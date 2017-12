Japonské spoločnosti začínajú útočiť na západné trhy

12. nov 2008 o 20:51 Ján Kordoš

Microsoft sa už dlhšiu dobu snaží preraziť na japonských trhoch práve zabezpečovaním si exkluzívnych titulov JRPG (japonských RPG) od japonských vývojárov, ktoré majú u hráčov veľký úspech a často obľúbenosť hraničí až s fanatizmom. Presne o to isté sa musia pokúšať aj vývojári a spoločnosti z krajiny vychádzajúceho slnka. Sega sa týmto smerom vydala už dávnejšie, spoločnosť Konami a Capcom začínajú podporovať PC platformu a podľa posledných informácií v úzadí nezostane ani uznávaný matador JRPG, Square Enix.

Tvorcov série Final Fantasy netreba hráčom príliš predstavovať. Vstup na západný trh sa Square Enix si budú istotne pochvaľovať hlavne milovníci strategických titulov. U hráčov obľúbený a kritikou uznávaný projekt Supreme Commander (duchovný nástupca staršieho hitu Total Annihilation) sa pod záštitou THQ napokon nepredával spoločne s datadiskom Forged Alliance tak, ako by zrejme podľa vydavateľa mohol a mal. Pokračovanie Supreme Commander 2, na ktorom sa už pracuje, prevzalo pod svoju taktovku práve Square Enix. Prvý, aj keď malý, ale vôbec nejaký, krôčik už Square Enix spravilo a my veríme, že v tom bude aj pokračovať. O Supreme Commander 2 zatiaľ nič bližšie nevieme, len to, že táto real-time stratégia je v pláne vývojárov z Gas Powered Games.

