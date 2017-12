Philips GoGear 8GB BT - nenáročný spoločník na cesty

Tiež ste podľahli sledovaniu filmov vo vreckovom prehrávači pri cestovaní? Ide o kratochvíľu, pre ktorú netreba siahať hlboko do peňaženky a s dobrými filmovými titulmi dokáže z niekoľko hodinového nudného cestovania spraviť atraktívne minúty zábavy. Dnes

13. nov 2008 o 10:00 Milan Gigel, MILAN GIGEL, (mag)

Tiež ste podľahli sledovaniu filmov vo vreckovom prehrávači pri cestovaní? Ide o kratochvíľu, pre ktorú netreba siahať hlboko do peňaženky a s dobrými filmovými titulmi dokáže z niekoľko hodinového nudného cestovania spraviť atraktívne minúty zábavy. Dnes sme sa pozreli na zúbky prehrávaču, ktorý má extrémne jednoduchú obsluhu, veľký displej, dlhú výdrž batérií a komunikuje so svojim okolím bezdrôtovo.

Éra hudobných prehrávačov je za nami. Štafetu prevzali mobilné telefóny vybavené slotmi pre pamäťové karty. S hudobnými nahrávkami si poradí každý z nich a nikdy nehrozí riziko, že kvôli hudbe premeškáte prichádzajúcu esemesku či telefonát. S videom je však situácia iná. Mobilom chýbajú veľké displeje a výkonné procesory, ktoré by zaistili plynulé sledovanie filmov v akceptovateľnej kvalite. Teda až na nejaké výnimky, ktoré rozhodne nepatria medzi najlacnejšie.

Philips GoGear 8GB BT je prehrávač, s ktorým sa na pultoch predajní stretnete takmer všade. V rukách používateľov sa však objavuje skôr príležitostne. Prečo? Je to tým, že táto značka na našom trhu v ére empétrojek významnejšie neprerazila a odvtedy si nedal nikto námahu skúmať, ako sa prehrávače vyvíjali ďalej. Je to škoda. Do rúk sa nám dostal model, ktorý skutočne stojí za to. Do vrecka schová Walkmany od Sony a hravo môže konkurovať modelom z portfólia Samsungu.

Štíhly elegán

Philips GoGear 8GB BT sa môže popýšiť štíhlym precíznym vyhotovením z húževnatého polykarbonátu, ktoré úspešne imituje look prehrávačov zapuzdrených do hliníkového puzdra s brúseným povrchom. Na prvý pohľad tak trochu podvod, pri prvom páde na zem je zrejmé, že plast odpruží nárazy lepšie ako kov a na povrchu nezostanú žiadne preliačeniny.

Jednoduchá a odolná konštrukcia nenecháva nič na náhodu. Žiadne skrutky, žiadne nedosadajúce dielce. Čelný panel je jednoducho zalisovaný do kazety, v ktorej sa nachádza telo prehrávača. Zaoblené rohy, precízne osadené tlačidlá a pevne ukotvené konektory naznačujú dlhodobú životnosť pri intenzívnom používaní. Či už bude prehrávač obývať vaše vrecká, alebo vak je úplne jedno. Pôsobí elegantne a jemne, avšak v odolnosti je nekompromisný. Len zabudovaný akumulátor dáva otázku, čo s prehrávačom ak batéria doslúži.

Pozri „babi“, čo ti ukážem

Extrémne jednoduché ovládanie, s ktorým sa stotožní aj technický antitalent. Taká je krátka charakteristika používateľského rozhrania, ktoré je plne lokalizované i keď sem-tam narazíte aj na zabudnuté anglické slovíčko. Žiadny systém komplikovaných ponúk, žiadne odskoky či nutné vstupy do kontextovej ponuky. Práve naopak. S jednoduchosťou príznačnou pre iPody zbavenou pravidiel je ovládanie skutočnou lahôdkou. Bodaj by viacerí výrobcovia odbočili týmto smerom. S trochou odvahy by sa dalo povedať, že ide o unikát.

Bez podrobne vypracovaného návodu sa zaobídu aj tí, čo doposiaľ prehrávač v rukách nemali. Samozrejme iba v prípade, ak im niekto pomôže s nahratím obsahu do zabudovanej 8 gigabajtovej pamäte. Tej rýchlosť rozhodne nechýba.

