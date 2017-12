Končí Richard Garriot s hrami?

12. nov 2008 o 21:12 Ján Kordoš

Jeho ďalším veľkým projektom, na ktorom pracoval mnoho rokov po odchode z Originu (dnes je súčasťou Electronic Arts) v spoločnosti NCsoft, bola Tabula Rasa. Sci-fi dobrodružstvo s komplexnými možnosťami sa napokon príliš nepresadilo, čo dávajú mnohí za chybu predčasne vypustenej betaverzii, ktorú mohli hráči voľne testovať, no tá obsahovala mnoho chýb a to odradilo väčšinu z nich od zakúpenia plnej verzie. Aj napriek tomu, že boli chyby odstraňované a to i po výraznom zlacnení tohto projektu – dnes ho zoženiete za zopár stoviek.

V poslednom čase sme o počuli skôr o Richardovej túžbe uskutočniť let do vesmíru, čo sa mu napokon aj podarilo a splnil si tak životný sen. Pýtate sa, čím nás Lord British prekvapí tentoraz? Zdá sa, že to nemusí mať nič spoločné s hrami, pretože Garriot odchádza z NCsoftu a chce sa venovať niečomu zaujímavejšiemu, než robil doteraz. Bola by obrovská škoda, keby herný svet stratil tak veľkú osobnosť, na druhú stranu však Garriotov elán akoby v poslednom čase chabol. Aspoň bude mať Lord British čas na nové koníčky, ktoré sa mu po jeho ceste do vesmíru nakopili a pokojne môže oddychovať na vlastnom stredovekom zámku. Možno sme sa s Garriotom, MMO vizionárom, stretli v hernom svete naposledy.

Zdroj: Shacknews, Wikipedia