma, cena sa pohybuje kdesi na polceste medzi štyrmi a piatimi tisíckami.

Technické špecifikácie a tabuľku parametrov nájdete tu.

V čase písania recenzie sa tento model nachádza v akciovej ponuke operátora.