Premiérové kino vo vrecku

Displej má rozlíšenie 320x240 bodov a jeho uhlopriečka dosahuje rozumných 7 centimetrov. Ide o formát, ktorý ešte stále pohodlne vkĺzne do vrecka, avšak nie je primalý na to, aby ste pri sledovaní filmov strávili v lietadle či vo vlaku niekoľko hodín. Podsvietenie je vyvážené a farebnosť sa bez bariér vyrovná analógovému televíznemu vysielaniu. Škoda však, že výrobca volil tradičný formát 4:3, keď väčšina titulov na DVD je distribuovaná v širokouhlej verzii. Buď strávite čas konvertovaním, alebo sa budete musieť uspokojiť s menším obrazom. Je zrejmé, že nastupujúci model má čo opraviť.

Z počítača na „flešku“

Existujú dva spôsoby, ako s prehrávačom komunikovať. Ak odignorujete dodávaný CD nosič a pripojíte prehrávač prostredníctvom USB portu k notebooku, pozeráte sa na klasické médium formátu USB Mass Storage. Nahrávky s vyplnenými ID tagmi rozdelené do adresárov podľa interpretov a albumov chaos nenarobia. Jediné čo oželiete sú obrázky k albumom, ktoré sa pri skladbách zobrazujú.

Druhou možnosťou je s existujúcim SP2 na Windows XP nainštalovať Media Player 11 a vtedy sa v systéme prehrávač identifikuje ako MTP zariadenie. Znamená to, že skladby budete presúvať prostredníctvom Media Playeru, kde môžete využiť systém knižníc, playlistov, náhodných výberov a podobne. Ak sú vám po srsti aplikácie ako SonicStation či iTunes, nemáte čo stratiť. Obzvlášť preto, že máte poriešený prenos DRM práv k zakúpeným nahrávkam či digitalizáciu CD nosičov na jediný klik.

Pri hudbe sú podporované formáty MP3 a WMA, ak MP11 narazí na nevhodný formát, na pozadí sa postará o konverziu. Minulosť vraví v prospech Mass Storage, konzum velí MP11 – nuž vyberte si. Každému podľa jeho gusta.

Ako je to s videami?

Arcsoft Media Converter v edícii pre Philips obslúži všetky vaše videá. Vyberiete ktoré patria do jeho pamäte a pred presunom sa uskutoční konverzia na rozlíšenie displeja, 30 snímok za sekundu a formát MP4. Rýchlosť závislí hlavne poľa výkonu procesora v notebooku – enkódovanie rozhodne nie je rýchla operácia. Na dvojjadrovom mobilnom procesore zaberie 20 minútový diel seriálu približne 4 minúty prípravy a niekoľko sekúnd prenosu. Softvér však žiaľ nie je lokalizovaný, takže si budete musieť vystačiť s niektorým zo svetových jazykov.

Pre tých, čo to popletú

Veľká radosť z nového prehrávača a jeho okamžité pripojenie k USB portu prinášajú problémy, ak sa neskôr rozhodnete pre WM11. Prehrávač sa pri synchronizácii bude odpájať a robiť šarapatu. Existuje však jednoduchý liek, ktorý sme predstavili v článku o neverejnom zákutí USB vo Windows. Prehrávač treba odpojiť, vymazať ho z USB profilov a po novej detekcii je všetko v poriadku.

Svet bez káblov

Bluetooth modul v prehrávači nie je len tak na ozdobu. Pripojiť môžete bezdrôtové slúchadlá, my sme sa pobavili aj s reproduktormi Pure-Fi Mobile z dielní Logitechu. Prehrávač podporuje profily A2DP, AVRCP a OOP, takže sa dá hovoriť o kompatibilite bez ohľadu na značku. Párovať treba manuálne, PIN kódy sú meniteľné. Presvedčili sme sa o tom, že v malom interiéri sa hravo zaobídete bez inej aparatúry. Prehrávač a reproduktory, ktoré ho rozoznajú pri vstupe do miestnosti sú skvelým komfortom.

Dá sa toho dosiahnuť samozrejme viac. Prehrávač dokáže svoj obsah prostredníctvom bluetooth modulu odoslať do iného prehrávača či mobilu, ale aj prijať. Je tu však isté obmedzenie. Pri odosielaní súborov sa prehrávač rozlúči so spojení s reproduktormi. To je akceptovateľné. Ak sa však rozhodnete pri bezdrôtovom prehrávaní odoslať z mobilu či počítača skladby do prehrávača, bude sa tváriť, akoby spojenia nepodporoval. Takúto hlášku sme sa dočkali od Nokie 5220 XpressMusic. Stačilo však zrušiť na prehrávači bezdrôtové spojenie s reproduktormi a všetko išlo ako po masle. Návod však vraví čosi iné – dátové prenosy by mali prebiehať súčasne s posluchom.

Ako je to s prevádzkou?

Hudba je kategorizovaná podľa informácií z ID tagov, takže orientácia v archíve je typizovaná a jednoduchá. Nechýbajú však ani rýchle vychytávky typu „triedenie podľa abecedy“ s rýchlym skokom na požadované písmeno. Playlisty si musíte vytvoriť vopred v prehliadači, vyselektovať si však môžete obľúbené skladby a nahrávkam môžete prideľovať hodnotiace body. Tie zavážia pri náhodnom výbere skladieb.

Kvalita reprodukcie nás vďaka pribaleným slúchadlám veľmi milo prekvapila. Prehliadnuc jemný šum pri vypnutom prehrávaní, dynamika, jasné výšky a razantnosť reprodukcie nás oslovili viac, ako sme čakali. Do náhradných slúchadiel rozhodne investovať nemusíte. Samozrejme, musíte prijať skutočnosť, že ide o štuple, ktoré v uchu dosiahnuť rozhodne hlboko. Až natoľko, že hluk okolia sa stráca. Úpravy ekvalizérom nie sú nutné, funkcia FullSound však rozhodne do výbavy patrí. Ide o korekčný mechanizmus, ktorý sa snaží reštaurovať výškové frekvenčné rozsahy, ktoré pri kompresii trpia. Podobnú taktiku používa Samsung a nezostáva nič iné, iba si pochvaľovať.

Prehrávanie videosúborov prebieha z jednoduchej ponuky, kde si ku každému titulu počas prehliadania môžete priradiť náhľadovú fotografiu. Rýchle pretáčanie je samozrejmosťou, prehrávač si pri každom súbore pamätá, kde ste skončili s jeho sledovaním. Prehrávanie je plynulé, na displeji nebadať defekty kompresie a rýchle scény vyzerajú skutočne dobre. Pre notorických fanúšikov seriálov chýba azda jediné – automatické označovanie súborov, ktoré ste už videli.

O tom, že na displeji možno prehliadať aj fotografie azda hovoriť netreba. Dnes je to štandard, ktorý neprekvapí.

FM rádio s RDS, diktafón

Keďže cestovanie bez rádia je ako ranná káva bez novín, FM tuner s RDS dekodérom patrí do neodmysliteľne do výbavy. Citlivosť a selektivita sú na úrovni, dobré výsledky sme dosiahli aj v miestach so slabým pokrytím signálu. Sú tu však isté detaily, o ktorých sa oplatí vedieť.

Stanice so slabším príjmom zaradené do predvolieb nie sú. Prekvapilo nás to, pretože ich posluch pri manuálnom ladení bol bezproblémový. Preto je niekedy vyhľadávanie staníc lepšou voľbou, ako ich automatické ukladanie.

Na druhé obmedzenie narazíte, ak začnete používať bezdrôtové slúchadlá či reproduktory. Bez antény nechytíte absolútne nič. Buď siahnete po slúchadlách, alebo do konektora pripojíte linkový jack kábel, aby bolo po starostiach. Pribaliť malú anténku by možno na škodu nebolo. Obzvlášť, ak vám niekto dáva voľnosť bezdrôtového posluchu.

Nuž a jednoduchý diktafón či možnosť nahrávania rádiového vysielania do pamäte by mali byť samozrejmosťou. Funkcie pracovali podľa očkávaní.

Výdrž na nezaplatenie

2 hodiny rýchlonabíjania pre 80 percent kapacity, dvojnásobok pre plné nabitie. Taká je energetická bilancia prehrávača s 880 mAh akumulátorom, ktorý dobijete cez USB káblik zo svojho PC, alebo pri dodatočnej investície cez cestovný adaptér. V ponuke predajcov ich je neúrekom.

Na druhej strane máme k dispozícii 30 hodín hudobnej reprodukcie, alebo 6 hodín prehliadania videa. To je dostatok energie aj na let za veľkú mláku, kde vás po zvyšok času zabavia servírovaním občerstvenia a nápojov.

Výrobca nezabudol ani na detaily, akými je automatické vypnutie po 10 minútach nečinnosti, zámok klávesnice či funkcia sleep pre zaspávanie. Jednoducho povedané – energetiku máte pod palcom.

Multimediálny vreckový prehrávač Philips GoGear 8GB BT sa pri redakčnom teste vyfarbil ako dobre spracovaný, spoľahlivý a jednoducho ovládateľný prehrávač pre tých, čo trávia mnoho času pri cestovaní alebo nudnom vyčkávaní. Dlhý beh na batérie, kvalitné ozvučenie a optimalizovaný displej si rýchlo obľúbite, pri rozhodovaní sa o softvérovej obsluhe možno chvíľu potrvá, kým budete vo svojej koži. Voľba pre tento model rozhodne nie je krokom do neznáma, práve naopak. Počítajte však s cenou, pohybujúcou sa kdesi na úrovni 4600 korún.